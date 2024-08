- Questi ragazzi che hanno battuto il record di test nella giungla sono dentro.

Dal 15 agosto, su RTL+, potrete vedere il primo episodio del summer jungle camp. Dal 16 agosto, RTL trasmetterà anche "Ich bin ein Star - Showdown of the Jungle Legends" ogni sera in prime time. Per la prima volta, saranno i veterani del jungle camp, e non i nuovi candidati, a competere per la vittoria. Tra i concorrenti ci sono alcune stelle che hanno molta esperienza nei famosi trial della giungla, compreso il detentore del record.

Sarah Knappik

L'ex concorrente di "GNTM" Sarah Knappik (37) ha partecipato alla quinta stagione di "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" e ha fatto un'ottima impressione sui media. Ha rifiutato il trial della giungla "Raus aus den Mulden" e ha abbandonato il trial "Ab durch die Wand". Viene considerata l'unica "rifugiata dei trial" che parteciperà al summer jungle camp. In totale, ha affrontato sei trial nella sua stagione. Dopo i conflitti con i suoi compagni di campo che le hanno consigliato di andarsene, ha lasciato il campo più o meno volontariamente.

Georgina Fleur

L'ex concorrente del "Bachelor" e influencer Georgina Fleur (34) sembrava anche polarizzare il pubblico, poiché è stata inviata a un trial diverse volte nella settima stagione. Ha abbandonato il trial della giungla "Dschungelkloake". Con un totale di sette trial, è tra i principali contendenti per il maggior numero di trial completati dalla nascita dello show. Alla fine, si è classificata sesta nella stagione.

Elena Miras e Gigi Birofio

Il TV Casanova Gigi Birofio (25) è stato anche sfidato. Ha dimostrato di aver completato la sfida del jungle camp di paracadutismo, oltre a sette altri trial. Nella 16ª stagione del 2023, è stato incoronato principe della giungla con il secondo posto.

La star della realtà Elena Miras (32) ha partecipato alla 14ª stagione nel 2020 e ha affrontato un totale di sette trial, classificandosi sesta. È stata spesso inviata ai trial con un altro concorrente...

Danni Büchner

La TV emigrata Danni Büchner (46) ha formato una coppia con Miras per cinque trial. In totale, ha dovuto completare dodici trial. Ha abbandonato il trial della giungla "Ge-Fahrstuhl". Si è classificata terza. Nel legends jungle camp, ora si aspetta di "prendere la seconda occasione e mostrare come è cresciuta", dice in un'intervista RTL. "Penso che ora ci sarà una Danni completamente diversa nel legends camp, che mostrerà chi è veramente. [...] Porto più positività, più coraggio, più volontà e più forza."

A proposito, Büchner detiene il record tra i partecipanti ai trial. La modella e attrice Larissa Marolt (32) ha completato il secondo numero più alto di sfide finora. Nel 2014, ha partecipato a dieci prove. Gisele Oppermann (36) ha dovuto affrontare nove trial nel 2019, così come Helena Fürst nel 2016. Quest'anno, Twenty4Tim (23) ha affrontato otto trial.

