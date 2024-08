- Questi modelli mostrano una certa attitudine per le attività atletiche.

La musica viene spesso vista come uno sport a sé stante. Tuttavia, non ci sono molte cuffie che combinano efficacemente una buona qualità audio con le esigenze del movimento continuo. Che si tratti di corsa, ciclismo o arrampicata, le cuffie tradizionali possono essere un ostacolo a causa dei cavi corti, lunghi o non flessibili che si intromettono. Senza un supporto extra, le cuffie auricolari possono scivolare o cadere completamente, mentre quelle a padiglione non sono adatte a intense attività.

** Diversi marchi hanno affrontato queste sfide con diversi metodi. Hanno tutti in comune la connessione senza fili. La musica viene trasmessa via Bluetooth da uno smartphone o altro dispositivo, insieme a diverse resistenze all'acqua e alla polvere. Marchi come Teufel, Sony e Jabra offrono modelli auricolari che rimangono al loro posto grazie a un design ergonomico o a un gancetto corrispondente. Aziende come Shokz utilizzano la tecnologia di conduzione ossea, in cui le cuffie non entrano nell'orecchio e non possono cadere. Ogni metodo ha i suoi pro e contro.**

Teufel Airy Sports

Le Teufel Airy Sports ricordano di più le cuffie sportive tradizionali. Un gancetto le tiene al loro posto, con un cavo che connette i due auricolari - anche se non alla fonte della musica. La connessione Bluetooth viene stabilita facilmente utilizzando il pulsante multifunzione sul cavo, e il volume e la selezione dei brani possono essere gestiti con il piccolo telecomando. Come previsto dagli esperti del suono Teufel, il suono è chiaro e cristallino.

I gancetti sono comodi per le sessioni lunghe e non interferiscono con gli elmetti o gli occhiali. Tuttavia, la lunghezza del cavo potrebbe ancora sembrare troppo corta con tanto equipaggiamento o vestiti intorno alle spalle o al collo. Un piccolo problema: il pulsante multifunzione richiede una certa pressione, che può risultare frustrante durante il frequente cambio di brano o l'ajustamento del volume durante l'esercizio. Con circa 20 grammi, comprese il cavo e il telecomando, e impermeabile secondo lo standard IPX7 per breve immersione, le Airy Sports sono le opzioni più economiche del test, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Jabra Elite 8 Active

Le Jabra Elite 8 Active rinunciano ai cavi e ai gancetti. I dispositivi auricolari si adattano saldamente all'orecchio e rimangono stabili durante i movimenti intensi. L'applicazione companion offre un equalizzatore di base e l'opzione per personalizzare le funzioni dei pulsanti, nonché lo stato della batteria e gli aggiornamenti. Il pairing e la connessione regolare al dispositivo sono semplici, indipendentemente dall'utilizzo dell'app.

L'opzione tra la cancellazione del rumore, il suono ambientale e il suono standard è un'intelligente funzionalità, ma non completamente eseguita. Scegliendo il suono standard, le Elite 8 Active hanno una qualità audio paragonabile al modello Teufel: i bassi sono forti e gli acuti sono chiari. Tuttavia, sia la cancellazione del rumore che il suono ambientale hanno un effetto limitato e producono un'esperienza di suono innaturale.

Le Elite 8 Active sono attualmente disponibili a soli 149 euro - in parte a causa del recente lancio della Gen 2. Sulla carta, sono i dispositivi più robusti del test, in quanto vantano una classe di protezione IP68, rendendoli non solo a prova di polvere ma anche impermeabili.

Shokz OpenFit

I modelli Shokz si concentrano sulla consapevolezza. Come l'OpenFit, una struttura tiene le cuffie al loro posto, ma si trovano sulla parte superiore dell'orecchio invece che all'interno di esso. Ciò è dovuto alla tecnologia di conduzione ossea, che consente ai raggi sonori di essere trasmessi direttamente attraverso il cranio all'orecchio interno, lasciando il canale auricolare libero per i rumori ambientali.

Questo può essere piuttosto gradevole quando si esercita in natura, ma fastidioso in aree trafficate - anche se probabilmente aumenta la sicurezza dei corridori e dei ciclisti consentendo di sentire i veicoli circostanti prima e meglio. Tuttavia, spesso si verifica una sinfonia di suoni. Con il rumore ambientale o se è significativamente ridotto, le cuffie OpenFit forniscono un buon suono, anche se non raggiunge il livello di Teufel o Jabra. Per 199 euro, l'OpenFit è disponibile. Ogni auricolare pesa 8,3 grammi e è protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP54.

