La stagione fredda si avvicina e questo significa che è il momento per molti veicoli di cambiare pneumatici. È fondamentale che la tua auto sia equipaggiata con gli appropriati "stivali invernali". Tuttavia, attenzione, alcuni pneumatici non sono più adatti oggi.

È iniziata la fase di eliminazione dei pneumatici contrassegnati solo con il simbolo "M+S". "M+S" sta per fango e neve. I pneumatici prodotti prima del 2018 che portano solo questo marchio erano validi solo fino a ieri. Guidare con questi pneumatici in condizioni invernali dall'ottobre successivo può comportare una multa.

In precedenza, questi pneumatici erano accettabili solo se prodotti entro il 31 dicembre 2017. Si trattava di una regola transitoria. Da anni, solo pneumatici invernali e tutto stagione con il "simbolo alpino" - un pittogramma di una montagna con una neve - sono ammessi. Solo questi sono permessi come pneumatici invernali dal 1° ottobre.

Se i pneumatici hanno entrambi i simboli, sono ancora ammessi oltre la scadenza, secondo il club automobilistico. E: In condizioni stradali non invernali, i pneumatici con il marchio "M+S" possono ancora essere guidati legalmente. Tuttavia, l'ADAC consiglia di non guidare con pneumatici invernali puri, ad esempio in estate, per motivi di sicurezza.

Quando devi guidare con pneumatici invernali in Germania?

In semplice: gli pneumatici invernali sono necessari ogni volta che ci sono condizioni invernali sulle strade. Pertanto, devono essere montati sull'auto indipendentemente dal tempo, ogni volta che c'è ghiaccio nero, neve, fanghiglia, ghiaccio o gelo.

Questo è ciò che richiede l'obbligo invernale di pneumatici nella normativa stradale. Ciò significa: gli pneumatici invernali devono essere utilizzati indipendentemente da un periodo specifico, ogni volta che sono richiesti. Chi non si conforma e viene beccato come conducente può aspettarsi una multa di 60 euro - 80 euro se ostacola gli altri. C'è anche un punto a Flensburg. Il proprietario riceve anche questo e una multa di 75 euro.

Quando è il momento giusto per cambiare pneumatici?

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni possono fornire una guida - è meglio cambiare prima piuttosto che dopo per motivi di sicurezza. Ciò impedisce anche di dover aspettare in fila al workshop durante una situazione meteorologica invernale improvvisa con molti altri.

Gli pneumatici invernali possono già essere installati sull'auto a temperature giornaliere massime di 15-20 gradi Celsius. "Gli pneumatici non subiscono alcun danno da questo", rassicura Ruprecht Müller dal Centro Tecnico ADAC di Landsberg. Le temperature della strada sono generalmente inferiori alle temperature dell'aria più elevate.

