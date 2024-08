- Queste stelle stanno lasciando cadere le loro coperture

Per l'edizione 2024 del leggendario Calendario Pirelli, il pittore ghanese Prince Gyasi (29) ha ritratto supermodelle come Naomi Campbell (53) e Idris Elba (51) in scene vivaci e relativamente caste. Per il Calendario Pirelli 2025, il fotografo americano Ethan James Green (34) ha scelto di mostrare più pelle e nomi insoliti.

Sotto il tema "Rinfrescare e rivelare" ("Rivalutazione e Rivelazione"), Green torna consapevolmente al "sesso classico" - non ultimo per ridefinire e aggiornare questo termine alla luce del movimento #MeToo.

Ritorno sperimentale al "sesso classico"

In un'intervista con "The Guardian", il famoso fotografo di moda ha dichiarato: "Penso che sappiamo tutti che #MeToo ci ha costretto a fermarci, cosa positiva. E penso che molto di ciò che è diventato sexy sia ciò che abbiamo iniziato a vedere sui social media, di solito attraverso selfie." I suoi servizi fotografici per il prossimo Calendario Pirelli avevano lo scopo di "partire da zero, ma anche capire come ha senso oggi".

Ora che Pirelli ha pubblicato le prime impressioni dei servizi fotografici completati e i nomi delle star partecipanti, è chiaro che il concetto di Green ha influenzato anche la scelta dei protagonisti. Tra i ritratti ci sono celebrità come l'attrice statunitense Hunter Schafer (25), nota per il suo ruolo in "Euphoria" di HBO e il suo attivismo per i diritti LGBTQ+.

Look androgini da modello di Calvin Klein Jenny Shimizu

La modella statunitense Jenny Shimizu (57), nota per il suo look estremamente androgino, si presenta anche lei davanti alla macchina fotografica per esplorare le forme contemporanee di sessualità e identità di genere. Altri protagonisti femminili del Calendario Pirelli includono l'attrice Simone Ashley (29, "Bridgerton"), la modella Padma Lakshmi (53, ex moglie dello scrittore Salman Rushdie) e l'attrice britannica Jodie Turner-Smith (37).

Li affiancano modelli maschili come l'attore britannico "Star Wars" John Boyega (32), l'attore e produttore cinematografico francese Vincent Cassel (57, "Black Swan") e lo stesso fotografo Ethan James Green. Le immagini ufficiali del Calendario Pirelli 2025 saranno rese pubbliche più tardi quest'anno.

