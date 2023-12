Questo mosaico di 2300 anni fa, fatto di conchiglie e coralli, è stato appena ritrovato sepolto sotto Roma

L'opera, che si stima abbia circa 2300 anni, fa parte di una più ampia dimora aristocratica, situata nei pressi del Foro Romano, che è stata sottoposta a scavi dal 2018.

Lunga quasi cinque metri (16,4 piedi) e caratterizzata da raffigurazioni di viti, foglie di loto, tridenti, trombe, elmi e creature marine mitologiche, la scena a mosaico è stata accuratamente creata utilizzando madreperla, conchiglie, coralli, frammenti di vetro prezioso e macchie di marmo. L'opera è incorniciata da cristalli policromi, travertino spugnoso e tessere blu esotiche dell'antico Egitto.

Ciò che rende questa scoperta "impareggiabile", ha dichiarato l'archeologa Alfonsina Russo, responsabile del Parco Archeologico del Colosseo, non è solo l'incredibile conservazione del mosaico, ma anche la sua decorazione che presenta scene celebrative di battaglie navali e terrestri probabilmente finanziate - e vinte - da un mecenate aristocratico estremamente ricco che commemorava le vittorie sulle proprie pareti.

L'intricatezza delle rappresentazioni della vittoria nel mosaico ha sorpreso il team che ha lavorato al progetto. Il mosaico mostra una città costiera cinta da mura con torri di avvistamento e logge - che secondo Russo potrebbe essere un luogo ideale o reale - seduta in cima a una scogliera disegnata con pezzi di travertino. Sono presenti anche scene di velieri a vele spiegate e raffigurazioni di mitici mostri marini che inghiottono le flotte nemiche.

Gli archeologi stanno cercando di accertare se i delicati - e costosi, per l'epoca - rami di corallo utilizzati nell'esposizione provenissero dal Mediterraneo o dal Mar Rosso (gli oceani più vicini e più comunemente utilizzati dai Romani per estrarre materiali). Il team ritiene che una rara pasta di vetro bluastra, anch'essa presente nel progetto, provenisse probabilmente dall'antica città egiziana di Alessandria.

"Questa sala per banchetti, che misura 25 metri quadrati, è solo uno spazio all'interno di una 'domus' (la parola latina che indica la casa) distribuita su più piani", ha dichiarato Russo alla CNN in un'intervista. "Nell'antichità, quando le potenti famiglie nobili abitavano il Palatino, era consuetudine utilizzare ricchi elementi decorativi come simbolo per mostrare l'opulenza e l'alto rango sociale".

La camera, considerata un "gioiello" da Russo, era una sala per banchetti all'aperto che si affacciava su un giardino, probabilmente utilizzata in estate per intrattenere gli ospiti.

Uno spazio così elaborato sarebbe stato utilizzato anche per impressionare gli ospiti con giochi d'acqua, molto popolari tra la nobiltà dell'epoca. "Abbiamo trovato tubi di piombo incastrati nelle pareti decorate, costruiti per portare l'acqua all'interno di bacini o per far zampillare fontane per creare giochi d'acqua", ha detto Russo.

Marco Rossi, professore di antichità romane e responsabile del laboratorio di mosaico dell'Università degli Studi di Roma Tre, ha sottolineato che queste sale per i banchetti estivi non erano solo un luogo in cui padroni di casa e ospiti andavano a rilassarsi, ma erano anche utilizzate dal proprietario della villa come segno della sua ricchezza e del suo rango.

"I mosaici di solito si trovano sui pavimenti, ma questo corre lungo l'intera parete frontale ed è stato incredibilmente ben conservato", ha detto Rossi del pezzo. "Non è stato rovinato dal peso dei detriti - come può accadere ad alcuni mosaici a terra - e nonostante sia delicato, non si è nemmeno scheggiato nel corso dei secoli".

Il ritrovamento di un intero mosaico parietale è estremamente raro, ha aggiunto Rossi, anche perché questi pezzi sono più delicati di quelli per il pavimento, che sono stati progettati per essere calpestati e sopportare la pressione.

Gli scienziati ritengono che anche la posizione della grande casa abbia contribuito alla conservazione del muro. Posizionata sul fianco del famoso colle Palatino di Roma e successivamente ricoperta da secoli di fango e terra, la struttura e i tesori al suo interno sono stati protetti dall'aria e dalla luce da strati di terra.

Sebbene questa nuova scoperta abbia ancora molti segreti da svelare - ad esempio perché la proprietà sia stata abbandonata e quanto tempo fa - Russo ritiene che ci sia un mistero che gli archeologi potrebbero forse risolvere: L'identità del proprietario, probabilmente un senatore romano.

"La persona era così ricca da potersi permettere di importare elementi così preziosi da tutto l'impero per decorare questa villa", ha detto Russo. "Finora non abbiamo trovato nulla che possa far luce sulla sua identità, ma crediamo che ulteriori ricerche potrebbero permetterci di individuare la famiglia nobile".

Russo e il suo team intendono aprire lo spazio al pubblico all'inizio di gennaio. "Continueremo a scavare negli altri strati e nelle altre aree di questo luogo suggestivo (per cercare di scoprire di più)", ha detto. "È davvero un'incredibile dimostrazione del lusso romano".

