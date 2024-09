- Questo individuo sta dominando da solo la scena di Venezia.

Di solito, è spesso Cristiano Ronaldo (39), la famosa star del calcio, a rubare la scena nella loro relazione. Ma ultimamente, Georgina Rodríguez (30) gli sta dando del filo da torcere. Prima ha attirato l'attenzione con le foto dei paparazzi delle loro vacanze lussuose in barca nel Mediterraneo, dove Ronaldo non riusciva a tenere le mani lontano dal suo fondoschiena. Ora, sta brillando da sola a Venezia. Martedì sera, ha onorato la celebrazione del 20º anniversario della rivista "Diva e Donna" e ha anche ricevuto un premio.

Georgina è arrivata a Venezia lunedì

Per la sua grande serata, ha scelto un bellissimo abito di chiffon bianco con una lunga fessura fino alle cosce. Si è accessoriata con una collana floreale e ha completato il look con un semplice paio di sandali con tacchi. L'evento, che coincideva con l'81º Festival Internazionale del Cinema, ha visto Georgina ricevere il premio "Donna dell'Anno" della rivista "Diva e Donna" per la sua serie Netflix "I Am Georgina".

Dopo le loro vacanze lussuose in barca su "Ayla", Georgina, la compagna di Ronaldo, è atterrata a Venezia lunedì e ha condiviso con i suoi 62,6 milioni di follower su Instagram. Ha fatto il suo debutto all'Hotel Excelsior con un elegante abito nero con orlo asimmetrico.

L'ex commessa è stata con il calciatore portoghese, ora tesserato per l'Al-Nassr FC in Arabia Saudita, dal 2016. La coppia ha due figli e considera anche i suoi tre figli come parte della loro famiglia. Recentemente, si sono sparse voci che la coppia si sia sposata da tempo, poiché lui l'ha chiamata sua moglie in un video su YouTube.

Non parteciperò alla vacanza in barca questa volta, ho altri programmi. Dopo l'atterraggio a Venezia, Georgina ha brillato da sola alla celebrazione.