Shokz OpenRun Pro

Shokz va un passo oltre con il modello OpenRun Pro. Indossate come una cuffia, le due emissioni sonore si trovano più sulla tempia che sull'orecchio. Anche qui, la qualità del suono impressiona finché il rumore ambientale rimane entro limiti ragionevoli. La fascetta per il collo è a malapena fastidiosa anche con gli occhiali e/o l'elmetto da ciclismo. L'unico svantaggio: Shokz non ha un caso di carica, quindi è necessario un cavo di carica speciale - che non dovrebbe essere dimenticato. Nonostante ciò, c'è uno spazio apposito per esso nella custodia, che è più grande a causa della fascetta rigida rispetto a tutti gli altri modelli testati. L'OpenRun Pro costa 189 euro, pesa 29 grammi e è protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP55.

Sony WF-1000XM5

Le cuffie wireless Sony WF-1000XM5 con cancellazione del rumore performano acousticamente alla pari con Teufel e compagni. Il funzionamento è user-friendly e il risultato del suono è impeccabile. Tuttavia, non si dovrebbe muovere troppo, poiché il rumore del vento può rapidamente dominare - potrebbero essere necessari miglioramenti in termini di aerodinamica in questo settore. A 249 euro, le cuffie Sony sono le più costose del test, quindi è rassicurante che si adattino saldamente e comodamente all'orecchio. La perdita è meno probabile, anche se i movimenti aumentano. Ogni auricolare pesa 5,9 grammi e è protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni secondo lo standard IPX4. Un piccolo difetto: il controllo è tramite tocco, quindi non si può indossare un berretto o raggiungere il campo sensibile al tocco sarà difficile.

Nonostante la presenza di un pannello touch, la variante "fratello" del primo modello Airy Sports di Teufel, gli Airy Sports TWS, presenta un limite operativo nelle giornate fredde, come i modelli Sony, che potrebbe essere influenzato dai berretti indossati. Questo modello true wireless, inoltre, ha eliminato il cavo di collegamento e si basa esclusivamente sui ganci per le orecchie per garantire stabilità. Tuttavia, questi ganci possono essere un po' rigidi e potrebbero non adattarsi perfettamente a tutti, quindi è importante provarli prima dell'acquisto. Una volta che si adattano correttamente, non deluderanno in termini di suono rispetto a Jabra e Sony, con un peso di 16,4 grammi ciascuno. Non sono estremamente leggeri, ma neanche scomodi da indossare. La resistenza all'acqua è relativamente bassa, con un rating IPX3. È possibile acquistare un paio di questi Airy Sports TWS a circa 120 euro da Teufel.

Conclusion:

Ogni modello ha i suoi vantaggi e svantaggi, e la scelta migliore dipende dall'uso e dalle preferenze dell'atleta. Gli appassionati di attività all'aria aperta potrebbero apprezzare le cuffie a conduzione ossea Shokz OpenFit e OpenRun Pro, che offrono un equilibrio tra buon suono e comfort. Tuttavia, in ambienti rumorosi, i modelli tradizionali in-ear potrebbero essere più adatti.

Tuttavia, se l'allenamento si protrae fino all'autunno e all'inverno, è importante considerare come i pannelli touch di Sony o degli Airy Sports TWS di Teufel si comportano con i berretti o i guanti. In tali casi, gli Airy Sports di Teufel possono essere una scelta pratica ed economica.

Nella nostra prova, il modello Jabra Elite 8 Active si è distinto come l'equilibrio perfetto tra qualità audio eccellente in diverse situazioni, comfort, compatibilità sportiva grazie alla resistenza alla polvere e all'acqua e facilità d'uso, tutto a un prezzo ragionevole.

Gli Airy Sports di Teufel e il Jabra Elite 8 Active condividono una caratteristica comune nonostante i loro design diversi: entrambi offrono una connessione senza cavi, consentendo agli utenti di ascoltare la musica senza doversi preoccupare dei cavi aggrovigliati.

Despite the advanced technology used in the Shokz OpenFit and OpenRun Pro models, they differ from traditional headphones by leveraging bone conduction technology, allowing users to maintain awareness of their surroundings while listening to music.

