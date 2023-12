Queste sono le peggiori destinazioni del 2023 per l'overtourism. Ecco come evitare la folla l'anno prossimo

Questa impennata è più evidente che nelle famose località turistiche di tutto il mondo, molte delle quali hanno registrato un numero record di visitatori nell'ultimo anno.

Queste impennate possono essere positive per le economie locali e per i profitti delle aziende ricettive, ma comportano anche notevoli svantaggi: aumento del rumore, dell'inquinamento, del traffico e della pressione sulle risorse pubbliche; diminuzione della qualità della vita per gli abitanti del luogo; diminuzione dell'esperienza dei visitatori, solo per citarne alcuni.

Non sorprende che molti centri di attrazione turistica in tutto il mondo, compresi diversi hub europei, abbiano creato iniziative e restrizioni volte a combattere i problemi legati all'overtourism. Tra queste: tasse turistiche nuove o aumentate, campagne volte a scoraggiare i visitatori problematici e tetti di presenze nelle attrazioni più popolari.

Il lato positivo è che sempre più viaggiatori sembrano essere consapevoli dei rischi dell'overtourism e di come possono contribuire ad alleviare il problema. In un sondaggio condotto nel 2022 dal sito di prenotazione viaggi Booking.com, il 64% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto a stare lontano dai siti turistici più frequentati per non aumentare la congestione. Il 31% ha dichiarato che sarebbe persino disposto a scegliere un'alternativa alla propria destinazione preferita per evitare il sovraffollamento.

A questo proposito, ecco uno sguardo ad alcune delle destinazioni più importanti del mondo i cui problemi di sovraffollamento sono balzati agli onori della cronaca nel 2023, insieme a ciò che si sta facendo per affrontare il problema e a come i viaggiatori stessi possono mitigare (o evitare del tutto) la folla nel 2024.

Amsterdam

Gli olandesi sono tradizionalmente noti per la loro schiettezza, e nel 2023 i funzionari del turismo di Amsterdam non hanno esitato a prendere di mira un particolare gruppo demografico - i giovani inglesi - considerandoli "turisti fastidiosi" che non sono i benvenuti nella capitale olandese, una città da tempo associata al vizio.

L'iniziativa, annunciata nel marzo 2023, si rivolgeva specificamente ai giovani britannici, dicendo loro di "stare alla larga" se avevano intenzione di "scatenarsi" ad Amsterdam. Le ricerche online nel Regno Unito di termini come "pub crawl Amsterdam", "addio al celibato Amsterdam" o "hotel economico Amsterdam" hanno generato un video pubblicitario che mette in guardia sulle conseguenze dell'eccesso di alcol, dell'uso di droghe o del comportamento troppo chiassoso.

La campagna fa parte del piano globale della città per ridurre il turismo di massa, attrarre un diverso tipo di popolazione e rendere la vita più ospitale per i residenti, soprattutto a De Wallen, noto anche come il quartiere a luci rosse. Nel 2021 è stata attuata un'ordinanza chiamata "Amsterdam Tourism in Balance", che stabilisce che quando il numero di visitatori notturni raggiunge i 18 milioni, il consiglio comunale è "obbligato a intervenire".

Da allora, i funzionari hanno vietato di fumare marijuana per le strade di De Wallen e hanno adottato una proposta che prevede di bandire le navi da crociera dalla città.

A prescindere dal comportamento buono o cattivo, tutti i visitatori di Amsterdam nel 2024 dovranno prevedere di pagare le tasse turistiche più alte d'Europa.

A settembre, la città ha annunciato che la tassa giornaliera per i visitatori giornalieri delle navi da crociera passerà da 8 a 11 euro (circa 8,50-11,60 dollari), mentre la tassa notturna incorporata nei prezzi delle camere d'albergo salirà al 12,5% della tariffa della camera. Ma anche con queste iniziative, si prevede che Amsterdam ospiterà fino a 23 milioni di visitatori annuali entro il 2025 (senza contare altri 24-25 milioni di visitatori giornalieri).

Come evitare la folla: Gennaio, febbraio e marzo sono tra i mesi meno visitati di Amsterdam, ma i viaggiatori devono essere preparati ad affrontare un clima freddo e piovoso. Giugno porta un tempo migliore ma più folla, anche se non così tanta come in estate, dato che in molti Paesi europei le scuole sono ancora in corso.

I viaggiatori che desiderano sperimentare la cultura olandese, ma non le masse di Amsterdam, possono scegliere tra molte valide alternative raggiungibili in treno.

