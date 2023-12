Questo calciatore ucraino ha implorato i suoi genitori di fuggire. Gli hanno detto che sarebbero stati al sicuro nella periferia di Bucha

Ma erano convinti che non avrebbero avuto problemi a nascondersi nel loro vecchio appartamento nel verdeggiante sobborgo di Bucha.

Questo accadeva a febbraio. Quattro mesi dopo, gran parte del loro quartiere è in rovina, raso al suolo da un'avanzata russa così brutale che il sobborgo è diventato sinonimo di presunti crimini di guerra da parte delle forze di Mosca.

Fortunatamente, anche se i genitori di Shliakotin hanno avuto bisogno di essere convinti, alla fine si sono ricreduti, fuggendo poco prima che i primi carri armati russi entrassero in azione. Ora sono in attesa dello status di rifugiato in Germania e ringraziano con lacrime il figlio e la figlia a ogni telefonata.

"Giorni dopo averli convinti, ho visto video di strade distrutte: tutto sembrava orribile, come dopo la Seconda guerra mondiale. Poi ho capito: "Accidenti, questo mi è molto familiare"", ha detto Shliakotin, portiere dell'Hong Kong Rangers, club della Premier League.

"Poi il ragazzo nel video ha detto che si tratta di Vokzal'na Street, Bucha. Quella è letteralmente la mia strada, dove ho passato la mia infanzia, dove sono andato a scuola, dove ho camminato migliaia di volte. Se i miei genitori fossero stati ancora lì, probabilmente non sarebbero vivi. La nostra casa è stata distrutta.

"Poche settimane dopo, ci sono state scene di persone sdraiate sulla strada con le mani legate, con colpi di arma da fuoco in testa. È semplicemente... impossibile da elaborare. Grazie a Dio se ne sono andati".

Un viaggio pieno di pericoli

Shliakotin non sa cosa sia successo all'appartamento dei suoi genitori, poiché anche tutti i loro vicini sono fuggiti.

È stato un viaggio pieno di pericoli per la coppia di sessantenni, che ha dovuto fuggire in auto perché l'aeroporto era sotto un pesante bombardamento. Le temperature erano sotto lo zero e non avevano vestiti di ricambio.

Le strade erano così affollate di ucraini in fuga - alcuni dei quali conducevano a piedi bambini e animali - che hanno impiegato quattro giorni per raggiungere il confine polacco, un viaggio che normalmente avrebbe richiesto otto ore.

"Sembra un film. L'ultimo giorno hanno aiutato a portare tre bambini di un'altra famiglia oltre il confine, perché il padre nella corsia dietro di loro non poteva lasciare il Paese", ha detto Shliakotin.

Il calciatore non cerca compassione.

"Dovete capire che, anche se le storie sembrano assurde, noi siamo fortunati. Non abbiamo nulla di cui lamentarci. In questo momento in Ucraina, se hai perso il tuo appartamento ma tutti sono vivi (allora) non apri nemmeno la bocca per dire che ti è successo qualcosa di brutto", ha detto.

"(Molti bambini) vivono senza i loro genitori... la gente scrive numeri di telefono, cognomi e date di nascita sulla schiena dei propri figli, nel caso in cui dovessero morire il giorno dopo".

Un obiettivo più alto

Quello che Shliakotin - ex portiere della nazionale giovanile ucraina - sta cercando, tuttavia, è un finanziamento per aiutare coloro che sono rimasti bloccati a casa.

E ha trovato un sorprendente livello di sostegno nella sua patria adottiva, Hong Kong.

Dopo aver iniziato la sua carriera calcistica nella prestigiosa accademia giovanile della Dynamo Kyiv, l'ormai 32enne Shliakotin è diventato il beniamino dei tifosi di Hong Kong da quando si è trasferito nella massima serie nel 2016.

Ha scoperto di poter sfruttare questa popolarità per una buona causa, ricevendo una risposta travolgente ai suoi video post su Instagram in cui chiede aiuto agli abitanti di Hong Kong.

"Ho ricevuto migliaia di messaggi di sostegno fin dal primo giorno", ha detto. "Sono rimasto scioccato da quante persone volevano aiutare", ha detto Shliakotin.

Da allora i suoi appelli hanno contribuito a finanziare nove ambulanze da inviare in Ucraina, tre delle quali pagate appositamente con donazioni da Hong Kong, e innumerevoli offerte minori.

C'è stato un uomo che mi ha contattato su Facebook, un certo signor Lam, che ha scritto: "Ehi Aleks, ho visto le notizie sull'Ucraina e vorrei donare 10.000 dollari di Hong Kong (circa 1.300 dollari), ma voglio aiutare una persona o una famiglia specifica che ne ha davvero bisogno. Se conosci qualcuno, fammelo sapere".

"Avevo appena sentito una madre e due figlie di Chernihiv la cui casa era stata distrutta ed erano nel panico e non sapevano dove andare. Così abbiamo inviato loro il denaro.

"La famiglia era scioccata, non riusciva a credere che una cosa del genere fosse possibile. Che un uomo di Hong Kong, un posto di cui non avevano mai sentito parlare, li avrebbe aiutati all'improvviso.

"Sono questi i momenti in cui so che l'umanità è ancora viva, che c'è ancora del buono nel mondo".

Un lavoro di squadra

Due amici intimi aiutano Shliakotin nei suoi sforzi.

Oresta Brit è un volontario che si occupa di nutrire e trasportare bambini e anziani dall'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, mentre Roman Zozulya è un ex compagno di squadra della Dynamo Kyiv che gioca in Spagna e che aiuta a comprare, revisionare e riparare le ambulanze in quel Paese prima che vengano inviate in Ucraina.

Ogni ambulanza ha bisogno della documentazione dell'Ambasciata ucraina, poi deve essere registrata per una specifica unità militare.

Una volta che queste caselle sono state spuntate, "riempiamo le nostre ambulanze di aiuti umanitari e i nostri volontari le guidano fino al confine, prima che la mia squadra le porti alla destinazione finale", ha spiegato Shliakotin.

Zozulya ha detto che lui e Shliakotin sono solo una parte di una rete di calciatori ucraini d'oltremare che "si uniscono per aiutare".

"Mentre alcuni combattono in prima linea, noi abbiamo il nostro ruolo come figure pubbliche", ha detto Zozulya.

"Abbiamo questa opportunità che altri non hanno: possiamo parlare al mondo intero ed essere ascoltati da un numero enorme di persone".

Fonte: edition.cnn.com