- Questo individuo distinto si aggiudica il titolo.

Conclusione in "Lo scontro delle leggende della giungla" (in onda su RTL+ sabato, in televisione lineare su RTL domenica). All'ultimo giorno, solo Georgina Blossom (34), Gigi Hammerhead (25), Mola Whirlpool (51), Kader Stone (51) e Sarah Skylark (37) rimangono accanto al falò del campo sudafricano. Gigi è già al sicuro tra i ultimi tre. Ha corso un rischio in una sfida "coraggio" il giorno precedente e si è guadagnato un biglietto per la finale.

Poiché la stagione all-star del campo della giungla è stata registrata, i VIP stessi decidono chi arriva tra i tre finalisti, invece dei telespettatori. Ogni VIP deve nominare due colleghi che non meritano di lottare per la corona.

Due concorrenti eliminati presto

Gigi inizia per primo. Non sorprende che la sua prima scelta cada su Sarah, che si è lamentata di recente e ha rifiutato la famosa sfida di massa "Celebrity Creek" due giorni fa. La seconda scelta di Gigi va a Mola, che il conduttore ha creduto di essere troppo lamentosa. Sarah vota per Mola e Georgina per far passare Kader. Mola nomina Sarah e Kader, Georgina sceglie Sarah e Mola. Sarah cerca di convincere Kader a votare per lei, ma la situazione è già chiara. Sarah e Mola devono lasciare.

Gigi si rade "piccolo Gigi" prima di mangiare

Gigi, Georgina e Kader devono iniziare una caccia al tesoro per poter cenare al tavolo. Al bersaglio, c'è una specie di macchinetta che sputa casualmente palle attraverso diverse uscite, che devono catturare. Inaspettatamente, "Superman" Gigi se la cava peggio della "nuotatrice" Georgina e Kader, che Gigi non ritiene meritevole di vincere a causa della loro presunta pigrizia.

Tornati al campo, il tavolo è pronto e questa volta i finalisti non devono competere per ogni portata. Prima di mangiare, i VIP ricevono prodotti per la cura della bellezza. Georgina si fa le unghie, Kader sceglie un pulitore di pori. Gigi si rade. Prima la sua faccia, poi il suo "piccolo Gigi", che non aveva visto "a causa di tutta la giungla laggiù". Poi è il momento di mangiare.

Chi ha il miglior tempismo?

La mattina seguente, è il momento della penultima sfida, che tutti e tre devono completare. Gigi, Georgina e Kader sono legati a una macchina tortura. Scarafaggi sono sotto i loro piedi, formiche di fuoco sulle loro mani e serpenti in una campana intorno alle loro teste. In questo stato, le leggende devono tenere premuto un pulsante per sei minuti. Il trucco: devono contare i minuti nella loro testa. Chi rilascia il pulsante troppo presto o troppo tardi è fuori.

Georgina è la prossima con 6:38 minuti. Gigi è molto indietro. A sorpresa di tutti, incluso il suo, l'ultima persona rimane. "Nessuno ci prendeva sul serio, ora siamo qui", si rallegra Georgina. Come madre single, potrebbe davvero usare i 100.000 euro. Kader vorrebbe usare i soldi per integrare la sua misera pensione, di cui ha parlato in alcuni episodi fa.

Un banchetto illimitato nello scontro finale

La sfida finale è, ovviamente, una sfida di mangiare. Un tavolo è allestito direttamente di fronte al trono. Kader e Georgina devono decidere quanto cibo tipico della giungla possono consumare. Devono scrivere le loro scelte su tavole nascoste, con chi scrive di più che ha il diritto di mangiare. Chiunque finisca la sua porzione scelta ottiene una stella. Chi ottiene quattro stelle è la regina della giungla.

Georgina tenta dieci rotoli di topo - con successo. Dopo uova fermentate e bulbi oculari di impala, Georgina è in testa 3:0. Kader deve alzare la posta, lei osa dieci shot del classico purificato "Campo della giungla" Sourfruit - e li consegna.

Nel prossimo round, Georgina va ancora più in alto. Osa dieci shot di interiora di pollo. E ci riesce. La quarta stella per l'ex stellina televisiva.

La vincitrice giustificata e il concorrente più migliorato

Georgina diventa così la "Leggenda delle leggende". La sesta classificata del 2013 è la vincitrice giustificata dell'edizione all-star. Non solo perché si è avvicinata a ogni gioco intelligentemente e è rimasta motivata per tutta la stagione. Il concorrente che ha mostrato il miglioramento più significativo rispetto alla sua prima partecipazione a "Sono una celebrità - Fatemi uscire di qui!" - in termini di popolarità, lavoro di squadra e maturità morale.

