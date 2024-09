- Questi punti sono stati presentati alla fiera tecnologica

Al IFA di Berlino, insieme a CES a Los Angeles e WMC a Barcellona, è uno dei maggiori eventi di elettronica e tecnologia a livello globale.

Questo importante evento, che si tiene nella fiera di Berlino, vanta circa 2.200 espositori quest'anno, dalle grandi corporationi alle startup emergenti che presentano le loro creazioni innovative. Ecco un'anteprima di alcune delle principali attrazioni all'IFA 2024.

Il smartphone pieghevole più sottile

Una delle attrazioni principali all'IFA 2024 è stato il Honor "Magic V3". Questo capolavoro di smartphone pieghevole ultra-sottile, spesso solo 9,2 millimetri quando piegato, condivide la stessa sottigliezza di molti smartphone tradizionali. Alimentato da un processore "Snapdragon 8 Gen 3" e un sistema di fotocamere impressionante, offre prestazioni e fotografia eccezionali.

I due display OLED presentano risoluzioni elevate e la fotocamera, con un sensore da 50 megapixel e un obiettivo telephoto periscopico, cattura foto mozzafiato. Il dispositivo offre una batteria da 5.050 mAh despite le sue dimensioni sottili. Tuttavia, il "Magic V3" ha un prezzo elevato di 1.990 euro, che lo rende alla pari o superiore ai suoi concorrenti.

Immergiti nell'intrattenimento: scopri di più all'IFA 2024

Un'altra attrazione eccitante all'IFA è stata la TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", nota per la sua luminosità peak di fino a 6.500 nit e la qualità delle immagini 4K HDR. Supporta Dolby Vision IQ e HDR10+, e il suo design senza cornici e la collaborazione con Bang & Olufsen impressionano dal punto di vista acustico. I giocatori possono godere di caratteristiche come un display a 240Hz e "AMD FreeSync Premium Pro". Nonostante fosse una delle attrazioni principali, la data di rilascio e il prezzo in Europa non sono stati rivelati a Berlino.

Il "Aura 2 Ultra" short-throw projector di Xgimi ha anche fatto un'ottima impressione. Dotato di specifiche potenti come una luminosità di 2.300 ISO lumens, supporto Dolby Vision e Atmos e compatibilità "IMAX Enhanced", è un must-have per gli appassionati di cinema domestico che cercano una qualità di visualizzazione elevata. Con una proiezione da 100 pollici da soli 17,8 cm di distanza, è un gioco da ragazzi, ma costa 2.899 euro.

Nel segmento audio, il sistema di altoparlanti wireless "SC-CX700" di Technics ha attirato l'attenzione di tutti. Con una gamma di opzioni di connessione come HDMI ARC e ingressi phono, supporto per servizi di streaming e audio di alta qualità, stabilisce un nuovo standard per i sistemi audio wireless. Tuttavia, il prezzo premium di 2.499 euro riflette la sua qualità superiore.

Aspirapolvere robotici: il futuro delle pulizie domestiche

Il "Qrevo Slim" di Roborock ha dimostrato la sua tecnologia avanzata. Questo innovativo aspirapolvere e lavapavimenti offre una potenza di aspirazione fino a 18.500 Pascal, mappatura 3D e un sistema di riconoscimento degli ostacoli intelligente. In grado di superare ostacoli fino a quattro cm di altezza, è adatto per la pulizia in edifici vecchi.

Dotato di due mocio, può pulire superfici sia asciutte che bagnate, quindi si pulisce da solo nella stazione di ricarica. Il suo design compatto consente una pulizia efficiente sotto i mobili e negli spazi stretti. Roborock promette che non ci saranno peli aggrovigliati all'interno del dispositivo. Il prezzo è di 1.499,99 euro, ma l'azienda offre sconti per il "Qrevo Slim".

Il CES, spesso chiamato Mostra delle tecnologie dei consumatori, dovrebbe presentare il Honor "Magic V3" l'anno prossimo, poiché le sue caratteristiche innovative hanno attirato molta attenzione all'IFA di Berlino. Inoltre, i visitatori del CES potrebbero essere introdotti alla TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", che ha fatto un'ottima figura all'IFA 2024, anche se la sua data di rilascio e il prezzo in Europa non sono stati rivelati a Berlino.

