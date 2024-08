- Questi 11 album saranno pubblicati entro la fine dell'anno.

L'Anno della Musica 2024 non è ancora finito - ci sono ancora alcuni album in arrivo. Alcuni sono molto attesi, altri arrivano come una sorpresa. Ecco alcuni album a cui guardare con impazienza:

Post Malone

Hip-Hop, R&B, Rock, Pop o Country? Il cantante statunitense non può essere incasellato in un solo genere. Tuttavia, il suo sesto album "F-1 Trillion" (16 agosto) presenta influenze sorprendenti dalla scena country nei suoi diciotto brani. Giganti come Dolly Parton, Lainey Wilson, Tim McGraw, Brad Paisley, Chris Stapleton e Hank Williams Jr. hanno contribuito alle canzoni. Al contrario, il suo ultimo album ("Austin", 2023) non presentava ospiti.

Sabrina Carpenter

Con un album d'oro e numerosi singoli platino alle spalle, non sorprende che il singolo di debutto di Sabrina Carpenter "Espresso" dal suo nuovo album "Short n' Sweet" (23 agosto) sia diventato un successo globale. Si dice che il nuovo album sia ispirato alle relazioni e all'amore. Di conseguenza, ha già pubblicato un secondo brano e video: "Please, Please, Please" ruota intorno a una fuga dal carcere - e a una storia d'amore.

Katy Perry

Dopo una pausa di quattro anni, la numero uno delle classifiche "I Kissed A Girl" torna con nuova musica. Il titolo del suo nuovo lavoro "143" (20 settembre) è detto essere un messaggio d'amore in codice, con la sequenza numerica che rappresenta il conteggio delle lettere delle parole inglesi "I" (1) love (4) you (3). Negli anni '90, gli innamorati spesso usavano questa combinazione numerica per inviare un messaggio d'amore via pager. La cantante vuole trasmettere un "messaggio continuo d'amore" con questo titolo, come annunciato dall'etichetta Capitol Records. I fan possono aspettarsi un "album dance-pop esuberante e festoso", è stato ulteriormente dichiarato.

Paris Hilton

Diciotto anni dopo "Paris", la star della reality americana torna sulla scena musicale. Per il suo nuovo album "Infinite Icon" (6 settembre), Paris Hilton ha collaborato con la cantante e produttrice Sia. Anche la cantante Meghan Trainor ("All About That Bass") è finita sull'album con "Chasin". "Questa canzone è un promemoria per smettere di inseguire qualcuno che non ti meritava mai", scrive la 43enne Hilton a proposito del brano collaborativo.

David Garrett

Per il suo nuovo album "Millennium Symphony" (18 ottobre), il violinista di New York si è basato sui "migliori successi degli ultimi 25 anni", come annunciato in vista del rilascio. Da Harry Styles a Taylor Swift e Beyoncé - l'annuncio dell'album promette una reinterpretazione sinfonica che piacerà a diversi fan. La versione di Garrett di "Shape of You" di Ed Sheeran offre un assaggio di questa fusione di stili.

Max Richter

Dopo una carriera decennale, il compositore celebrato a livello globale ha finalmente annunciato le date del suo primo tour mondiale con l'annuncio di "In A Landscape" (6 settembre). Richter, noto per fondere abilmente l'orchestrazione tradizionale con elementi elettronici moderni, vuole unire le polarità nel suo nuovo lavoro, come annunciato. "Gli elementi elettronici con gli strumenti acustici, il mondo naturale con il mondo umano e le grandi idee della vita con il personale e l'intimo."

Die Fantastischen Vier

Dopo sei anni di attesa, i fan possono finalmente aspettarsi un nuovo album dei "Fantastici 4". Potrebbe essere l'ultimo. L'undicesimo album del gruppo, "Long Player" (4 ottobre), è stato annunciato lo scorso anno, insieme alla prevendita del loro prossimo tour negli stadi che partirà poco dopo il suo rilascio. "Non posso prevedere se ci sarà un altro dopo questo", ha recentemente detto Thomas D. in un'intervista con il quotidiano "Badische Neueste Nachrichten".

8. Max Herre e Joy Denalane

Dopo 25 anni insieme, la coppia sta rilasciando il loro primo album congiunto - "Alles Liebe" (1 novembre). La loro prima collaborazione, "Mit Dir", è uscita nel 2004. Questa volta, esplorano molteplici sentimenti, vecchi e nuovi. "Ci sono infinite forme d'amore. La nostra è una di queste - e questo album è la nostra prospettiva su di essa", ha detto Herre. Hanno pianificato di fare un tour insieme alcune settimane dopo il rilascio dell'album.

9. Coldplay

Coldplay è impegnata per la sostenibilità. Tre anni dopo il rilascio di "Music of the Spheres", che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito, il gruppo ha lavorato per ridurre l'impatto della loro tournée sul cambiamento climatico. Il loro decimo album, "Music of the Spheres II" (4 ottobre), sarà fatto da bottiglie di plastica riciclate, con l'obiettivo di fare un impatto duraturo ed ecologico.

10. Kerstin Ott

Il quinto album di Kerstin Ott, "Farben" (18 ottobre), celebra la vita in tutti i suoi colori. Il brano principale, "Für immer für dich", è una storia emotiva di un legame profondo e duraturo che invita gli ascoltatori a festeggiare. Ott ha rivelato di aver dedicato la canzone, che inizia con "Für dich ist mir kein Weg zu weit", alla sua moglie, con cui è sposata dal 2017.

11. Die Nerven

A differenza di quanto potrebbe suggerire il titolo, "Wir waren hier" (13 settembre) non è l'ultimo album del trio di Stoccarda. "È il primo album che non sembra che potrebbe essere l'ultimo", ha detto il gruppo prima del suo rilascio. Quattro singoli sono già stati pubblicati, che affrontano temi come l'inquinamento ambientale e il consumo sregolato.



