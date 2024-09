Questi auricolari offrono un suono piacevole senza un tono troppo acuto.

Gli auricolari Nothing Ear (Open) non sono esattamente discreti. Per fortuna, questo vale anche per il loro suono, che si diffonde direttamente davanti all'orecchio invece che all'interno.

Mentre molti preferiscono auricolari che creano un sigillo stretto per un'ottimale cancellazione del rumore e dei bassi, c'è un gruppo significativo di persone che non sopporta gli auricolari nella cavità dell'orecchio. Di conseguenza, i produttori stanno offrendo sempre più opzioni a orecchio aperto, come gli auricolari Nothing Ear (Open), che saranno disponibili sul mercato a partire da ottobre a circa 150 euro.

Design attraente e comfort

I creatori dei "smartphone luminosi" hanno optato per un design che non penzola dall'orecchio come gli AirPods 4 di Apple. Gli auricolari Nothing Ear (Open) si avvolgono invece intorno all'orecchio con ganci flessibili, posizionando i grandi driver da 14,2 millimetri vicino al canale auricolare. La tecnologia aggiuntiva è ospitata in moduli cilindrici all'altra estremità degli auricolari, che fungono anche da contrappesi.

Nonostante il loro aspetto radicalmente diverso dagli auricolari in-ear della società, gli auricolari a orecchio aperto Ear (Open) condividono lo stesso design trasparente. Non sono certo discreti, ma sono abbastanza eleganti da sfoggiare.

Il design ha il vantaggio di mantenerti consapevole della tua surroundings. Poiché gli auricolari si trovano davanti al canale auricolare invece che dentro di esso, sono anche più igienici e di solito non richiedono una pulizia frequente dal cerume.

Pesando circa 8 grammi ciascuno, gli Ear (Open) sono comodi da indossare, a meno che non si indossino occhiali. A seconda del design dei tuoi occhiali, potrebbero premere in modo scomodo. Altrimenti, gli auricolari Nothing Ear (Open), che sono resistenti alla polvere e all'acqua con la certificazione IP54, rimangono saldamente al loro posto e sono ottimi compagni di allenamento.

Facile controllo con diverse funzioni

Gli auricolari Ear (Open) non hanno la funzione di rilevamento dell'indossatore, quindi la musica non si interrompe quando si rimuove uno. Tuttavia, non sentirai la mancanza di questa funzione perché gli auricolari Ear (Open) sono facili da controllare: basta afferrare il caso di fronte ai driver tra il pollice e l'indice e premere una, due, tre volte o tenere premuto per un periodo di tempo più lungo. Ciò consente di regolare tutto, compreso il volume, senza dover prendere il tuo smartphone.

Puoi personalizzare diverse funzioni, come il controllo del volume e l'attivazione dell'assistente vocale, nell'app ben progettata del produttore. Ciò include l'opzione di attivare ChatGPT invece di Google Assistant (Gemini), Alexa o Siri con un lungo premere e comunicare con il bot AI tramite voce. Tuttavia, ciò richiede di avere sia gli auricolari Ear (Open) che un Nothing Phone.

Funziona bene, ma non puoi accedere alla navigazione, inviare messaggi o fare chiamate con questa configurazione. Non è un problema: puoi assegnare diversi assistenti a ciascun auricolare.

Superba app con equalizzatore dettagliato

Oltre a parlare con ChatGPT, non perderai nulla con altri smartphone Android o un iPhone. L'app ben organizzata offre un equalizzatore che consente sia regolazioni semplici che avanzate.

Ora, passiamo alla caratteristica più importante: il suono. Nonostante il loro design aperto, gli auricolari Ear (Open) riescono a produrre una discreta quantità di bassi. L'immagine sonora complessiva è impressionante con medi ampiamente spaziati e posizionati con precisione e alti chiari. L'immagine stereo è ampia e gradevolmente spaziosa grazie al design.

Buon suono, ottima durata della batteria

Mentre non offrono la stessa dinamica o precisione degli auricolari in-ear di alta qualità, gli auricolari Ear (Open) appartengono ancora ai migliori auricolari aperti che abbiamo sentito finora. Tuttavia, l'esperienza può variare in base alla posizione dei driver.

Nothing ha fatto un ottimo lavoro nel proteggere il suono dall'esterno, quindi le persone intorno a te non sentiranno la tua musica a meno che non siano vicine. Lo stesso vale per le chiamate, dove la tua voce è ben isolata dal rumore di fondo.

Poiché non hanno la cancellazione del rumore attiva e non richiedono la modalità trasparenza, hanno un'ottima durata della batteria. Durano circa otto ore, con il caso di ricarica che fornisce altre 22 ore. Se le batterie degli auricolari Ear (Open) si esauriscono, dieci minuti nella custodia forniranno altre due ore di durata della batteria. Non possono essere caricati senza fili.

Conclusione

Se stai cercando auricolari a orecchio aperto con un design attraente e un'app solida, ti piaceranno gli auricolari Nothing Ear (Open). Per circa 150 euro, offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Per un po' di più, puoi trovare alternative interessanti come gli Shokz Openfit e gli Huawei FreeClip.

Gli auricolari Nothing Ear (Open) non sono solo eleganti, con il loro design trasparente che rappresenta la filosofia di design dell'azienda, ma offrono anche un comfort di utilizzo per molti utenti grazie al loro design avvolgente e alla posizione dei grandi driver vicino al canale auricolare.

Inoltre, il design aperto degli auricolari Nothing Ear (Open) consente una migliore consapevolezza del suono e dell'igiene, poiché il cerume non si accumula all'interno del canale auricolare a causa degli auricolari che si trovano di fronte ad esso.

