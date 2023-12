Questo aereo cargo ha volato senza pilota a bordo

Il volo, della durata complessiva di circa 12 minuti, è partito dall'aeroporto di Hollister, nella California settentrionale, ed è stato operato da Reliable Robotics, che dal 2019 sta lavorando a un sistema di volo semi-automatico in cui l'aereo è controllato a distanza da un pilota.

L'aereo era un Cessna Caravan, un robusto monomotore che è una scelta popolare per l'addestramento al volo, il turismo, le missioni umanitarie e le merci regionali.

"Cessna ha prodotto 3.000 Caravan: è l'aereo da carico più popolare di cui non avete mai sentito parlare", afferma Robert Rose, CEO di Reliable Robotics. "I piloti vi diranno che è il cavallo di battaglia del settore.

"Ma la sfida di questo aereo è che vola ad altitudini inferiori e in condizioni meteorologiche più avverse rispetto a molti aerei di grandi dimensioni. Per questo motivo, operarlo è molto più pericoloso e l'automazione contribuirà notevolmente a migliorare la sicurezza di queste operazioni".

La società di consulenza AviationValues ha dichiarato alla CNN che attualmente ci sono 900 caravan in servizio attivo, e FedEx - che utilizza questo tipo di aereo dal 1985 - è il maggiore operatore con circa 200 esemplari. Reliable Robotics sta ora lavorando con la Federal Aviation Administration per certificare la sua tecnologia per le operazioni commerciali, e prevede che il processo sarà completato in soli due anni.

Non un videogioco

L'operatore remoto - un vero pilota che deve essere certificato per pilotare l'aereo esattamente come se fosse seduto nella cabina di pilotaggio - invia comandi all'aereo tramite segnali satellitari criptati, ma non pilota l'aereo in tempo reale né riceve alcun feed visivo dall'aereo stesso.

L'interfaccia utilizzata è più simile a quella dei controllori del traffico aereo che a quella dei piloti di droni. "Non si tratta di un videogioco", afferma Rose. "Non c'è un joystick e non si ha la possibilità di pilotare l'aereo a distanza. Non c'è un video che dia un feedback in tempo reale. Il modo in cui controllano l'aereo è essenzialmente un menu di opzioni: si può pensare che sia come un 'scegli la tua avventura' in base a dove si trova l'aereo, e c'è una serie di pulsanti che permettono al pilota di reindirizzare l'aereo da un'altra parte".

Ogni comando inviato all'aereo comprende tutte le istruzioni necessarie per l'atterraggio, in modo che il velivolo sappia sempre cosa fare anche in caso di perdita delle comunicazioni. "Si potrebbe dire che l'aereo è autonomo", spiega Rose. "Se gli si dice di non fare nient'altro, o se si perdono le comunicazioni, farà l'ultima cosa che gli si è detto di fare, che è la definizione di autonomia. Non ha alcun controllo umano diretto".

Rispetto a un autopilota tradizionale, il sistema di Reliable Robotics è in grado di eseguire tutte le fasi di un volo, compreso il movimento fuori dal gate e verso la pista, nonché il decollo e l'atterraggio. Ma per quanto riguarda gli altri velivoli o i controllori del traffico aereo, questo è proprio come qualsiasi altro aereo, dice Rose, perché l'operatore remoto risponderà alle chiamate radio e gestirà le comunicazioni vocali in modo tale che sia impossibile dire che non sono a bordo.

E se qualcosa va storto? Secondo Rose, c'è almeno un vantaggio nel gestire le emergenze a distanza: se un pilota perde il controllo dell'aereo, può informare immediatamente il controllo del traffico aereo della sua posizione e dell'ultimo comando. "Per molti versi è meglio del modo in cui operano gli aerei oggi, perché se stai volando nel cielo e perdi le comunicazioni radio, o qualcosa va storto con l'aereo, devi fare qualcosa e il controllo del traffico aereo non ha idea di cosa farai. Quindi devono liberare lo spazio aereo intorno a voi perché nessuno sa quali siano le vostre intenzioni".

Aerei più grandi

Una volta che il sistema sarà disponibile in commercio, entreranno in vigore altre misure di sicurezza, tra cui una smart card che sarà necessaria per operare su qualsiasi aereo. Inoltre, i piloti lavoreranno da un centro di controllo dove altre persone li sorveglieranno.

