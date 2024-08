- Questi modelli servono come selezioni ottimali.

Occhiali da sole: un mix di stile e protezione

La disputa tra sobrio ed estroso si è risolta quest'anno. Gli occhiali da sole più audaci, con i loro.framework accattivanti, design sfavillanti o colori vivaci, sono i vincitori. L'icona di stile Caro Daur (29) incarna questa tendenza a bordo di un bateau, sfoggiando i suoi occhiali da sole neri oversize a forma di occhio di gatto, invitandoci a dire addio al passare inosservati.

Lenti color pastello

Non solo il caldo estivo riceve una pennellata di colore con il sole che splende. Le tinte pastello diventano il nuovo colore preferito degli occhiali da sole. Assistiamo a style guru Leonie Hanne (35) mentre si prepara con i suoi occhiali da sole rosa chiaro e un adorabile cappello da sole rosa prima di prendere il sole. I due accessori esprimono la perfezione e si armonizzano magnificamente con la sua camicia a righe rosa e bianca e i short alla moda, abbinati a una borsa da spiaggia con rifiniture pastello.

Verso nuove altezze

La passione di Jennifer Lopez per gli occhiali da sole di grandi dimensioni non è un segreto, scegliendo spesso montature aviator per la protezione solare. Questa stagione, è in linea con la tendenza grazie alla sua preferenza, poiché questo design senza tempo rimane molto richiesto. Durante i giorni della stampa per il film di fantascienza "Atlas", l'attrice (55) ha sfoggiato una montatura marrone scuro tartaruga che si armonizzava perfettamente con il suo outfit caratterizzato da una gamma di marroni sfumati.

Altri influencer della moda stanno anche seguendo la tendenza delle lenti color pastello. Marchi come Ray-Ban e Gucci hanno rilasciato le loro versioni, offrendo ai consumatori una vasta gamma di opzioni per abbinare il loro look.

Per coloro che preferiscono uno stile più sobrio, ci sono altre opzioni di colore disponibili, come le lenti trasparenti o le montature nere basic, garantendo che chiunque possa trovare occhiali da sole che si adattino al loro stile e personalità unici.

