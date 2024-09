Questi rappresentano i grafici di valore immobiliare più efficaci.

Interessati a conoscere i costi delle proprietà in specifiche aree? È una domanda che molti hanno in mente, siano essi acquirenti interessati o proprietari immobiliari attuali. Alcuni siti web e agenti immobiliari offrono uno strumento utile: le mappe dei prezzi. Queste mappe consentono di stimare i costi in base alla disposizione geografica.

Le mappe dei prezzi degli immobili forniscono una guida, mostrando il costo delle case e degli appartamenti in specifiche regioni. Questo strumento aiuta sia gli acquirenti che i venditori a capire dove trovare e quanto pagare per le proprietà. L'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio ha valutato questi fornitori.

I risultati dei test sono stati generalmente positivi. Il servizio di informazioni sui prezzi gratuito può spesso convincere e dimostrarsi utile in vari modi. Le mappe dei prezzi immobiliari online generalmente funzionano bene, ma hanno livelli di prestazione variabili tra i fornitori - le valutazioni vanno da "sufficiente" a "molto buono."

Ci sono differenze evidenti nel valore informativo di queste mappe dei prezzi. Ad esempio, alcune mappe non distinguono tra prezzi di affitto e di acquisto o raggruppano case e appartamenti insieme. Inoltre, non tutte le mappe consentono agli utenti di visualizzare i prezzi a diversi livelli, come a livello di quartiere, isolato o casa singola. Tuttavia, tutte le mappe condividono una caratteristica comune: utilizzano la colorazione per indicare diversi livelli di prezzo e forniscono informazioni sulle tendenze dei prezzi.

Valori di orientamento solo

Dal punto di vista dell'utente, le informazioni fornite dalle mappe dei prezzi sono generalmente chiare e strutturate, ma non sempre complete. C'è spazio per miglioramenti in termini di appeal visivo e facilità d'uso, poiché i siti web non sempre forniscono una prima impressione intuitiva agli utenti.

Markus Hamer, Direttore Generale dell'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio, ha riassunto: "Le mappe dei prezzi degli immobili offrono una buona e rapida orientazione sulla struttura dei prezzi. Confrontando i fornitori, è possibile ottenere valori medi significativi. Tuttavia, per informazioni precisi e affidabili sui prezzi, è necessario consultare un agente immobiliare o un perito."

Classifica

Il vincitore dei nostri test è Immoscout24, che ha ricevuto la valutazione "molto buono". Questa mappa dei prezzi degli immobili si distingue sia nell'analisi su internet che nella prospettiva dell'utente, aggiudicandosi il primo posto in entrambe le categorie. Si distingue, ad esempio, fornendo stime dei prezzi a diversi livelli di dettaglio (ad esempio, quartiere, isolato o casa) e distinguendo tra prezzi di affitto o di acquisto. Ulteriori informazioni utili, come l'ampiezza di copertura internet e la copertura del network di telefonia mobile, migliorano ulteriormente la funzionalità della mappa.

Immowelt si classifica al secondo posto con una valutazione "buona". Ottiene i migliori risultati in entrambe le aree - analisi su internet e prospettiva dell'utente. Il provider si distingue, ad esempio, per le informazioni sui prezzi aggiornate e le offerte immobiliari attuali, nonché per una mappa dei prezzi visivamente accattivante nel suo insieme.

Homeday si classifica al terzo posto con un risultato "sufficiente". Il sito web è facile da usare e da navigare. I prezzi per le case e gli appartamenti sono visualizzati in dettaglio e viene fornita anche una vista satellitare degli edifici.

McMakler completa la top four con un risultato "sufficiente".

Queste mappe dei prezzi degli immobili, come quelle fornite da Immowelt e Homeday, sono utili sia per gli acquirenti che per i venditori nel settore bancario, poiché offrono una stima chiara dei costi delle proprietà in specifiche aree. Quando si confrontano i fornitori come Immoscout24, McMakler e altri, è importante considerare non solo la loro prestazione in termini di accuratezza dei prezzi, ma anche la loro facilità d'uso e completezza, come sottolineato da Markus Hamer.