L'Aia, Utrecht e Rotterdam sono tutte opzioni valide per una fuga incentrata sulla città, mentre una serie di cittadine pittoresche invita a esplorare in modo più rilassato e con un fascino decisamente olandese. A circa un'ora a sud-ovest di Amsterdam, Delft, che a volte viene descritta come una "mini Amsterdam" grazie alla sua rete di canali e all'architettura olandese, attira la sua parte di turisti, ma rimane rinfrescante e priva di folle chiassose e mondane.

Atene

Un'ondata di caldo torrido in Europa non ha impedito a orde di visitatori di riversarsi nella capitale greca quest'estate.

In effetti, l'Acropoli, il sito archeologico più visitato del Paese, era così affollata che a settembre i funzionari hanno fissato un tetto massimo di 20.000 visitatori al giorno per l'antico monumento, attraverso un sistema di slot orari su un sito di prenotazioni. A partire dall'aprile 2024, il nuovo sistema di prenotazione si applicherà anche a più di 25 altri siti archeologici e monumenti in tutto il Paese.

La folla ha affollato anche le isole più popolari della Grecia, tra cui Santorini e Mykonos, una tendenza che sicuramente continuerà, dato che il fascino perenne della Grecia tra i viaggiatori non accenna a diminuire.

Come evitare la folla: Per evitare il peggio della congestione ad Atene, visitatela al di fuori dei mesi di punta, luglio e agosto. I mesi di aprile e maggio sono sublimi prima dell'arrivo della folla estiva e, dopo che questa si è dispersa, i mesi di settembre e ottobre sono allettanti, con temperature più fresche e più spazio per godersi i musei e i monumenti della città.

A questo proposito: chi ha l'Acropoli nella sua lista di cose da fare può prenotare un orario nel pomeriggio o nella prima serata, perché il grosso della folla, compresi i passeggeri delle navi da crociera, arriva al mattino.

Infine, chi ha intenzione di aggiungere una visita all'isola a un viaggio ad Atene fuori stagione deve tenere presente che i servizi di traghetto sono ridotti e i ristoranti e gli alloggi sono chiusi, soprattutto da gennaio a marzo.

Bali

Dopo il successo del libro di memorie della scrittrice Elizabeth Gilbert, trasformato in film, "Mangia, prega, ama", la popolarità di Bali è salita alle stelle, ben oltre il pubblico di backpacker e bagnanti che tradizionalmente attraeva. Ma i viaggiatori in cerca di spiritualità sono solo una parte dell'ondata turistica che ha quasi sommerso la provincia indonesiana negli ultimi dieci anni, dai nomadi digitali ai turisti che si comportano male e a tutti quelli che hanno un passaporto.

Ultimamente, i visitatori fuori controllo sono diventati particolarmente problematici, tanto che nella primavera del 2023 il governatore provinciale Wayan Koster ha imposto di allegare ai passaporti dei turisti un elenco di cose da fare e da non fare. Tra le regole: non bestemmiare, toccare gli alberi sacri o arrampicarsi sulle strutture.

I turisti internazionali diretti a Bali dal 14 febbraio 2024 dovranno inoltre pagare una nuova tassa di 150.000 rupie indonesiane, pari a circa 10 dollari. I viaggiatori che l'hanno già pagata non sono esentati dal pagarla nuovamente se tornano a Bali dopo aver visitato altre destinazioni in Indonesia.

Anche i funzionari governativi hanno iniziato a lanciare l'allarme sui rischi dell'overtourism nella destinazione di punta dell'Indonesia. Citando i problemi del turismo di massa in alcune città europee, il ministro indonesiano per il Turismo e le Economie Creative, Sandiaga Uno, ha sottolineato la necessità di passare a modelli di turismo più sostenibili e di attirare visitatori che "si fermino più a lungo e spendano per l'economia locale".

Come evitare la folla: La stagione delle piogge cade generalmente da ottobre ad aprile, il che significa meno turisti - con l'eccezione di dicembre e gennaio, soprattutto a Capodanno, quando le feste in spiaggia nei resort di tutta l'isola attirano migliaia di festaioli. Luglio e agosto sono i mesi più affollati di visitatori internazionali e di vacanze scolastiche in Indonesia, quindi è meglio evitare questi mesi. Sull'isola, i viaggiatori che si avventurano oltre Ubud, il centro culturale di Bali, possono sfuggire alla folla.

Barcellona

Barcellona è stata tra le prime città europee a vietare la costruzione di nuovi alberghi nel centro città e a limitare gli affitti di camere a breve termine. Ma durante le elezioni locali e regionali di maggio, l'overtourism si è trasformato in una parola d'ordine politica e, come altri luoghi caldi, la città ha aumentato le misure per arginare il problema.

