Questi legislatori democratici stanno partecipando a alcune delle battaglie elettorali più difficili del 2024.

I Senatori Sherrod Brown dell'Ohio, Jon Tester del Montana e Jacky Rosen del Nevada non parteciperanno alla riunione di quattro giorni, secondo i loro uffici. Al contrario, i candidati democratici nelle cruciali elezioni statali, tra cui il Senatore Bob Casey della Pennsylvania, la Rappresentante Elissa Slotkin del Michigan e la Senatrice Tammy Baldwin dello stato confinante del Wisconsin, sono previsti alla riunione.

Brown e Tester rappresentano stati che Donald Trump ha vinto significativamente nel 2016 e nel 2020, mentre Rosen rappresenta il Nevada, uno stato altamente conteso per i Democratici. L'assenza di Brown, Tester e Rosen è significativa mentre i Democratici cercano di proteggere la loro fragile maggioranza al Senato, con una possibile vittoria repubblicana in uno di questi stati che potrebbe cambiare il controllo della camera in novembre. Nonostante l'avvantaggio di Rosen nei circoli democratici, gli sondaggi privati suggeriscono che la corsa è più stretta di quanto indicato dagli sondaggi pubblici.

Le ragioni per saltare la conferenza democratica variano. La campagna di Brown ha dichiarato che lui e la sua squadra hanno pianificato di essere nell'Ohio per mesi, con una lista di città che visiterà invece. Tuttavia, Brown ha sostenuto la Vicepresidente Kamala Harris per la presidenza dopo che il Presidente Joe Biden si è ritirato.

In Montana, Tester pianifica di partecipare a una raccolta fondi a Missoula e a un concerto dei Pearl Jam all'Università del Montana questa settimana. Non ha ancora sostenuto Harris come candidata presidenziale e ha scelto di trascorrere agosto incontrando i Montanesi e gli agricoltori.

Riguardo al Nevada, il portavoce della campagna di Rosen ha sottolineato giovedì che lei sostiene il ticket Harris-Walz e li ha raggiunti durante un comizio a Las Vegas la settimana scorsa. Tuttavia, la sua attenzione rimane sulla sua rielezione, coinvolgendo gli elettori del Nevada durante la settimana della convention.

Non c'è una regola universale per partecipare alle convention del partito e ogni corsa politica è unica. Gli strateghi argomentano che il tempo di un candidato è il loro asset più prezioso e trascorrerlo alla DNC significa meno tempo con gli elettori indecisi.

Mark Longabaugh, uno stratego democratico, ha sottolineato che per i candidati in corse strette, i vantaggi di partecipare alla DNC sono minimi. “Per alcuni di questi candidati in corse estremamente competitive, qual è il punto di andare a Chicago per qualche giorno? Non otterrai molta copertura mediatica. Tutti questi candidati stanno già facendo bene con il fundraising; non è che hanno bisogno di incontrare Steven Spielberg per raccogliere denaro”, ha detto.

Dave Chase, un manager della campagna dell'ex Rappresentante Tim Ryan per la corsa al Senato, ha spiegato che saltare la convention non è una questione di opporsi alla vicepresidente. “Non credo che sia davvero una questione di essere con la vicepresidente o no. Indipendentemente da chi è il candidato, tendi a vedere persone in corse strette che saltano questi eventi per concentrarsi sulle loro campagne”, ha detto.

Brown e Tester hanno costruito immagini distinte che li hanno aiutati in corse difficili in passato. In questo ciclo elettorale, Tester ha sottolineato la sua disponibilità a opporsi al suo partito e adottare un approccio più conservatore. Brown ha mantenuto il sostegno nell'Ohio con un'immagine di democratico populista che può mobilitare gli elettori nonostante un crescente conservatorismo. In entrambi i casi, questi senatori hanno mostrato la loro indipendenza dalle tendenze politiche dei loro stati durante le campagne passate.

Un ex capo di stato maggiore del Senato Democratico ha suggerito che i Democratici che partecipano sono principalmente quelli con opportunità di parlare “che

Leggi anche: