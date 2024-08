Questi elettori della Pennsylvania illustrano la sfida suburbana di Harris.

"I ero giovane quando (Ronald) Reagan era in circolazione, ma mi mancano molto gli anni '80," ha detto Carty. "Mi mancano. Accendo le canzoni degli anni '80 per tornare a quegli anni più che mai. Sento che, nella mia vita, il Partito Repubblicano è cambiato con Donald Trump e non in meglio."

Carty è un avvocato che vive appena oltre il confine di Philadelphia nella contea suburbana di Montgomery.

"Era molto repubblicano quando crescevo," ha detto Carty in un'intervista nella sua casa di Bala Cynwyd. "E ora è democratico."

Carty nostalgia per il GOP che l'ha attirata all'età di 18 anni: un partito definito da tasse più basse, meno regolamentazione, rispetto per i tribunali e la Costituzione. Vorrebbe che il GOP sostenesse misure di sicurezza delle armi ragionevoli e lasciasse alle donne - non ai politici o ai giudici - la decisione sulle questioni relative ai diritti riproduttivi.

"Un 'mai Trump' repubblicano," ha detto Carty. "È così che mi definisco meglio."

Eppure, fino a poche settimane fa, aveva intenzione di votare per Trump - e non è escluso che lo faccia ancora.

Ha sostenuto Hillary Clinton nel 2016 e Joe Biden nel 2020. Allora perché la disponibilità verso Trump quest'anno? Carty è esasperata da Biden per l'inflazione, l'immigrazione e altro. Ha visto il dibattito di giugno e si è trovata in un posto per otto anni che pensava impossibile.

"Quando Biden era in corsa, avrei votato per Trump," ha detto Carty. "Adesso è una scelta più difficile, solo perché non sono un fan di Donald Trump. ... Voglio dare a Kamala Harris una possibilità perché se la merita."

Carty fa parte di un progetto CNN, Dappertutto sulla mappa, per seguire la campagna del 2024 attraverso gli occhi e le esperienze degli elettori che fanno parte di gruppi di voto chiave e che vivono in aree critiche negli stati chiave. Le sue opinioni sono significative, tanto più che sono state condivise da altri sostenitori dell'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e dei repubblicani di Reagan nel nostro gruppo. L'ascesa di Harris nel biglietto democratico sta scuotendo la corsa nei sobborghi pivotali. Ma la convinzione che sia a sinistra di Biden crea un dilemma per i repubblicani che non vogliono Trump di nuovo alla Casa Bianca ma hanno dubbi sulla politica e sulla personalità di Harris.

"Voglio assolutamente sapere di più," ha detto Carty. "Voglio sentire da Kamala Harris, cosa hai fatto esattamente come vicepresidente? Non cosa ha fatto l'amministrazione in generale. ... Quali erano i suoi obiettivi? Li ha raggiunti?"

Il fatto che Carty non sia ancora pronta a impegnarsi con Harris nonostante le profonde divergenze con Trump e il suo candidato alla vicepresidenza, il senatore dell'Ohio JD Vance, è un'istantanea della sfida dei sobborghi del vicepresidente: la sua strada per la vittoria è più chiara se riesce a conquistare una buona parte dei repubblicani moderati che hanno votato per Biden perché lo consideravano un centrista o disapprovavano la reazione di Trump al Covid-19 o erano stanchi dei suoi tweet e dell'altra confusione - o per tutte queste ragioni.

Delusa da Vance ma soddisfatta di Walz

Nel caso di Carty, Harris potrebbe ottenere un aiuto dal candidato alla vicepresidenza di Trump.

"Non sono una gattara," ha detto Carty, con alcuni giocattoli della sua figlia di 5 anni accatastati nell'angolo della stanza. "Ero una donna senza figli che amava i cani. Perché non ho incontrato la persona giusta fino a quando non ho superato i 40 anni. E per grazia di Dio abbiamo avuto un figlio. Quindi potrei benissimo essere una di quelle donne senza figli e ho trovato il commento offensivo e limitato," ha detto, riferendosi ai commenti del 2021 di Vance.

Carty si oppone al comportamento di Trump del 6 gennaio 2021 e ai suoi attacchi costanti ai giudici e ai tribunali. "Dobbiamo ricordare la Costituzione," ha detto. "Promuove davvero la tranquillità domestica?"

E mentre Vance ha deluso Carty, è soddisfatta della scelta di Harris come compagna di ticket.

"Ha scelto un ottimo compagno di ticket," ha detto Carty del governatore del Minnesota Tim Walz. "Quindi ascolterò loro. Ascolterò veramente cosa hanno da dire. ... Quindi ho una ragione. Essenzialmente per non votare per Donald Trump. È come l'ultima risorsa."

Mentre Carty ha le sue riserve e aspetta con impazienza un dibattito Trump-Harris, nota un cambiamento chiaro nelle conversazioni recenti con gli amici.

"Sicuramente ho più amici che dicono di essere orientati verso Harris," ha detto Carty.

I 'mai Trump' repubblicani non sono ancora convinti di Harris

Cynthia Sabatini vive nella contea di Delaware. Come Carty, ricorda quando i sobborghi erano molto diversi.

"La mia strada era solida repubblicana," ha detto Sabatini in un'intervista nella sua casa di Media, Pennsylvania. "Adesso devi agitare un bastone per trovare il repubblicano."

Lo spostamento dei sobborghi, almeno a livello presidenziale, è iniziato prima di quanto ricordino la maggior parte dei repubblicani. George H.W. Bush è stato l'ultimo repubblicano a portare i collar counties suburbani della Pennsylvania nell'elezione presidenziale - addirittura nel 1988. Ma il vantaggio democratico è diventato sempre più pronunciato negli ultimi anni e nel 2020 era particolarmente evidente.

