- Questo individuo ha fornito illegalmente a Matthew Perry la ketamina.

Tribunale USA Ritira Licenza a Medico Coinvolto nella Morte di Matthew Perry

Il dottore Mark Chavez ha ammesso la sua involvement nella morte della star di "Friends" come parte di un accordo di patteggiamento. Venerdì, il tribunale ha deciso di ritirare la sua licenza per esercitare la medicina a causa di questa ammissione. Chavez, insieme a quattro altri imputati, è accusato di aver fornito illegalmente ketamina a Perry.

Chavez ha patteggiato per aver cospirato per distribuire ketamina e è stato rilasciato su una cauzione di $50,000. Altri due imputati, Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, hanno anche concordato di patteggiare, ma hanno negato altre accuse in altri casi. I processi per Plasencia e Sangha sono previsti per ottobre.

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti accusa i cinque imputati di aver sfruttato i problemi di dipendenza di Perry per il loro guadagno personale. Secondo il Procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada, l'indagine ha esposto una vasta e segreta rete responsabile della fornitura di ketamina a Perry e ad altri.

La Tragica Fine di Perry nella Vasca Idromassaggio

Perry è stato trovato morto in una vasca idromassaggio nella sua residenza di Los Angeles alla fine di ottobre 2021. Il referto autoptico di dicembre ha rivelato che è morto a causa degli "effetti acuti della ketamina". La ketamina, utilizzata dai professionisti sanitari come anestetico e per il trattamento della depressione, viene anche comunemente scambiata sul mercato nero a causa delle sue proprietà sedative e allucinogene.

Anche se Perry aveva assunto ketamina sotto supervisione medica per la sua terapia contro la depressione, non c'era tale supervisione nei giorni precedenti alla sua morte.

Durante gli anni '90, Perry è diventato famoso per il suo ruolo di Chandler Bing, il sarcastico comico della serie televisiva di successo "Friends". Nel suo libro di memorie del 2021, Perry ha rivelato le sue lunghe battaglie contro la dipendenza da droga e alcol, che lo hanno portato a spendere oltre $9 milioni in 65 tentativi di riabilitazione.

