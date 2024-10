Questo particolare cioccolato ha dominato il mondo digitale.

Dubai's Popular Chocolate Sweeps the Web. Videos of this Tasty Treat Draw In Millions of Viewers. Yet, Obtaining This Chocolate With Pistachio Cream and Golden Threads Comes at a High Price. Those Who Wish to Savour This Delight Without Breaking the Bank Can Prepare It at Home Easily.

Questa deliziosa creazione al cioccolato di Dubai ha conquistato il web. È farcita di crema di pistacchio e delicati filamenti d'oro. Un singolo pezzo di questo cioccolato di Dubai costa circa 15 euro. Inizialmente, questo fenomeno virale era principalmente disponibile online, ma ora è possibile trovarlo anche in alcuni supermercati selezionati. Le ricette e le prove del gusto stanno ricevendo milioni di click.

Per coloro che sono incuriositi dal cioccolato di Dubai ma non vogliono spendere troppo, un portavoce del Centro dei Consumatori di Berlino suggerisce di prepararlo a casa. "È semplice e conveniente", hanno spiegato.

Ci sono molti tutorial online che raccolgono milioni di visualizzazioni. L'elenco degli ingredienti è abbastanza basilare. Oltre al cioccolato fondente, avrai bisogno di crema di pistacchio, pasta di sesamo (tahini) e filamenti d'oro che si possono trovare nella baklava turca, come spiegato dal food blogger Kiki Aweimer di Bochum. Per creare il cioccolato, sciogliilo e dagli la forma desiderata. Poi, friggi i filamenti d'oro nel burro, tagliali in piccoli pezzi e mescolali con la crema di pistacchio e tahini. Riempi il cioccolato con questo composto e fallo raffreddare in frigorifero.

Questo delizioso dessert è stato presentato dall'azienda Fix Dessert Chocolatier, che lo offre a Dubai dal 2021. Lì, il cioccolato viene venduto a circa 16,60 euro. Il portavoce del centro dei consumatori ha fatto notare che l'ingrediente più costoso per i produttori è probabilmente la crema di pistacchio. "I consumatori dovrebbero prestare attenzione a quanto pistacchio effettivo c'è nel prodotto", hanno consigliato.

L'Unione Europea non ha ancora imposto dazi doganali su questo cioccolato di Dubai, rendendolo più accessibile per alcuni consumatori fuori Dubai. Nonostante la sua popolarità, non tutti possono permettersi di acquistare questo cioccolato dalla Fix Dessert Chocolatier, che è principalmente basata nell'Unione Europea e lo vende online.

Leggi anche: