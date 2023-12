Questo adolescente ha pedalato dall'Alaska all'Argentina

Ciclista esperto, Garner, originario di Long Beach, California, aveva già pedalato da Los Angeles a San Francisco e si era reso conto che, se avesse scelto di farlo, avrebbe potuto attraversare il continente senza troppe difficoltà.

Dopo aver letto un libro dell'avventuriero Jedidiah Jenkins, che ha pedalato dall'Oregon all'Argentina, Garner ha deciso di pedalare da Prudhoe Bay, in Alaska, il punto più settentrionale degli Stati Uniti raggiungibile su strada, a Ushuaia, in Argentina, il punto più meridionale del Sud America.

Mentre molti dei suoi compagni di scuola si preparavano per l'università, Garner iniziò a prepararsi per l'avventura della sua vita.

Un'avventura epica

"Dopo il diploma ho trascorso l'intero mese a procurarmi l'attrezzatura e poi sono partito", racconta Garner alla CNN Travel. "È stato davvero rapido. All'inizio non era stato pianificato a fondo".

Garner aveva 17 anni quando è partito in sella a una mountain bike KHS Zaca con solo una tenda, un sacco a pelo, circa un giorno di cibo e acqua, alcune batterie portatili, un kit medico e pezzi di ricambio per la bicicletta.

Ha iniziato il suo viaggio attraverso l'Autostrada Panamericana, una rete di strade che si estende attraverso le Americhe, il 1° agosto 2021.

L'adolescente, che aveva già accumulato un numero significativo di follower grazie alla sua serie di video su TikTok dopo il suo viaggio a San Francisco, ha deciso di documentare il viaggio, che lo ha visto pedalare attraverso 14 Paesi, tra cui Messico, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perù, Cile e Argentina.

"C'è un percorso ufficiale e poi ci sono i percorsi non ufficiali", spiega. "In pratica ho creato il mio [percorso] man mano che procedevo. Finché andavo a sud ogni giorno, sapevo che stavo andando nella direzione giusta".

Garner ammette che i suoi genitori, che sono separati, non erano particolarmente entusiasti della prospettiva che il loro figlio adolescente andasse da solo in Sud America.

Racconta che all'inizio sua madre si rifiutava di credergli e ha passato "probabilmente otto mesi di terrore", mentre lui non ha detto nulla a suo padre fino a quando non è partito, perché era così sicuro che si sarebbe opposto.

"Mi ha chiamato mentre ero in Alaska e gli ho detto dove mi trovavo", spiega Garner, prima di aggiungere che entrambi sono ora i suoi più grandi sostenitori e seguono avidamente i suoi progressi.

I benefici della bicicletta

Sebbene all'inizio Garner abbia iniziato ad andare in bicicletta perché non aveva un'auto, ora lo considera il modo migliore per viaggiare e non avrebbe voluto fare questo viaggio in un altro modo.

"È il modo più intimo di viaggiare", dice. "Si va così piano e si deve lavorare fisicamente per raggiungere i luoghi. Così ci si affeziona anche alle piccole città e alle curve più casuali della strada".

"C'è qualcosa nell'essere autosufficienti e nel sapere che si è arrivati da qualche parte con le proprie gambe. A volte, quando si guida o si vola, è come se ci si teletrasportasse in un luogo. Non eri fuori. Non sentivi gli odori. Non stavi toccando le cose".

L'adolescente ha trascorso circa quattro mesi e mezzo in bicicletta attraverso il Messico e descrive l'esperienza come una delle più significative della sua vita.

"Tutta la mia famiglia è originaria del Messico", spiega. "Sono cresciuto andando [in Messico] ma non ho mai imparato la lingua. Quindi una cosa è visitarlo ogni anno e una cosa è viverci".

"Quindi attraversare l'intero Paese in bicicletta e riconnettermi con la mia cultura, stare con la mia famiglia e imparare la lingua nel luogo da cui proviene la mia famiglia era così profondamente importante per me".

Sfortunati contrattempi

Garner ha lasciato la California con pochissimi soldi e dice di essere sopravvissuto con un budget di circa 430 dollari al mese.

Ha notato che ha sentito persone commentare che è in grado di fare quello che sta facendo "solo perché è un bianco etero e ricco", e ci tiene a sottolineare che non è così.

"Sono un immigrato messicano di prima generazione. E non sono ricco", dice. "Mi sono autofinanziato. E non ci vogliono molti soldi per farlo.

"Non voglio che la gente pensi che per fare un tour in bicicletta bisogna essere ricchi. Ho incontrato persone di ogni condizione economica.

"La gente può farlo e alloggiare in hotel ogni notte, e ho visto persone che hanno letteralmente solo sacchi della spazzatura sul retro di una bicicletta.

"Ho visto persone di tutte le etnie, da sole e con partner, in ogni Paese in cui sono stata. E ho incontrato tante donne incredibili e stimolanti. È davvero alla portata di tutti".

Garner ha avuto un compagno di viaggio di nome Logan per circa otto mesi di viaggio. Tuttavia, quando hanno raggiunto la Colombia è partito e Garner ha viaggiato da solo per il resto del viaggio.

Tra i molti Paesi che ha attraversato in bicicletta, è rimasto particolarmente sorpreso da El Salvador, che descrive come "uno dei Paesi più pacifici, gentili e tranquilli".

