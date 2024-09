Queste strutture avrebbero alterato significativamente i paesaggi urbani, ma rimasero non costruite.

Per ogni progetto architettonico che viene portato a compimento, ce ne sono molti altri che rimangono inattuati o dimenticati, sopravvivendo solo come potenzialità in bozzetti o rendering digitali. Questi capolavori mai realizzati, creati da alcuni dei più rinomati architetti del mondo, sono raccolti collettivamente nel volume "L'atlante dell'architettura mai costruita", che presenta circa 350 progetti selezionati tra i 5.000 disponibili. Questa raccolta dipinge un quadro di paesaggi e città che esistono senza limiti di budget, ritardi burocratici e limitazioni creative, permettendo ai visionari di materializzare le loro concepto più raffinate.

Come sottolineato dagli autori Sam Lubell e Greg Goldin nella loro introduzione, i progetti inattuati sono "visioni pure e incontaminate". Sono stati esentati dalle inevitabili diluizioni e amputazioni inflitte dalle forze di mercato o dalla politica, che tendono a offuscare i brillanti concetti con la patina della banalità.

Molti di questi progetti erano troppo utopici per essere mai realizzati, come la riscoperta delle visioni utopiche degli anni '70 che raffiguravano un futuro altamente avanzato. Le fluttuazioni del mercato finanziario globale hanno disperso i progetti per altri, come l'Opera House di Dubai da £100 milioni di Zaha Hadid, che è crollata durante la Grande Recessione degli anni 2000 insieme a molti altri progetti.

Alcuni progetti non sono riusciti a ottenere il finanziamento necessario, come il sofisticato Centro Nazionale della Jazz di New Orleans che era stato progettato per rinvigorire l'identità culturale dopo l'uragano Katrina, o una chiesa pittoresca ad Ålesund, in Norvegia, la cui costruzione in cemento rispecchiava il paesaggio alpino ma si è rivelata troppo costosa per le donazioni dei parrocchiani. Fattori finanziari impedenti hanno incluso anche la fine di un hotel di Las Vegas chiamato Xanadu che era stato progettato per rinvigorire la Strip nel 1975, ma è stato strangolato dalle controversie sul finanziamento delle fognature.

In alcuni casi, la morte prematura di un architetto o di un developer ha segnato la fine dei loro progetti. Se Matthew Nowicki non fosse morto in un incidente aereo nel 1950, avrebbe supervisionato la trasformazione di Chandigarh nel nord dell'India; invece, l'architetto svizzero-francese Le Corbusier ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro decennale sulla città pianificata. E in Kenya, il tributo preistorico di Daniel Libeskind alla storia dell'umanità, Ngaren: Museo dell'Umanità, sarebbe stato in costruzione nella Grande Rift Valley se il fondatore del progetto, Richard Leakey, non fosse morto nel 2022. (In seguito, il luogo del progetto è stato modificato, rendendo incompatibile il design di Libeskind)

Alcuni dei progetti più affascinanti sono stati rifiutati a causa di preoccupazioni sulla progettazione. L'architetto giapponese Seiichi Shirai ha concepito un design sereno e solenne per il Tempio delle Catastrofi Atomiche nel 1954, che incarnava un senso di "purezza formale" e aveva una somiglianza impressionante con una nube a fungo, come affermato dagli autori. Pubblicato nello stesso anno in cui è stato completato il Parco della Pace di Hiroshima di Kenzo Tange, questi progetti sono caduti nel vuoto, anche se Shirai ha ricevuto il riconoscimento per il design quando è stato premiato postumo con il Pritzker Prize.

although there have been numerous architectural projects that have been derided online for their aesthetics (see: Vessel, the Walkie Talkie) or their nomenclature (see: PENN15), one such project sparked an internet conspiracy that proved its undoing. In 2011, Rotterdam studio MVRDV issued an apology for their plans for a luxury complex in South Korea named The Cloud. Featuring two upright towers punctuated by floors shaped like a cotton-like cloud, critics claimed that it bore an uncanny resemblance to the World Trade Center engulfed in smoke plumes during the September 11 attacks, and ultimately, the project was abandoned.

