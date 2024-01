Questo golfista ha passato decenni a cercare di qualificarsi per l'Open. Ora sta giocando il più grande di tutti i tempi.

La Claret Jug sarà sollevata a St Andrews, in Scozia, solo domenica, ma il golfista inglese Matt Ford si è già assicurato la vittoria di una vita: la qualificazione all'Open Championship.

Il 44enne ha tirato decine di migliaia di colpi in oltre 280 tornei, ma quando giovedì tirerà dal tee d'apertura dell'Old Course, segnerà il suo primo colpo in un major, in una carriera professionale che dura da quasi due decenni.

Ford è diventato professionista nel 2003, ma i suoi sforzi per raggiungere l'Open sono iniziati da dilettante. Da allora ha raggiunto più volte le qualificazioni finali.

"L'altro giorno ho cercato di calcolare quante volte ci ho provato", ha detto Ford alla CNN, arrivando a stimare 24 tentativi senza successo fino ad ora.

Figlio di un calciatore professionista, Ford è cresciuto nella città inglese di Swindon con il desiderio di seguire le orme del padre. Dopo aver preso in mano una mazza per la prima volta all'età di 10 anni, solo dopo aver terminato la scuola a 18 anni si è dedicato al golf a tempo pieno.

"Mi piaceva molto il calcio, ma era anche così frustrante, mentre il golf si gioca solo con se stessi", ha detto Ford.

"Anche se il gioco del golf è tutto fuorché controllo, in uno sport individuale si può controllare molto di più".

Diventato professionista all'età di 25 anni, Ford ha iniziato bene, partecipando al BMW PGA Championship (ex British PGA Championship) del 2005 a Wentworth.

La partecipazione a un evento dell'European Tour ha dato all'inglese un'enorme iniezione di fiducia, ma nel 2013 stava per abbandonare questo sport. Nonostante una manciata di ulteriori apparizioni sull'European Tour (ora DP World Tour), Ford ha trascorso la maggior parte della sua carriera sul Challenge Tour, la sua serie di riferimento.

Le sfide del Challenge Tour

Cinque secondi posti sono stati i punti salienti, ma le continue e lunghe trasferte in giro per il mondo su campi molto meno lussuosi di quelli dell'European e del PGA Tour hanno avuto il loro peso a livello mentale e, soprattutto, finanziario.

Solo i primi 10 classificati dei 156 giocatori del Challenge Tour guadagnano "realisticamente" un premio in denaro sufficiente a sovvenzionare i costi di partecipazione all'evento, e Ford stima che più della metà dei giocatori rimanenti perda più di 1.000 dollari a settimana.

Secondo i calcoli di Ford stesso, ha perso denaro più spesso di quanto ne abbia vinto e, con la moglie Suzie e due figli piccoli da mantenere, la pressione di dover letteralmente "giocare per vivere" è stata impegnativa.

"È stata dura pensare di abbandonare questo gioco e di trovarmi un lavoro come si deve, come dicono in molti", ha detto.

"È emozionante per il modo in cui la mia famiglia mi ha sostenuto. Non ho necessariamente guadagnato quanto avrei voluto per sentirmi a mio agio".

Alla fine del 2014 Ford ha ottenuto la sua carta alla Qualifying School dell'European Tour, che gli ha permesso di partecipare a quasi 60 eventi dell'European Tour nei due anni successivi.

Ha perso la sua carta prima della stagione 2017, ma ha continuato a lavorare fino a quando non si è ritrovato a gareggiare all'ultimo evento di qualificazione dell'Open al Prince's Golf Club nel Kent, in Inghilterra, a luglio.

Con un inizio di secondo giro strepitoso, Ford si è trovato in una posizione dominante a 5-under verso le ultime 10 buche di qualificazione, prima che quattro colpi in meno nelle quattro buche successive sembrassero destinati a scrivere un capitolo familiare della sua storia di qualificazione all'Open.

"Inizi a chiederti: 'Ho sbagliato? Che cosa ho fatto? Che idiota", ha ricordato.

Tuttavia, quando Suzie e i due bambini sono arrivati per le ultime sei buche dopo la scuola, hanno visto Ford volare verso un finale spettacolare. Ha realizzato un eagle e ha recuperato i quattro colpi persi per finire 5-under e qualificarsi come vincitore dell'evento, con due colpi di vantaggio sul secondo classificato.

Il più grande di sempre

Oltre a realizzare il suo sogno d'infanzia di giocare l'Open - una storica 150ª edizione sul leggendario Old Course - Ford è altrettanto entusiasta di condividere l'esperienza con la sua famiglia.

"Scusate gli insegnanti", i suoi figli si sono assicurati un risultato tutto loro, con giorni di ferie per vedere il padre gareggiare in Scozia. E desideroso di incontrare Tiger Woods, Ford ha già mantenuto la sua promessa, twittando mercoledì una foto della figlia con il tre volte campione dell'Open.

"Sono felici ed emozionate quanto me", ha detto. "Nei tornei in cui hanno camminato con me, hanno potuto guardare ogni colpo e non c'era molta gente in giro.

"A St Andrews ci sarà da impazzire con tutta quella gente... sarà un evento così grande che la gente dice che sarà uno dei più grandi di sempre".

L'esperienza, il potenziale stipendio e le opportunità che potrebbe offrire per i futuri eventi del DP World Tour: Ford cita un sacco di motivi per essere entusiasta della settimana. Ma quando l'obiettivo di sempre era solo quello di arrivare al primo tee, qual è l'obiettivo finale ora che sta per arrivarci?

"Sto pensando di vincere il torneo? No, non proprio", ha detto Ford. "Ma non c'è motivo per cui non possa avere una grande settimana e chissà cosa può succedere. Questo è il golf e se riuscirò a fare una gara, non si può sapere.

"Non mi pongo obiettivi specifici, se non quello di mantenere il sorriso e di godermi la settimana. Se lo farò, spero di realizzare qualche buon punteggio".

Qualunque sia il risultato, non sarà certo per mancanza di impegno.

Ford prenderà il via per il suo primo giro alle 11:15 BST (6:15 ET) di giovedì.