"Guardo i suoi comizi," ha detto Sabatini di Trump. "È tutto su di lui. Non è per il paese."

Le elezioni strette sono complesse e concentrarsi su un solo sottogruppo sarebbe troppo semplicistico. Ma uno dei molti da tenere d'occhio, negli stati chiave decisi per pochi margini, sono gli elettori che si descrivono, come Sabatini, come "mai Trump".

In 2016, lei scrisse a un senatore repubblicano, Susan Collins del Maine. Trump vinse a stretto margine in Pennsylvania quell'anno. Nel 2020, Sabatini votò per Biden perché, disse, "Non volevo vedere Trump rieletto dopo il caos dei precedenti quattro anni." Biden vinse in Pennsylvania e alla Casa Bianca.

"I non ho votato per lui nel 2016," disse Sabatini di Trump. "Non ho votato per lui nel 2020. E non ho intenzione di votare per lui nel 2024."

La domanda è: voterà per Harris o voterà un'altra scheda scritta a mano?

"Ho promesso a me stessa di mantenere la mente aperta," disse.

Sabatini disse di aver letto cose che la preoccupano sulla vicepresidente.

Ha menzionato la politica sull'immigrazione e i resoconti secondo cui Harris è dura con il suo staff.

"Ho alcune preconcette idee su di lei," disse. "Voglio scoprire da sola se le voci su di lei, come le ho lette, sono corrette."

Fino ad ora, Sabatini disse che Harris "certamente ha infuso entusiasmo nella base democratica e porta un'energia che certo Biden non poteva portare alla campagna. ... C'è stata, sai, una piacevole sorpresa."

Ma Sabatini disse di voler sentire di più, sulla politica economica, sull'immigrazione e sul leadership.

"Sono particolarmente interessata ai dibattiti," disse. "Voglio vedere da vicino e personalmente come risponde alle domande che le vengono poste."

Joan London è, come Sabatini, incline in questo momento a scrivere il nome di un repubblicano che trova accettabile.

"Se Donald Trump o JD Vance dice qualcosa di così offensivo oltre a alcune delle cose che ha detto, potrebbe spingermi a votare per la vicepresidente Harris," disse London, un avvocato i cui clienti includono governi municipali nella Contea di Berks, una contea più rurale e repubblicana appena fuori dalla cintura suburbana di Philadelphia.

"Ma è altamente improbabile," disse London. "Lei semplicemente non rappresenta i miei valori e le mie convinzioni sulla politica."

London divenne repubblicana all'età di 18 anni, ispirata da Reagan. Ma ha cambiato la sua iscrizione a indipendente all'inizio di quest'anno, disgustata da Trump. Just before the switch, she cast a GOP primary vote for Haley.

"Non c'era alcuna possibilità che avrei votato per Trump comunque." Ma London disse che i commenti "gatta" di Vance la resero ancora più orgogliosa di aver lasciato il GOP di Trump.

È sposata, senza figli o animali domestici. La sua casa è decorata con foto di famiglia - il suo marito, la sua sorella e la sua nipote.

"Ho condotto una vita molto piena in questo modo, e dire che non ho un interesse per il futuro del paese, ho avuto qualche difficoltà con quello," disse di Vance's comments. "Tutto ciò che potevo pensare di Senator Vance è, stai per dire a Condoleezza Rice o Ann Coulter o Elizabeth Dole che sono miserabili gatte? Non penso proprio."

Rassegnazione a votare per l'alternativa Trump in una campagna cambiata

Michael Pesce, troppo, ha domande e guarda avanti ai dibattiti e ad altri eventi della campagna per vedere come Harris esce dall'ombra di Biden e espone le sue idee.

Ma Pesce è un repubblicano di Reagan pronto a impegnarsi, perché la sua opposizione a Trump è inamovibile. La scelta di Vance "conferma" la sua opinione su Trump.

"Avrebbe potuto andare con qualcuno che era più al centro, ma è andato con qualcuno che è un cortigiano, che è esattamente come lui," disse Pesce in un'intervista a Newtown, parte della Contea di Bucks. "Voglio JD Vance come mio presidente? È più dello stesso, quindi no."

Quando Biden si fece da parte, Pesce desiderò "più un dibattito aperto nel Partito Democratico su chi avrebbero corso. Ma è ciò che è."

"Non voterò comunque per Trump," disse Pesce. "Non sono entusiasta di votare per Kamala Harris, ma è meglio dell'alternativa."

Quando l'abbiamo incontrato per la prima volta Pesce tre mesi fa, appena dopo il suo voto alle primarie repubblicane per Haley, disse che avrebbe sostenuto Biden nonostante le riserve su alcune politiche e sulla sua età. Dopo il dibattito di giugno, Pesce fu rapido nel dire che pensava che i democratici dovessero cercare un nuovo candidato.

"Assolutamente no," è come mise le chances di Biden di vincere in Pennsylvania dopo la sua performance al dibattito. "Non ci sarebbe stato alcun modo."

Pensa che Harris abbia una possibilità e, come gli altri con cui abbiamo parlato, Pesce disse che l'atmosfera della campagna è cambiata completamente.

"Penso che avere un candidato più giovane farà la differenza," disse Pesce. "Penso che l'energia che ha portato alla campagna, il fatto che sia una donna e i diritti delle donne saranno una grande questione qui in Pennsylvania. E penso che sia lì dove la Pennsylvania andrà."

