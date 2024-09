Questo particolare atterraggio aeroportuale si rivela un compito formidabile, che consente a soli 50 aviatori di acquisire le qualifiche necessarie.

Quella è solo un'altra giornata lavorativa ordinaria all'aeroporto internazionale di Paro (PBH), spesso considerato uno dei luoghi di atterraggio più complessi al mondo. Navigare su una pista di atterraggio stretta tra due picchi di 18.000 piedi richiede sia conoscenze specialistiche che nervi saldi.

Le sfide dell'aeroporto e l'eccezionalità del Bhutan hanno solo aumentato l'interesse per viaggiare in questo regno himalayano con una popolazione di circa 800.000 abitanti.

Brevi video di decolli dall'aeroporto internazionale di Paro mostrano gli aspetti unici del volo in entrata e in uscita da questo luogo. Date le circostanze uniche del viaggio a Paro, i jumbo jet sono fuori questione, ma per gli appassionati di aviazione, è proprio questo che rende allettante una visita al Bhutan, la Terra del Drago del Tuono.

Prima di tutto: Paro è "difficile ma non pericolosa", secondo il capitano Chimi Dorji, che lavora per la compagnia aerea nazionale del Bhutan, Druk Air (comunemente nota come Royal Bhutan Airlines), da 25 anni.

"È una sfida in termini di abilità del pilota, ma non è pericoloso perché, se lo fosse, non lo avrei fatto", spiega Dorji.

Cosa rende Paro unico

Una serie di elementi geografici rende Paro - e una parte significativa del Bhutan - straordinariamente bello, ma volare a Paro richiede abilità avanzate.

Paro è classificato come aeroporto di categoria C, richiedendo un training specializzato per i piloti per volare lì. Devono eseguire l'atterraggio manualmente, senza l'aiuto del radar, e avere una profonda comprensione del paesaggio intorno all'aeroporto è cruciale. Un piccolo errore potrebbe portare all'atterraggio su una proprietà residenziale.

"A Paro, hai bisogno di vere abilità e conoscenze locali. Lo chiamiamo addestramento alla competenza dell'area o addestramento alla rotta che implica il volo da qualsiasi luogo a Paro", spiega Dorji a CNN Travel.

Il Bhutan, situato tra Cina e India, è più del 97% montuoso. La sua capitale, Thimpu, è a 7.710 piedi (2.350 metri) di altitudine. L'altitudine di Paro è leggermente inferiore, a 7.382 piedi.

"Alle altitudini più elevate, l'aria è più sottile, quindi l'aeromobile deve muoversi attraverso l'aria più velocemente", spiega Dorji, che ora insegna a Druk Air. "La tua velocità vera attraverso l'aria rimarrà costante, ma la tua velocità in relazione al terreno sarà molto più veloce".

Il prossimo fattore da considerare è il tempo.

Gli amministratori dell'aeroporto preferiscono che i piloti atterrino prima di mezzogiorno a causa delle forti condizioni del vento, rendendolo meno pericoloso.

"Cerchiamo di evitare operazioni oltre mezzogiorno perché poi si incontrano molti venti termici, le temperature aumentano, le piogge non sono ancora arrivate e il terreno è asciutto, che causa tutte queste correnti ascensionali e discensionali nella valle nel pomeriggio. Le mattine sono molto più calme", dice Dorji.

Tuttavia, i decollo sono meno problematici, quindi i viaggiatori possono godersi una migliore notte di sonno nella loro ultima sera in Bhutan.

I voli notturni a Paro sono proibiti a causa della mancanza di radar, indipendentemente dalla stagione.

Durante la stagione dei monsoni, che di solito va da giugno ad agosto, sono necessarie diverse accortezze.

Tempeste con grandine grossa come palle da golf sono comuni in questo periodo.

"Il monsone è sul Golfo del Bengala. I venti nordoccidentali e nordorientali arrivano dalla Cina e si verificano tempeste per giorni", spiega Dorji.

Infine, una parte dell'addestramento del pilota non è solo sapere come volare, ma anche capire quando non volare e avere la sicurezza di prendere quella decisione quando le condizioni non sono adatte al decollo.

L'ultimo fattore che influisce sulla complessità di Paro è il terreno montuoso che circonda l'aeroporto.

La pista di atterraggio di Paro è lunga solo 7.431 piedi e è fiancheggiata da due montagne alte, quindi i piloti possono vedere la pista solo dall'aria quando stanno per atterrarvi.

L'industria aeronautica in Bhutan sta evolvendo.

La città di Gelephu, nel Bhutan meridionale vicino al confine indiano, è stata scelta come sito per una futura "città della consapevolezza". Ha già un piccolo aeroporto, ma lo status futuro di Gelephu significa una notevole espansione. La differenza principale tra Gelephu e Paro è il terreno - Gelephu ha più terreno pianeggiante e può ospitare piste di atterraggio più lunghe che sono più facili per i piloti regolari e possono ospitare jumbo jet.

Entro pochi anni, è probabile che ci siano voli diretti per il Bhutan da Nord America, Europa e Medio Oriente.

Il settore dell'aviazione sta ancora crescendo qui. Druk Air è stata fondata nel 1981, collocandola tra le compagnie aeree più vecchie del mondo - ad esempio, KLM è stata fondata nel 1919, Qantas nel 1920 e Delta Air Lines nel 1928.

Il Bhutan attualmente mantiene solo poche decine di piloti autorizzati. Tuttavia, il governo ha espresso l'interesse di reclutare e formare più piloti locali piuttosto che affidarsi esclusivamente ai recru

L'attrattiva di Paro International Airport per gli appassionati è dovuta alle sfide uniche dell'aviazione che presenta, poiché i jumbo jet non possono operare a causa delle sue specifiche circostanze. Con le sue caratteristiche geografiche e l'altitudine elevata, Paro richiede abilità avanzate e formazione specializzata per i piloti, che necessitano di una profonda comprensione del paesaggio circostante per evitare potenziali errori.

Leggi anche: