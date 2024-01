Questo paese possiede più di ogni altro i 50 migliori ristoranti del mondo.

Ma no, questa distinzione va alla Spagna, dove quest'estate sei ristoranti si sono guadagnati i riconoscimenti della lista 2023(l'Italia ne ha avuti cinque, la Francia quattro e il Perù, dove la capitale Lima occupa il primo posto). (L'Italia ne aveva cinque e la Francia quattro, così come il Perù, dove la capitale Lima occupa il primo posto).

La Spagna ha un profondo e ricco patrimonio culinario e una storia decennale con la designazione di "migliore del mondo". Il famoso ristorante El Bulli, chiuso nel 2011, si è aggiudicato il primo posto per ben cinque volte, a partire dal 2002, anno di debutto della classifica.

Molti degli chef dei ristoranti spagnoli premiati quest'anno - dove la Spagna si è aggiudicata i posti numero 2, 3 e 4, oltre ad altri tre tra i primi 50 - si sono formati presso El Bulli sotto la guida di Ferran Adrià, pioniere della gastronomia molecolare (o cocina de vanguardia, come preferisce chiamarla Adrià).

La formazione e l'influenza di Adrià si sono estese ben oltre i confini della Spagna.

Lo chef José Andrés, che ha avuto un ruolo importante nell'introduzione della cucina spagnola ai commensali americani, ha studiato a El Bulli per tre anni, prima che un'incomprensione con Adrià lo spingesse a recarsi a New York nel 1991 e a stabilirsi a Washington, dove ha fondato un proprio gruppo di ristoranti, tra cui il Minibar, premiato con due stelle Michelin.

Andrés è tornato di recente in Spagna con le sue tre figlie di origine americana - Carlota, Inés e Lucía - per la serie discovery+ in sei puntate "José Andrés and Family in Spain".

Nella serie, Andrés visita il suo mentore e amico in quello che oggi è il museo El Bulli a Roses, e cena con due delle sue figlie al Disfrutar di Barcellona, classificato al n. 2 della lista dei 50 migliori ristoranti del mondo e nominato miglior ristorante d'Europa.

Ecco ulteriori informazioni sui sei ristoranti spagnoli classificati tra i 50 migliori al mondo. I tavoli sono molto ambiti, quindi è bene pianificare con largo anticipo la visita.

Disfrutar | Barcellona

(n. 2 tra i 50 migliori ristoranti al mondo e tra i migliori ristoranti in Europa)

Disfrutar, che significa "godere", è gestito da tre chef che si sono conosciuti e formati a El Bulli: Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch.

"Questi tre ragazzi sono come i tre moschettieri. Sono uno per tutti e tutti per uno. E lasciatemi dire che questi tre cervelli, lavorando insieme, dovrebbero essere illegali", ha scherzato Andrés con le sue figlie. (Guardate l'inizio del pasto nel video in alto).

I menu degustazione di piatti che secondo il ristorante hanno una "marcata identità mediterranea" partono attualmente da 275 euro (circa 300 dollari), senza bevande. Sono disponibili due menu degustazione: uno con creazioni che sono diventate un classico del ristorante, come il pesto multisferico con pistacchi e anguilla, e un menu "festival" con piatti creati per la stagione in corso. Il Disfrutar ha tre stelle Michelin.

C'è un tavolo "vivente" extra-speciale, il tavolo che Andrés e le sue figlie hanno apprezzato. È dotato di una serie di scomparti nascosti che i commensali possono aprire per rivelare una serie di piatti magici. Per Andrés, il tavolo conteneva una serie di dolciumi - dai petali di rosa con marshmallow al lampone alle meringhe alle mandorle con pasta di yuzu giapponese - completi di alberi fioriti con fiori di zucchero filato e fumo gorgogliante. "Estasi", ha detto Andrés.

DiverXO | Madrid

(n. 3 tra i 50 migliori al mondo)

"Un viaggio nel mondo edonistico, goloso e creativo di Dabiz Muñoz". È così che DiverXO descrive ciò che i clienti troveranno in questo ristorante di Madrid, dove il menu degustazione "maiali volanti" costa 395 euro (circa 425 dollari), bevande escluse.

Il titolo del menu è un riferimento a ciò che il padre di Muñoz disse sui suoi sogni di ristorazione, secondo il World's 50 Best. In tutto il ristorante sono incorporati maiali volanti.

L'audace Muñoz ha ottenuto tre stelle Michelin per il DiverXO, che propone piatti di influenza asiatica come l'aragosta galiziana "che si sveglia sulle spiagge di Goa".

Asador Etxebarri | Atxondo

(n. 4 tra i 50 migliori al mondo)

La cucina alla brace è la specialità dell'Etxebarri, situato in un edificio rustico in pietra e legno ai piedi dei Paesi Baschi in Spagna. Il menu degustazione, composto da molte portate, propone ingredienti alla griglia come il chorizo e l'acciuga salata.

La cucina di Bittor Arginzoniz, proprietario-chef dell'Etxebarri, "si concentra su piatti alla griglia di alta qualità, utilizzando diversi tipi di legno (leccio, tralci di vite, quercia di vecchie botti, ecc.), utensili da lui stesso inventati e un insolito sistema di carrucole che gli permette di controllare il processo di cottura", secondo la Michelin, che ha assegnato all'Etxebarri una stella.

Quique Dacosta | Dénia

(n. 20 tra i 50 migliori al mondo)

Lo chef Quique Dacosta crea una cucina d'avanguardia valenciana e teatrale nel suo ristorante omonimo, premiato con tre stelle Michelin. Il suo menu più recente, intitolato "For the Love of Art", si articola in quattro atti, secondo World's 50 Best: "uno dedicato alla sua zona, uno al mare, uno alla tradizione e l'ultimo alla 'dolce bellezza'". "

Tra i piatti c'è l'elegantfideuà, ( un piatto di tagliatelle di Valencia) con zafferano, cannolicchi e bottarga in salamoia. Il menu parte da 295 euro a persona (circa 320 dollari), bevande escluse.

Elkano | Getaria

(n. 22 tra i 50 migliori al mondo)

Fondato nel 1964 dal defunto Pedro Arregui, Elkano ha iniziato nella città costiera dei Paesi Baschi di Getaria con un pesce intero alla griglia. Nel corso degli anni, Elkano ha stabilito nuovi standard di cottura alla griglia, secondo la World's 50 Best. Sotto il figlio di Pedro, Aitor Arregui, il ristorante ha ottenuto per la prima volta una stella Michelin nel 2014.

"Questo è senza dubbio uno dei templi culinari della cucina a legna, in cui non c'è bisogno di lavorare troppo su consistenze e sapori. Il controllo del processo di cottura alla griglia è totale, così come la scelta degli ingredienti", afferma la Michelin, aggiungendo che il rombo è "un must assoluto".

Il ristorante privilegia i frutti di mare più freschi e di stagione, con una forte enfasi sui prodotti locali e sostenibili. Il ristorante offre una cena alla carta e un menu a prezzo fisso di più portate a 200 euro (circa 215 dollari), senza bevande.

Mugaritz | San Sebastian

(n. 31 tra i 50 migliori al mondo)

Un altro ex allievo di El Bulli, Andoni Luis Aduriz, ha recentemente festeggiato il 25° anniversario del suo ristorante Mugaritz, che si trova al confine - o "muga" in basco - tra due città dei Paesi Baschi. Una quercia di 200 anni - o "haritza" - dà al ristorante il resto del suo nome.

Il Mugaritz, due stelle Michelin, chiude ogni anno per quattro mesi per offrire ai clienti una nuova esperienza. L'ultima edizione, conclusasi in autunno, è stata incentrata sul concetto di "ricordi del futuro".

L'esperienza culinaria è quella che World's 50 Best descrive come "un viaggio di tre ore in un mondo che può essere a volte scomodo, spesso emotivo e a volte del tutto strano, ma che non vi lascerà indifferenti".

Il menu 2023 (253 euro o circa 275 dollari) comprendeva offerte con descrizioni come "Tecnica: contrasti di manzo" e "Caramella: palla di glutine".