Se da un lato il viaggio è stato pieno di incredibili emozioni, dall'altro Garner ha sperimentato anche alcuni bassi schiaccianti durante il viaggio.

Racconta di essere stato derubato almeno cinque volte e di aver dovuto trascorrere un mese in ospedale dopo essere caduto dalla bicicletta in Colombia e aver battuto la testa.

"L'idea che ci si possa far male e che possa accadere qualcosa di veramente terribile è sempre presente nella mente di chi viaggia", racconta, prima di spiegare che ha ricevuto circa 40 punti di sutura e ha dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per riparare l'orecchio e ricucirlo.

"Ma non era una realtà fino a quando non mi sono fatto male in Colombia. Sono rimasto svenuto per circa 15 minuti e mi ci sono volute alcune ore per riuscire a parlare di nuovo".

Garner ha deciso di scrivere un testamento dopo l'incidente e dice che il fatto di dover rimanere immobile per settimane gli è costato molto.

Ammette di aver preso in considerazione l'idea di arrendersi durante un periodo particolarmente difficile, dopo essere stato derubato nel sud del Messico e aver lottato contro il caldo estremo.

"Per circa due settimane e mezzo, io e il mio compagno Logan non abbiamo avuto alcun collegamento con il mondo esterno", spiega.

"Non avevamo telefoni cellulari. Il clima era difficile. C'erano più di 40 gradi Celsius (104 F) ogni singolo giorno. In quel periodo mi sono ammalato".

Secondo Garner, i due sono riusciti a pedalare solo per pochi minuti prima di dover accostare a causa del caldo e hanno discusso di prendere l'autobus per tornare a casa una volta raggiunto il Centro America.

"Non ha senso torturarci", ricorda Garner. "Non è divertente".

Fortunatamente, il clima era molto più fresco una settimana dopo, quando hanno raggiunto il Guatemala, e hanno deciso di perseverare.

La spinta finale

Durante l'ultimo mese di viaggio, Garner non pensava ad altro che alla sua "ruota che attraversava l'ultimo centimetro di marciapiede" e a volte era così emotivo che "iniziava a piangere sulla bicicletta senza motivo, anche se non era ancora successo".

Alla fine è arrivato a Ushuaia il 10 gennaio, dopo aver percorso 32.000 chilometri (quasi 20.000 miglia) nel corso di 527 giorni.

Tuttavia, Garner, che ora ha 19 anni, dice che il momento che aveva trascorso così tanto tempo a immaginare è stato in qualche modo anticlimatico.

"Ushuaia era una città molto turistica e c'erano così tante persone", spiega. "Non riuscivo a stare da solo. Ed ero un po' deluso".

Sentendosi un po' scoraggiato, ha deciso di recarsi in un parco nazionale per qualche giorno e di dedicare un po' di tempo a riflettere sul periodo trascorso in viaggio.

"Mi sono reso conto che non mi importava quale fosse l'ultima città", racconta. "L'importante era arrivare a destinazione. E so che è una frase molto banale, ma è proprio questo che ho capito".

Garner è stato presto raggiunto dalla sua compagna Chloe, che ha incontrato per la prima volta durante il suo viaggio a San Francisco e con cui è rimasto in contatto.

Garner racconta che all'inizio erano solo amici, ma la loro amicizia è sbocciata in qualcosa di più mentre Garner era in viaggio.

"Per circa un anno, durante il mio viaggio, ci siamo frequentati a distanza", racconta Garner.

Ora la coppia sta tornando in California con lo zaino in spalla, facendo più o meno lo stesso percorso che Garner ha fatto durante il suo viaggio: ha spedito la sua bicicletta a un amico in Cile, che la sta inviando a Long Beach per lui.

"Speravamo di tornare a casa a luglio per l'estate", aggiunge. "Ma la questione è aperta. Abbiamo ancora quattro o cinque mesi di tempo per tornare a casa con lo zaino in spalla".

"È davvero bello per me vedere i posti ancora una volta prima di tornare alla vita normale".

Ispirare gli altri

Una volta tornato a casa, Garner ha intenzione di scrivere un libro sul suo viaggio, nella speranza di ispirare altri giovani a intraprendere un viaggio del genere.

Dice di ricevere regolarmente messaggi da persone che hanno visto la sua storia su Instagram o TikTok e si sono sentite spinte a fare qualcosa di simile.

"Ho ricevuto molti più messaggi di quelli che avrei mai pensato di ricevere", dice. "E le persone lo stanno facendo davvero.

Seguo alcune delle persone che mi hanno scritto e che ora stanno andando in bicicletta dall'Alaska all'Argentina".

"È una sensazione incredibile sapere che sto coinvolgendo altre persone, perché ci sono state persone che mi hanno spinto a farlo. E mi fa sentire benissimo fare lo stesso".

Anche se non vede l'ora di recuperare i contatti con la sua famiglia e i suoi amici, alcuni dei quali sono stati impegnati a studiare durante la sua assenza, Garner non ha assolutamente rimpianti per aver preso una strada diversa.

"Se fossi rimasto a casa e avessi frequentato un'università pubblica o qualcosa di simile, sarei stato davvero una persona migliore di quella che sono ora?", si chiede.

"Sarei davvero così aperto di mente come lo sono ora? Credo proprio di no. Ecco perché penso che questa sia stata la decisione più competente che abbia mai preso in vita mia. Non sono mai stato così sicuro di qualcosa che ho fatto".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com