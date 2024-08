- Questo aereo, il Superbomber B-29, fu determinante nel consegnare le bombe atomiche al Giappone.

In Germania, l'interesse per il B-29 Superfortress era notevolmente inferiore rispetto a quello per il B-17. Non è sorprendente, dato che il B-29 era principalmente utilizzato in Asia durante la guerra. Il solo B-29 degno di nota, l'"Enola Gay", ha acquisito notorietà essendo l'aeromobile che ha sganciato la bomba atomica "Little Boy" su Hiroshima, chiamata così in onore della madre del suo comandante.

Il B-29 Superfortress era un'impressionante conquista tecnologica, il bombardiere più avanzato della Seconda Guerra Mondiale. A differenza dei suoi contemporanei, il B-29 si distingueva per il suo design argenteo e slanciato. Era stato progettato con due obiettivi principali: una strabiliante capacità di lunga percorrenza e un'altitudine estrema. Il B-29 fu concepito nel 1939, inizialmente come arma contro la Germania, a causa delle preoccupazioni americane riguardo alle potenziali conquiste di Hitler in Europa e nelle Isole Britanniche.

Scappare dalle difese

Il B-29 era virtualmente inespugnabile. Volando a tali altezze, era fuori dalla portata di molti caccia e cannoni contraerei. L'equipaggio richiedeva maschere per l'ossigeno per sopravvivere, e quindi il B-29 era equipaggiato con tre cabine pressurizzate - una primizia per l'epoca. Le torrette con mitragliatrici erano comandate a distanza e l'aeromobile vantava potenti motori a 18 cilindri che producevano 2200 cavalli. Il B-29 poteva trasportare un'impressionante quantità di bombe, nove tonnellate, più di quanto potessero fare i pesantemente armati B-17 in missioni a lunga percorrenza.

L'"Enola Gay" è esposta al National Air and Space Museum di Chantilly dal 2003. Jeremy Kinney, del Smithsonian Institution, ha riconosciuto che "Il B-29 era un miracolo di modernità". Il restauro della macchina ha richiesto vent'anni. Kinney aggiunge "Era il più avanzato aeromobile a elica visto fino a quel momento. Ma bisogna considerare la missione dell' 'Enola Gay'. Era un bombardiere che trasportava una bomba in grado di distruggere una città".

Il primo volo di un B-29 si è svolto a Seattle il 21 settembre 1942. Il programma si è accelerato rapidamente, con Boeing che costruiva 2766 B-29, la Bell Aircraft Co. che ne assemblava 668 e la Glenn L. Martin Co. che ne costruiva 536. La produzione si è conclusa nel 1946.

B-29 in combattimento

I B-29 hanno visto la loro prima missione di combattimento su Bangkok il 5 giugno 1944, per prepararsi alla campagna del Burma. Il Giappone non poteva essere raggiunto fino a quando gli Stati Uniti non avevano costruito campi d'aviazione nelle Isole Marianne. Da lì, i B-29 hanno preso di mira Tokyo, con fino a mille macchine che partecipavano agli attacchi. Il B-29 è stato scelto per le bombe atomiche poiché era l'unico aereo in grado di trasportare una bomba da 10 tonnellate.

Il mitragliere di coda dell' "Enola Gay", il sergente Robert Caron, ha assistito all'esplosione su Hiroshima, dichiarando "Posso ancora vederlo - quel fungo e quella massa turbolenta - sembrava lava o melassa che copriva l'intera città e sembrava fluire verso l'esterno nelle periferie dove le piccole valli entravano nella pianura, e tutti gli incendi iniziavano, così presto era difficile vedere qualcosa a causa del fumo". Il co-pilota, il capitano Robert Lewis, è stato segnalato mentre mormorava "Mio Dio, cosa abbiamo fatto?".

Le 100.000 vittime, una stima conservativa, erano ignare del loro destino. Gli americani si aspettavano perdite minime,

