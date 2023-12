Questi team lavorano per ribaltare le condanne ingiuste, liberando dal carcere persone innocenti. Secondo gli esperti, possono fare molto di più

Kenneth Nixon è rimasto intontito nel momento in cui, nel settembre 2005, è stato dichiarato colpevole di due omicidi che non aveva commesso: una condanna ingiusta che ha visto l'allora diciannovenne padre di due figli condannato a trascorrere il resto della sua vita in una prigione del Michigan.

"Non riuscivo a capire come fosse potuto accadere", ha dichiarato Nixon, oggi 37enne, alla CNN. "Come americani, ci viene insegnato a credere che il sistema funziona - che fa le cose per bene... Non capivo come potesse essere sbagliato in modo così grande".

Per anni Nixon ha trascorso del tempo nella biblioteca legale della prigione, istruendosi per poter dimostrare la propria innocenza. Alla fine ha chiesto l'aiuto del Cooley Law School Innocence Project del Michigan, che ha sostenuto il suo caso.

Ma è stato l'impegno di un team all'interno dello stesso ufficio del procuratore che aveva lavorato per condannarlo a scagionare il nome di Nixon: la Wayne County Prosecutor's Conviction Integrity Unit, una delle oltre cento unità di questo tipo in tutto il Paese che rivalutano i casi e indagano sulle dichiarazioni di innocenza.

Quando tali affermazioni si rivelano fondate, queste unità lavorano per ottenere il rilascio del detenuto.

Per Nixon, quel giorno è arrivato 16 anni dopo la sua ingiusta condanna. I suoi avvocati chiesero di essere interrogati e il 18 febbraio 2021 il procuratore della contea di Wayne, Kym Worthy, riconobbe che Nixon non aveva ricevuto un processo equo. Le sue condanne sono state annullate, le sentenze annullate e le accuse ritirate.

"Posso stare qui e dirvi questo con fiducia: Se non fosse stato per la Conviction Integrity Unit, è molto probabile che sarei morto in prigione per un crimine che non ho commesso", ha detto Nixon.

Nelle ultime settimane, una serie di condanne illegittime annullate - tra cui una nella contea di Cook, in Illinois, e due nella contea di Los Angeles, in California - sono state attribuite, in parte, al lavoro delle unità di integrità delle condanne, o CIU.

Nel complesso, questi casi illustrano l'indiscutibile utilità delle CIU per affrontare una realtà agghiacciante: Persone innocenti sono state e saranno condannate e mandate in prigione per reati che non hanno commesso.

Secondo il Registro nazionale delle scuse, dal 1989 a oggi ci sono state più di 3.400 scuse. Il registro definisce generalmente l'esonero - un sottoinsieme delle condanne errate in senso più ampio - come un caso in cui una persona viene sollevata da tutte le conseguenze di una condanna penale a seguito di nuove prove.

Di questi, almeno 729 scagionamenti - circa il 20% - sono stati ottenuti con l'aiuto di un'unità di informazione sui minori.

Ma c'è spazio per migliorare, hanno detto gli esperti alla CNN. Molte giurisdizioni non possono permettersi una CIU o non hanno le risorse per svolgere bene il lavoro. E c'è il timore che alcune CIU esistano solo come vantaggio politico per il procuratore distrettuale, che nessuno indaghi realmente sulle richieste di innocenza o che la CIU operi per preservare le condanne piuttosto che metterle in discussione.

Ma molte CIU svolgono bene il loro lavoro, ha dichiarato Marissa Bluestine, vicedirettrice del Quattrone Center for the Fair Administration of Justice della University of Pennsylvania Carey Law School, che lavora e si consulta con le CIU di tutto il Paese. Per farlo, devono operare in modo indipendente e trasparente, ha detto, ma il loro mandato dovrebbe anche andare oltre l'investigazione di vecchi casi.

Le CIU, secondo l'autrice, non dovrebbero essere semplicemente reattive ma proattive, lavorando per garantire che gli errori che hanno portato a una condanna ingiusta non si ripetano.

"Una buona CIU funzionante non si limita a guardare indietro, ma guarda anche avanti", ha detto Bluestine, "e dove può interrompere il processo in prima battuta per evitare che si verifichino condanne errate".

Le scuse non sono l'unico parametro di successo

Le CIU sono relativamente nuove. Le prime sono apparse negli anni Duemila, secondo l'elenco pubblicato dal National Registry of Exonerations (Registro nazionale delle scuse), uno sforzo congiunto dell'Università della California Irvine, dell'Università del Michigan e della Michigan State University.

Quando Jessica Weinstock Paredes, ex avvocato penalista, è entrata a far parte del registro come ricercatrice nel 2019, l'elenco contava solo 36 unità. Da allora l'elenco è cresciuto e si è diversificato: Le CIU sono spesso ospitate all'interno di un ufficio del procuratore locale, ma ora ci sono CIU negli uffici dei procuratori generali dello Stato e, altrove, comitati che svolgono un lavoro simile.

Secondo gli esperti, il processo di creazione di CIU varia a seconda delle giurisdizioni. In genere, però, inizia con la richiesta da parte di un detenuto o dei suoi avvocati di rivalutare un caso. Se la CIU decide di farlo, svolge una nuova indagine da zero, rivedendo i fascicoli, interrogando i testimoni e riesaminando le prove.

A volte l'indagine incrimina ulteriormente la persona, altre volte mette in dubbio la sua condanna, ha detto Bluestine. Di solito, la situazione si colloca nel mezzo.

Alla fine, spetta al pubblico ministero decidere se le nuove prove sono sufficienti a fargli cambiare idea sulla condanna o a fargliela rimettere in discussione, anche se non provano necessariamente l'innocenza dell'individuo.

