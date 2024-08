- Questo hobby infantile il re Carlo continua ancora oggi

È il Re dei Labirinti: Carlo. Fin da piccolo, amava passeggiare in un labirinto per trovare l'uscita. "Ha trascorso ore in questo strano hobby, grande divertimento per sua madre, la regina Elisabetta II," riferisce l'esperta reale Jennie Bond a "OK!".

Nel corso degli anni, i labirinti della sua infanzia nei giardini delle residenze reali sono stati smantellati, un peccato, sembra, per il Re. Così, ha deciso di ricostruirli. Nel 2016, il suo progetto per rivivere i labirinti è iniziato con uno a Dumfries House in Ayrshire, seguito da impressionanti labirinti a Balmoral Castle in Aberdeenshire e uno vicino a Sandringham in Norfolk.

Quest'ultimo è stato ispirato da un labirinto dell'infanzia del Re Carlo, mentre quello a Dumfries House ha una pagoda giapponese al centro e quello a Balmoral ha la forma del fiore nazionale scozzese, il cardo. I labirinti sono anche aperti al pubblico, ma il Re Carlo vuole anche lasciare un'eredità reale con essi.

Il Re Carlo vuole trasmettere il suo hobby dell'infanzia ai suoi nipoti

Ancora oggi, gli piace vagare tra essi, ma trae anche grande piacere nell'osservare i suoi nipoti giocare nei labirinti. Il disegno del labirinto a Sandringham assomiglia a tassi e è stato ispirato dai suoi ricordi d'infanzia. Il Re, un appassionato giardiniere, vede anche il complesso labirinto a forma di quadrato come un "omaggio alla geometria e al simbolismo cosmico," scrive "Tatler".

I lavori sul "Lower Maze Garden" a Sandringham sono iniziati a gennaio 2023. Il capo giardiniere di Sandringham, Jack Linfield, ha detto al "Daily Mail" che progettare il labirinto è stato "molto eccitante" per entrambi lui e il Re. Nel 2016, all'apertura del suo primo labirinto, il Re ha detto: "Devo ammettere, sto soddisfacendo la mia fantasia infantile sui labirinti. Non c'è niente di meglio che perdersi in un labirinto".

Il Re Carlo esprime rammarico per lo smantellamento dei labirinti della sua infanzia, in quanto hanno un grande valore sentimentale per lui. Oltre a godersi i labirinti personalmente, vuole anche condividere questo hobby dell'infanzia con i suoi nipoti, con l'obiettivo di lasciare un'eredità reale duratura attraverso questi intricati labirinti.