A ottobre, Barcellona ha chiuso il suo terminal portuale settentrionale al traffico crocieristico in seguito a un accordo con le autorità locali per spostare le navi più lontano dalla città, una mossa che interesserà circa 340 attracchi annuali di crociere, secondo i dati rilasciati dalle autorità portuali.

A partire dal 1° aprile 2024, i turisti (compresi i croceristi) dovranno pagare un "supplemento città" più alto di 3,25 euro (circa 3,50 dollari), rispetto ai 2,75 euro (circa 3 dollari) del 2023.

Ma per alcuni abitanti di Barcellona è necessario fare di più. Nel corso dell'anno, le prove della frustrazione collettiva nei confronti di così tanti visitatori sono apparse sotto forma di striscioni, slogan e graffiti pieni di imprecazioni che esortano i turisti a "tornare a casa" sulle facciate degli edifici.

Come evitare la folla: Come molti altri centri europei, Barcellona è affollata in estate, soprattutto in luglio e agosto. Le stagioni di spalla cadono generalmente in primavera e in autunno, con la notevole eccezione della settimana di Pasqua, quando la folla e i prezzi sono un po' più alti.

Miami

In un comunicato del maggio 2023, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau, l'organizzazione ufficiale di marketing della destinazione della contea di Miami-Dade, ha reso note le cifre del turismo del 2022. Tra i numeri da record: 26,5 milioni di visitatori e una spesa stimata di 20,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'8% rispetto al 2021 - risultati descritti come "un fuoricampo del turismo".

Tuttavia, alcuni abitanti del luogo hanno denunciato l'impatto della folla dilagante e incontrollata sui residenti e sui quartieri interessati.

In un articolo pubblicato sul Miami Herald nel 2021, Richard Florida ha messo in guardia i funzionari della città dagli effetti negativi di quello che ha definito "turismo blotto: quello in cui le persone si recano in un'area per fare festa e ubriacarsi, alimentato dall'energia repressa della pandemia e favorito da tariffe aeree e alloggi a basso costo", soprattutto in quartieri come Miami Beach, dove Florida, un urbanista, risiede a tempo parziale.

Citando i problemi di overtourism che affliggono città come Amsterdam, Venezia e Roma, Florida ha esortato i funzionari di Miami a mettere in atto iniziative simili a quelle di queste destinazioni, tra cui restrizioni sul consumo di alcol e il contenimento del rumore nel quartiere dei divertimenti della città.

"I residenti sono sempre più preoccupati per l'aumento della criminalità e del disordine, sentendo che la città sta diventando più pericolosa e meno adatta alle famiglie", ha scritto Florida. "La gente può votare con i piedi e lo fa. Le famiglie, soprattutto quelle con bambini piccoli, si trasferiranno, come alcuni stanno già facendo, indebolendo ulteriormente il tessuto dei quartieri".

Come evitare la folla: I viaggiatori che possono sopportare il caldo soffocante e l'umidità delle estati del sud della Florida dovranno fare i conti con meno folla. Da novembre ad aprile, quando le temperature non sono così elevate, è l'alta stagione di Miami, e all'inizio di dicembre il mondo dell'arte arriva a frotte durante Art Basel.

Parigi

Da sempre preferita dai viaggiatori amanti della moda e della cultura, la Città della Luce ha attirato un'altra ondata di visitatori negli ultimi anni, grazie anche alla popolarità spropositata della serie Netflix "Emily in Paris" e al ruolo della città come sede delle Olimpiadi estive del 2024.

Chiunque abbia visitato la capitale francese negli ultimi tempi ne ha probabilmente risentito. Le principali attrazioni, come la Torre Eiffel, traboccano di turisti, soprattutto nelle stagioni di punta della primavera e dell'estate. Nel giugno del 2022, il museo del Louvre ha annunciato che avrebbe limitato i visitatori giornalieri a 30.000 unità.

Queste misure fanno parte di un piano più ampio che il ministro del turismo francese Olivia Grégoire ha annunciato nel giugno 2023 per combattere l'overtourism in tutto il Paese. (È interessante notare che una delle iniziative delineate era la collaborazione con gli influencer di viaggio - un gruppo che molti accusano di essere parte del problema - per contribuire a diffondere la consapevolezza dei problemi causati dal turismo di massa).

Come evitare la folla: Nel 2024 Parigi sarà particolarmente affollata in vista dei Giochi Olimpici estivi, che prenderanno il via il 26 luglio. Tuttavia, nei periodi non olimpici, i viaggiatori possono approfittare della bassa stagione, che in genere va da novembre a marzo (ad eccezione dell'ondata di viaggiatori nel periodo natalizio).

