- Questi bestseller saranno mostrati sullo schermo

Colleen Hoover (44), Emily Henry (33), e Holly Jackson (31). Se sei parte di gruppi come "BookTok" o "Bookstagram", probabilmente hai già sentito questi nomi. Grazie ai social media come TikTok e Instagram, i libri stanno vivendo una rinascita e alcuni autori sono particolarmente popolari. I loro libri stanno guadagnando popolarità rapidamente e scalando le classifiche dei bestseller. Di conseguenza, le adattamenti di questi libri stanno diventando sempre più comuni, con molti in arrivo sul grande schermo.

"It Ends With Us" di Colleen Hoover

Colleen Hoover è uno di quegli autori che hanno già piazzato diversi dei loro libri in cima alle classifiche dei bestseller. Il suo libro "It Ends With Us" ("Finisce con noi"), pubblicato nel 2016, è uno dei suoi maggiori successi. Secondo il New York Times, il libro è stato in classifica per 130 settimane, quindi non sorprende che il romanzo stia per essere adattato per il grande schermo.

La storia segue Lily Bloom, che si trasferisce a Boston per lasciarsi alle spalle il suo passato e costruirsi una nuova vita. Si innamora rapidamente del neurochirurgo Ryle e hanno una relazione appassionata. Tuttavia, quando Ryle mostra lati che ricordano a Lily il suo traumatico passato e Atlas Corrigan, il primo amore di Lily, ricompare, la sua vita viene capovolta.

Il film uscirà nelle sale tedesche il 15 agosto. I fan hanno già avuto un primo assaggio con un emozionante trailer accompagnato dalla canzone "My Tears Ricochet" di Taylor Swift (34). I ruoli principali saranno interpretati dalla star di "Gossip Girl" Blake Lively (36) e dall'attore di "Jane the Virgin" Justin Baldoni (40).

"A Good Girl's Guide to Murder" di Holly Jackson

Holly Jackson (31) ha creato un best seller con il suo libro "A Good Girl's Guide to Murder" e sia il suo seguito "Good Girl, Bad Blood" che "As Good as Dead" sono stati grandi successi. I fan possono ora aspettarsi una serie basata sul primo libro della serie crime.

Il romanzo poliziesco coinvolgente segue la studentessa modello e detective amatoriale Pippa Fitz e l'omicidio di Andie Bell, una 17enne. Il caso sembra chiuso, poiché il ragazzo di Andie all'epoca, Sal, ha confessato il crimine cinque anni fa. Tuttavia, il corpo non è mai stato trovato e ci sono altri segreti che circondano il caso. Pip vuole arrivare a fondo della questione e provare l'innocenza di Sal.

La serie, commissionata dalla BBC, è già disponibile nel Regno Unito e in Irlanda su BBC Three e BBC iPlayer. Negli Stati Uniti sarà disponibile su Netflix a partire dal 1° agosto, ma i fan tedeschi dovranno aspettare fino al 30 agosto, quando i sei episodi saranno disponibili su ZDFneo. Il ruolo di Pip è interpretato dall'attrice Emma Myers (22), che ha guadagnato popolarità con la serie Netflix "Wednesday".

Emily Henry e i suoi cinque romanzi di successo

L'autrice di romanzi d'amore Emily Henry ha affascinato i fan con i suoi libri per anni, vendendo milioni di copie. Le sue storie parlano di personaggi complessi e del loro grande amore, con molti momenti riconoscibili.

Il suo primo di cinque romanzi è "Beach Read" ("Amore sulla pagina"), pubblicato nel 2020 e diventato subito un bestseller. Nel aprile 2023 è stato annunciato che il libro sarà adattato in un film. 20th Century Studios si è occupancy del progetto e la regista Yulin Kuang (34) dirigerà il film. Henry stessa ha annunciato la notizia su Instagram, dicendo "Chi è pronto a piangere?" Ha anche rivelato in un'intervista con "Variety" nel marzo 2024 che c'è già una "fantastica" prima stesura. Ulteriori dettagli sul film non sono ancora noti.

Il secondo romanzo dell'autrice di bestseller troverà anche il suo posto sul grande schermo. "People we meet on vacation" ("Nessuna estate senza di te") è stato pubblicato nel 2021 e ha avuto un grande successo. L'annuncio per la sua adattazione è arrivato addirittura prima di quello di "Beach Read" nel ottobre 2022. Come riportato dal portale del settore "Deadline", 3000 Pictures si occuperà del film e il regista Brett Haley lo dirigerà. La sceneggiatura è di Yulin Kuang e ulteriori dettagli sull'adattamento non sono noti.

Un'altra storia d'amore dell'autrice di successo è "Book Lovers". Il romanzo è stato pubblicato nel 2022 e Henry ha stabilito nuovi record con esso. Nel marzo 2023, la casa di produzione cinematografica Tango ha annunciato l'intenzione di adattare il libro. L'autrice di "Girls" e "Modern Love", Sarah Hayward, scriverà la sceneggiatura. Henry scrive su Instagram a proposito dell'adattamento: "Questo film sarà divertente, accogliente, commovente e caotico. Non vedo l'ora."

Con "Happy Place", Henry ha pubblicato un altro bestseller nel 2023, che è diventato un successo internazionale. Il 26 giugno 2024, l'autrice ha potuto annunciare una buona notizia ai suoi fan: "Happy Place" sarà il suo primo libro a comparire non come film, ma come serie. Il romanzo sarà adattato da Jennifer Lopez (55) per Netflix.

L'ultimo libro della serie avrà anche il suo momento con un adattamento cinematografico. "Funny Story" è stato pubblicato ad aprile 2024 e ha rapidamente ottenuto lo status di bestseller. Come Henry ha annunciato a luglio 2024, "Funny Story" sarà prodotto da Lyrical Media e Ryder Picture Company. Chi scriverà la sceneggiatura e ulteriori informazioni sull'adattamento sono ancora sconosciute.

"Fourth Wing" di Rebecca Yarros

Nell'estate del 2023, l'autrice Rebecca Yarros (43) ha celebrato il suo ultimo successo con il romanzo fantasy "Fourth Wing - Fire-Kissed", diventato un enorme successo di vendite e un fenomeno su TikTok. Insieme alla collega autrice di fantasy Sarah J. Maas (38), Yarros ora fa parte delle scrittrici più popolari del genere fantasy. "Fourth Wing" ha vinto, tra gli altri, il "Goodreads Choice Award for Romantasy 2023". Pochi mesi dopo, il secondo libro della serie, "Iron Flame", è stato un altro grande successo. Si prevedono altri tre libri in questa serie.

Il primo libro della serie racconta di Violet Sorrengail, che, contro ogni aspettativa, non inizia il suo addestramento come scriba ma diventa una cavallerizza dei draghi. L'addestramento alla Basgiath War College è spietato e pericoloso, e Violet non ha la forza fisica di una cavallerizza dei draghi. Inoltre, il suo nome è famoso e la sua morte sarebbe una soddisfazione per molti.

A ottobre 2023, la rivista americana "Deadline" ha annunciato che "Fourth Wing" avrà un adattamento televisivo sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. La serie sarà prodotta dalla casa di produzione di Michael B. Jordan (37), Outlier Society. Yarros stessa sarà produttrice della serie. Secondo "Deadline", la sceneggiatrice Moira Walley-Beckett guiderà il progetto. L'autrice di bestseller scrive su Instagram: "Non posso nemmeno esprimere quanto sono entusiasta e grata di lavorare con persone così fantastiche!"