In tal caso, secondo Bluestine, la maggior parte degli Stati richiede che gli avvocati della difesa presentino una petizione al tribunale per chiedere di essere sollevati, e l'ufficio del pubblico ministero accetterà. In genere, si terrà un'udienza in cui un giudice stabilirà se l'individuo ha effettivamente diritto a tale sgravio.

Nei casi in cui si scopre che le persone sono innocenti, ciò può portare al loro rilascio dal carcere e, auspicabilmente, a un'esenzione.

Ma questo non è sempre il risultato, ha detto Bluestine, e le scuse non sono l'unico modo per valutare il successo di una CIU. Se la CIU è aperta a trattare le condanne ingiuste annullate per motivi diversi dall'innocenza di qualcuno, si possono ottenere anche altri tipi di sollievo.

Secondo il National Institute for Justice, le condanne errate possono includere, ad esempio, casi in cui errori procedurali hanno violato i diritti di una persona.

"L'unità dovrebbe essere aperta anche ad altri modi di affrontare una condanna ingiusta, anche se non si tratta di una vera e propria innocenza", ha detto Bluestine. "Se si tratta di qualcosa in cui c'è stata una cattiva condotta della polizia giudiziaria o dell'avvocato difensore tale da non farci credere nella condanna stessa, dovrebbero essere disposti a occuparsi anche di questo". Allo stesso modo, se si scopre che l'imputato è meno colpevole, si dovrebbe essere disposti a modificare la sentenza di conseguenza.

Le alternative potrebbero essere che l'imputato riceva una commutazione della pena, che si dichiari colpevole di un reato minore o che l'ufficio del pubblico ministero sostenga la libertà condizionale, la commutazione o il rilascio per motivi umanitari.

"Ci sono sicuramente altri modi per intervenire su un caso, anche se non si arriva all'esonero", ha detto.

In effetti, circa la metà delle CIU contate dal Registro nazionale delle esenzioni non ha ancora registrato un'esenzione - ma questo potrebbe essere dovuto, in parte, ai rigidi criteri di inclusione del registro. Il registro non include le condanne illegittime annullate per motivi che non includono prove dell'innocenza di qualcuno, come ad esempio un errore procedurale che ha violato il diritto al giusto processo.

La mancanza di esoneri non significa che un CIU non stia cercando altre vie di risarcimento che sono valide e importanti, ha detto Weinstock Paredes. Ma il registro studia specificamente le esenzioni, ha osservato, e il numero prodotto da un CIU può essere almeno un parametro per misurare la produttività di un'unità.

Il tempo è qualcosa che non si può riavere".

Alcuni sono scettici nei confronti delle CIU che non producono esoneri, come Marc Howard, professore di governo e legge alla Georgetown University e direttore della Prisons and Justice Initiative. Non si oppone alle CIU, definendole un'istituzione "meravigliosa e necessaria".

"Se", ha aggiunto, "fanno davvero il lavoro per cui sono state dichiarate".

Ritiene che alcune CIU siano "finte", create per far credere che gli uffici stiano valutando i casi senza farlo davvero - una preoccupazione condivisa da Nixon, l'esonero della Contea di Wayne.

"In tutto il Paese ci sono unità di integrità delle condanne che esistono solo di nome. Sono una trovata pubblicitaria per il procuratore che ha deciso di farlo. Suona bene", ha detto Nixon. "Ma in realtà non c'è nessuno che lavora".

Questo può danneggiare ulteriormente le persone innocenti in carcere, ha detto Howard, perché l'esistenza di CIU può dare l'impressione che le condanne siano accurate, anche se non lo sono.

Howard ha anche espresso il timore che alcune CIU agiscano per preservare le condanne piuttosto che per cercare realmente di annullarle, evidenziando un potenziale conflitto di interessi: "Sono istituite dalla stessa istituzione che ha contribuito alla condanna errata", ha detto, aggiungendo che la struttura richiede "che le persone si autopedaglino efficacemente".

Bluestine ha riconosciuto che "la protezione dai pregiudizi è una questione importante" ed è importante che una CIU non sia predisposta a confermare le condanne. Una CIU ha bisogno del giusto "orientamento" e, sebbene molte siano composte da procuratori di carriera che fanno un buon lavoro, l'esperienza dell'avvocato difensore "è certamente una cosa buona e importante", ha detto.

Howard ha fatto eco a questa affermazione: Le CIU che ritiene funzionino bene includono ex avvocati difensori che sono scettici nei confronti delle prove e conoscono la cattiva condotta che ha contribuito alle condanne errate. Ma vuole anche che le CIU siano "potenziate", ricevendo maggiori risorse e potendo operare in modo indipendente all'interno dell'ufficio del procuratore, senza i pregiudizi dell'istituzione più ampia.

Questo può essere particolarmente difficile per le giurisdizioni e le procure più piccole, che non solo non dispongono di risorse, ma rendono anche difficile una revisione non imparziale, perché tutti nell'ufficio conoscono il caso e i procuratori che ci hanno lavorato.

Ma al meglio, le CIU sono "assolutamente importanti" e aiutano a "ripristinare la fiducia nel sistema", ha detto Nixon, che oggi è il presidente dell'Organizzazione degli esonerati - un gruppo che aiuta gli esonerati a tornare alla vita fuori dal carcere, molti dei quali, come Nixon, hanno beneficiato del lavoro delle CIU.

Le CIU dimostrano che i pubblici ministeri si impegnano a fare bene il loro lavoro e a riconoscere che gli errori capitano.

"Ma svolgono anche un ruolo di educazione dei pubblici ministeri sui fattori chiave che contribuiscono alle condanne errate", ha aggiunto. "E questo è importante, perché se si fa bene in prima battuta si evita che le persone perdano il loro tempo. Il tempo è qualcosa che non si può recuperare".