Per il momento, Reliable Robotics sta cercando di certificare il sistema per il Caravan, ma lo sta già testando su un velivolo più grande con l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti - il KC-135 Stratotanker, un aereo militare di rifornimento basato sul vecchio Boeing 707 - e spera di iniziare i test sui velivoli cargo a reazione entro cinque o dieci anni.

Secondo Rose, gli aerei cargo regionali a controllo remoto avrebbero effetti positivi sia sulla sicurezza che sulla carenza di piloti. "La carenza di piloti sta mettendo sotto pressione le operazioni dei velivoli più piccoli, perché gli aerei più grandi stanno assorbendo tutti i piloti e sta diventando molto più difficile sostenere le operazioni con flotte di aerei più piccole.

"Noi vediamo il pilotaggio remoto come un modo per risolvere questo problema nel prossimo futuro". Rose aggiunge che le compagnie aeree saranno in grado di snellire le loro operazioni perché non saranno più necessari gli scali, in quanto i piloti potranno lavorare da un'unica postazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, Rose afferma che il sistema eviterà i tipi più comuni di incidenti legati all'errore umano, come le "collisioni involontarie con il terreno" e la perdita di controllo in volo, che rappresentano la maggior parte degli incidenti mortali. Rose spiega che il sistema Reliable Robotics è stato progettato per prevenirli, ad esempio effettuando un controllo incrociato con un database di terreni e ostacoli nel caso in cui l'aereo sia stato erroneamente programmato per volare contro qualcosa.

"Una pietra miliare significativa"

La storia dei velivoli senza pilota risale ai primi anni dell'aviazione, con i primi esempi di aerei senza pilota sviluppati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna durante la Prima Guerra Mondiale. La maggior parte dei veicoli aerei senza pilota oggi sono classificati come droni e svolgono una serie di funzioni che vanno dalle azioni militari alla ricerca e al salvataggio e alla fotografia.

Merlin Labs e XWing, entrambe negli Stati Uniti, e Volant nel Regno Unito, sono tra le aziende che sviluppano sistemi simili a Reliable Robotics, con un'attenzione simile al settore cargo.

Negli ultimi anni ha riscosso interesse anche il concetto di taxi aerei senza pilota, con un primovolo storico effettuato dall'azienda tedesca Volocopter a Dubai nel 2017; l'Emirato sta ora pianificando di inaugurare il suo primo "vertiport" per taxi volanti entro tre anni, pur utilizzando veicoli presidiati da piloti umani. In Cina, la società di mobilità aerea urbana EHang è stata la prima a ottenere, in ottobre, la certificazione completa dalle autorità locali per far volare un UAV senza pilota che trasporta passeggeri - il risultato di oltre 40.000 voli di prova.

Progetti audaci per un "vertiport" a Dubai

Secondo Jack W. Langelaan, professore di ingegneria aerospaziale presso la Penn State University, che non è coinvolto nella Reliable Robotics, l'azienda ha raggiunto un traguardo significativo completando un volo da un hangar all'altro senza pilota a bordo.

"Ci sono molte cose difficili nei velivoli robotici", ha detto alla CNN. "Due di queste sono affrontare l'imprevisto e inserirsi nel sistema di controllo del traffico aereo esistente. Gli imprevisti includono cose come guasti meccanici e ai sensori.

Non possiamo prevedere tutto e dobbiamo dimostrare che il 'pilota' robotico è competente almeno quanto un buon pilota umano". Anche l'inserimento nel sistema di controllo del traffico aereo è complicato: al momento è gestito da esseri umani che si parlano via radio, quindi Reliable ha utilizzato un pilota remoto per gestire questo aspetto del volo. Naturalmente, anche il pilota remoto umano era pronto a intervenire in caso di imprevisti".

Gary Crichlow, responsabile degli analisti commerciali della società di consulenza AviationValues, concorda sul fatto che la tecnologia per consentire le operazioni senza equipaggio è impressionante. "Detto questo, il salto tra le operazioni con equipaggio e quelle senza equipaggio su scala globale è estremamente grande", ha ammonito. "Non si tratta solo della tecnologia, ma anche dell'economia e della politica di sostituire un gruppo di persone altamente qualificate con quella tecnologia. Semmai, mi aspetto che queste barriere siano ancora più difficili da superare di quelle tecnologiche".