Oltre a Parigi, i francofili hanno molte opzioni per immergersi nell'inimitabile atmosfera francese senza dover affrontare le folle turistiche della capitale. Lione, ad esempio, vanta un delizioso centro città situato nel punto di incontro dei fiumi Saona e Rodano, una vivace scena artistica, un festival delle luci che risale alla metà del 1850 e il più grande parco urbano della Francia.

Phuket

Il governo thailandese non ha abolito le norme Covid-19 fino all'ottobre 2022, ma non ci è voluto molto perché i visitatori amanti delle spiagge tornassero in massa a Phuket, una provincia insulare situata al largo della costa continentale.

Secondo uno studio di MoneyTransfers.com, Phuket si è guadagnata il primo posto come destinazione più sovraffollata del mondo nel 2023, con ben 118 turisti per ogni residente locale. Lo stesso studio ha rilevato che Pattaya e Krabi, sempre in Thailandia, seguono al secondo e terzo posto, rispettivamente con 98,7 e 72,2 viaggiatori per residente.

Sui social media, molti visitatori descrivono Phuket come uno dei luoghi più belli dal punto di vista geografico che abbiano mai visto, ma sottolineano anche che è affollata e inquinata grazie al turismo di massa.

Nel tentativo di orientarsi verso un turismo più responsabile, l'ente del turismo thailandese ha annunciato l'intenzione di rivolgersi a gruppi demografici di visitatori ricercati, tra cui "appassionati di salute e benessere, famiglie con bambini, anziani attivi e lavoratori a distanza/telelavoratori".

"Crediamo che questo rafforzerà il nostro obiettivo di far crescere il turismo in Thailandia in modo sostenibile e ad alto valore aggiunto", ha dichiarato in un comunicato Yuthasak Supasorn, governatore dell'Autorità del Turismo della Thailandia.

Come evitare la folla: Grazie al clima tropicale monsonico, l'alta stagione turistica di Phuket - generalmente da novembre ad aprile - coincide con un tempo meno piovoso. I viaggiatori che visitano Phuket durante la stagione dei monsoni, che in genere va da maggio a ottobre, possono approfittare di meno folla e di prezzi più bassi, ma devono essere preparati ad affrontare il tempo piovoso.

Venezia

L'acqua verde fluorescente del Canal Grande, i turisti che si comportano male, i ponti e le piazze piene di gente: Sebbene questa antica città italiana sia da tempo alle prese con il controllo della folla, nel 2023 l'overtourism sembra fare più notizia che mai.

I piani concreti per affrontare il problema hanno tardato a svilupparsi. Diversi anni fa, i funzionari avevano annunciato un piano per l'introduzione di una tassa di soggiorno a carico dei visitatori giornalieri, ma a seguito di varie obiezioni e battute d'arresto, hanno reso noto il tariffario solo di recente - e non entrerà in vigore prima dell'aprile 2024.

Il piano prevede una tassa di 5 euro (circa 5,45 dollari) per chi viaggia in giornata e ha almeno 15 anni. La tassa si applicherà ai turisti che non pernottano e sarà applicata solo in 29 giorni nel 2024, la maggior parte dei quali cade nei fine settimana durante l'alta stagione da aprile a luglio. La tassa si applicherà tra le 8:30 e le 16:00 - considerata la parte più affollata della giornata per Venezia - e i visitatori di breve durata al di fuori di questi orari sono esenti.

Resta da vedere quale sarà l'effetto della tassa di soggiorno. Per il momento, Venezia e la sua laguna hanno evitato di essere inserite nella lista dei Patrimoni dell'Umanità in pericolo dell'UNESCO - un'omissione che ha sorpreso molti durante una riunione di settembre dell'agenzia ONU in Arabia Saudita. Tuttavia, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha sostenuto che Venezia deve ancora affrontare sfide importanti e ha esortato l'Italia a continuare a proteggerla.

Come evitare la folla: Da novembre a marzo, a Venezia le temperature sono fresche ma gestibili, ma i turisti sono molto meno numerosi (con la notevole eccezione del Carnevale di Venezia, che nel 2024 si svolgerà dal 3 al 13 febbraio).

I turisti che vogliono fare la loro parte per preservare Venezia potrebbero anche prendere in considerazione altre destinazioni europee meno affollate che vantano le proprie vie d'acqua uniche. Conosciuta come la "Venezia di Francia", Annecy, una città lacustre nelle Alpi francesi, sembra uscita da una fiaba, con le sue allegre case arroccate lungo la rete di canali. A circa un'ora da Berlino, la Spreewald è spesso definita la "Venezia della Germania" per i suoi canali tortuosi che attraversano foreste verdeggianti.

