Questi ornamenti a forma di sirena gay sono un classico natalizio di culto

Un singolo uomo di mentalità sociale è una deliziosa aberrazione. Quando da singolo diventa numeroso - un merman che consegna pacchi, un merman pompiere, un merman che fa "dolcetto o scherzetto" e uno che onora specificamente la nota spiaggia LGBTQ-friendly di Rehoboth Beach, nel Delaware - si inizia a sospettare che ci sia un'intera sottocultura di merman gay che brulica sotto la superficie.

E sarebbe corretto.

Da 20 anni, un'azienda di decorazioni per la casa chiamata December Diamonds progetta e produce ornamenti che celebrano la comunità LGBTQ in stile kitsch costiero. Ci sono i già citati uomini (e sirene), una collezione di pelosi bipedi chiamati "Poke the Bear" e una magica linea di fate maschili.

Gli ornamenti sono amati dai collezionisti di tutto il mondo, e migliaia di fan sui social media attendono le nuove uscite e consigliano loro stessi i nuovi modelli. Sono quanto di più di nicchia possa esistere per gli addobbi natalizi e, naturalmente, questo fa parte del fascino per i collezionisti.

Ma c'è anche il mistero. Non si può semplicemente guardare un barista impertinente e amorevole con un polipo al posto del sedere e non chiedersi quali siano le decisioni che hanno portato alla sua creazione. Chi realizza questi insoliti totem della gioia gay? E - non che ci lamentiamo - perché?

Per la comunità, dalla comunità

December Diamonds è stata fondata nel 1999 e per i primi anni ha venduto le solite decorazioni natalizie a tema costiero. Poi, nel 2003, l'azienda ha presentato il suo primo sireno: uno stallone biondo e senza maglietta di nome Nemo.

"Il primo era elementare, molto volgare", ha dichiarato alla CNN Greg Jones, presidente di December Diamonds. "Ma poi hanno iniziato a evolversi e a diventare un po' più orientati alla personalità. È stato allora che la comunità gay ha iniziato a seguirli".

Jones ha acquistato December Diamonds nel 2015 e ha sfruttato la sua abilità di dirigente del marketing e del design dei prodotti per dare una nuova visione all'azienda. Jones disegna tutti gli ornamenti, quindi è lui che deve ringraziare capolavori come "Mr. Beach Balls", un sireno vestito con un costume da bagno d'altri tempi, o un signore a tema mercato agricolo chiamato "Big N Tasty".

"Non troverete questi ornamenti sull'albero di Natale di un uomo etero", ha detto Jones.

Jones pensa costantemente a nuovi concetti per gli ornamenti e molte delle sue idee provengono dalle sue esperienze personali o dai suggerimenti dei fan.

"Riceviamo sempre e-mail e post su Facebook da parte dei clienti con suggerimenti. Quelli a tema professionale sono in genere i più popolari, e la gente dice sempre: 'Ci serve un assistente di volo, ci serve questo tipo di parrucchiere'", ha detto. "Credo che il fascino maggiore sia che, indipendentemente da chi sei, troverai un ornamento in cui ti identifichi".

Nel corso degli anni, Jones e il suo team sono stati consapevoli di aggiungere una maggiore diversità di corpo, età e razza alle loro offerte. Uomini pelosi, uomini con la pancia da birra, volpi argentate, trans, mermen e maid, e ogni sorta di cultura sono rappresentati negli oltre 300 ornamenti che December Diamonds ha prodotto (alcuni sono stati ritirati o in edizione limitata - Jones stima che ce ne siano circa 100 attualmente in produzione).

Uno dei progetti preferiti di Jones è l'edizione per i 20 anni di Nemo, il primo ornamento a forma di sirena.

"Quest'anno l'ho rivisitato e ho realizzato un pezzo commemorativo. È la stessa persona, la stessa posa, solo che ha 20 anni in più. Ora ha i capelli grigi ed è un po' più grosso. Questo era per tutti i clienti che collezionano e comprano queste opere da anni".

Jones attinge anche dalla vita reale: le persone che incontra, le barzellette che lui e i suoi amici raccontano. Il "Dr. Hipster", un sexy chirurgo, è basato su un chirurgo dell'anca realmente esistito. L'ornamento di Rehoboth Beach è un omaggio alla spiaggia dove Jones era solito andare in vacanza.

Posso essere seduto a bere un drink con gli amici e vedere qualcuno che passa e pensare: "Oh, questa è una grande idea per un ornamento"".

Ma essere un'azienda che sostiene e si rivolge alle comunità gay a volte significa qualcosa di più di ornamenti sfacciati e affascinanti con nomi come "Daddy Duckie" o "Flaming Bottom".

"Cerco di non fare politica quando posso", ha detto Jones. "Ma è la mia azienda e se non posso fare i prodotti che voglio fare e sostenere le persone che voglio sostenere, che senso ha?".

A volte December Diamonds dona il ricavato di ornamenti speciali a cause che sostengono la comunità LGBTQ. Pezzi come l'uomo di Black Lives Matter o quello che sfoggia un cappello con la scritta "Resist" fanno riferimento a cause di giustizia sociale che non sono mai lontane dal discorso intersezionale LGBTQ.

Pochi mesi dopo l'acquisto dell'azienda da parte di Jones, nel 2015, la sparatoria al Pulse nightclub di Orlando ha gettato il Paese nel lutto.

"Sentivo di dover fare qualcosa, raccogliere fondi, fare una dichiarazione. Ma l'ultima cosa che vorrei fare è sfruttare questa situazione", ha detto.

Ha proposto l'idea di un ornamento ad amici e membri della sua comunità professionale, il cui feedback è stato estremamente positivo. Quando l'ornamento - un sireno latino che tiene in mano un cuore arcobaleno - è stato svelato, Jones ha detto che il pezzo risultante ha fatto venire le lacrime agli occhi di un cliente. Una parte del ricavato è stata devoluta a un'associazione di beneficenza con sede a Orlando, e la strada di Jones era segnata.

Da allora ho pensato: "Qualsiasi cosa possa fare per essere la voce della comunità in modo positivo, ma senza essere avido".

L'advocacy è una parte importante di questo lavoro. Ma anche la produzione di piccoli ornamenti sexy, sciocchi e affascinanti di impiegati postali, chirurghi sexy, buongustai, habitué di Fire Island, baristi, coppie felicemente sposate, attivisti politici e himbo beatamente spensierati. Qui ogni identità è degna di essere celebrata e, naturalmente, di un posto di primo piano sull'albero di Natale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com