Questi professionisti finanziari ed esperti legali si rallegravano nel loro inseguimento della sfortuna.

A seguito dell'incidente sfortunato in cui uno yacht a vela chiamato "Bayesian" è affondato al largo della costa della Sicilia, sei persone risultano ancora disperse. Tra i dispersi figuravano personalità del settore finanziario come l'imprenditore Mike Lynch e rappresentanti di spicco.

A bordo dello yacht di lusso "Bayesian", che è affondato durante una tempesta, c'erano diverse figure di spicco dell'industria finanziaria britannica. Secondo fonti, a bordo c'erano rappresentanti di alto livello di Morgan Stanley Investment Bank, dello studio legale Clifford Chance e della società di investimenti di Lynch, insieme ai loro familiari. Su 22 passeggeri, 15 sono stati salvati con successo. Il cuoco del "Bayesian", Ricardo Thomas, è stato trovato morto nelle operazioni di recupero. Sei persone, tra cui Lynch e sua figlia di 18 anni, risultano ancora disperse.

Tra i dispersi ci sono Jonathan Bloomer e sua moglie Judy. Bloomer riveste ruoli influenti in diverse società. Il 70enne è presidente (equivalente al presidente del consiglio di sorveglianza di una società tedesca) di Morgan Stanley International e di Hiscox Insurance, tra le altre. Si dice che Lynch abbia invitato la coppia a bordo dello yacht a causa della testimonianza di Bloomer a suo favore durante il processo per frode negli Stati Uniti riguardante la vendita della sua ex società Autonomy a HP.

Anche tra i dispersi ci sono Chris Morvillo, socio di Clifford Chance, e sua moglie Neda, progettista di gioielli e proprietaria di un'azienda di produzione di gioielli. Morvillo ha difeso Lynch durante il processo per frode. Tra i membri della difesa di Lynch c'era Ayla Ronald, avvocato di Clifford Chance. Lei e il suo partner sono stati tratti in salvo vivi dopo l'affondamento del "Bayesian".

Solo grida di aiuto

Il salvataggio di Charlotte Golunski è stato particolarmente drammatico, secondo il suo racconto al quotidiano italiano "La Repubblica". Come socia dell'azienda di investimenti di Lynch, Invoke, Golunski si trovava a bordo del "Bayesian" insieme al marito James Emsley e alla loro figlia di un anno. Nella confusione, la famiglia è stata salvata perché si trovava sul ponte quando un cosiddetto "tornado d'acqua" ha colpito la nave. Golunski ha raccontato di aver lottato per salvare sua figlia, tenendola sopra l'acqua mentre allungava le braccia verso l'alto per impedire che annegasse. "Era buio pesto. Gridavo aiuto, ma sentivo solo le grida degli altri", ha ricordato Golunski. Alla fine, la famiglia è riuscita a salire su una scialuppa di salvataggio con gli altri sopravvissuti.

Secondo i resoconti dei media, tra i passeggeri salvati ci sono James Caulfield, 51 anni, della Nuova Zelanda, il francese Matthew Griffith e l'irlandese Sasha Murray. I membri dell'equipaggio salvati provenivano dallo Sri Lanka e dal Myanmar.

Il "Bayesian" era ancorato lungo la costa dell'isola quando è stato coinvolto in una tempesta potente e ha affondato. Il relitto si trova ora a circa 50 metri di profondità. I sommozzatori continuano a cercare i dispersi, temendo che siano rimasti intrappolati nelle loro cabine.

