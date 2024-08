Questo e' il pacchetto della truffa del mese.

Il contenuto diminuisce, il prezzo rimane lo stesso, quello si chiama "pacchetto truffa". Ma può anche essere diverso: se il prezzo cade e il contenuto non è più lo stesso. Di cosa si tratta, lo rivela il Centro Tutela Consumatori Hamburg.

Questo mese, il "Ja! Sciroppo Arancia" di Rewe e il "Sciroppo Bevanda Arancia" di Penny hanno ricevuto il titolo di "Pacchetto Truffa del Mese" dal Centro Tutela Consumatori Hamburg (VZHH).

Le due varianti di sciroppo all'arancia di Rewe e Penny sono identiche nella composizione, solo l'imballaggio delle bottiglie differisce leggermente. Lo sciroppo deve essere diluito con acqua frizzante per ottenere una bevanda finita. Non può essere consumato diluito. In precedenza, 500 ml del concentrato costavano 2,79 euro sia da Rewe che da Penny. Il prezzo è ora stato ridotto a 1,49 euro.

Un vero affare, soprattutto perché la quantità di riempimento è rimasta la stessa? Niente affatto. Mentre le quantità di riempimento rimangono le stesse, il prezzo di vendita è stato notevolmente ridotto, ma nel complesso entrambe le varianti di sciroppo sono diventate il 28% più care. In precedenza, una bottiglia bastava per dodici litri di bevanda rinfrescante, ora solo cinque litri possono essere fatti per bottiglia. Ciò è dovuto al fatto che la quantità di frutta nello sciroppo è ora solo il 28%. In precedenza, era molto più ricco di frutta al 60%. A parte questo, gli ingredienti rimangono esattamente gli stessi, ma ora c'è molta più acqua nelle nuove varianti di sciroppo.

Trucco di marketing ben mascherato da Rewe

I valori nutrizionali della bevanda finita cambiano poco a causa della diversa diluizione, quindi, nonostante la riduzione del prezzo di vendita, la bevanda rinfrescante finita è diventata significativamente più cara. Il VZHH considera questo un trucco di marketing ben mascherato da Rewe, che riguarda anche altre varianti come cola o limone.

Rewe ha giustificato questo su richiesta dei difensori dei consumatori con un cambio di fornitore. In parole sue, la corporation al dettaglio ha dichiarato: "Il background è un cambio di fornitore, che è stato accompagnato da un completo cambio di ricetta. La quantità di frutta è rimasta comparable per la bevanda mista. Parallelamente al cambio di ricetta, abbiamo ridotto il prezzo di vendita da 2,79 euro a 1,49 euro". Tuttavia, il fatto che la bevanda finita sia diventata significativamente più cara è rimasto inespresso. Dal punto di vista del VZHH, questa spiegazione è una scusa a buon mercato invece di un linguaggio chiaro sull'aumento dei prezzi nascosto.

I consumatori spesso devono essere infastiditi da aumenti dei prezzi nascosti. A condizione che li scoprano. Il VZHH offre la possibilità di rendere pubblici i prodotti con cui i clienti vengono così (meno contenuto allo stesso prezzo) ingannati. Li rende pubblici e li premia come pacchetto truffa del mese e dell'anno.

