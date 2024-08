Indice

- Queste rappresentazioni mostrano le aree previste per sperimentare le temperature più elevate.

Agosto sta volgendo al termine, ma il caldo non accenna a diminuire, mantenendo vivo lo spirito dell'estate. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un avviso di calore per quasi tutta la Germania sul suo sito, prevedendo temperature fino a 35 gradi. Solo il nord-ovest e alcune zone del sud sono esenti.

Cieli nuvolosi dominano l'ovest e il nord-ovest. Secondo il DWD, c'è la possibilità di rovesci sparsi, a volte forti, e temporali nelle montagne durante il giorno, a volte con forti venti. Hanno anche segnalato una bassa probabilità di temporali e fulmini nelle Alpi e lungo le montagne del sud della Germania. Sono in vigore avvisi di nebbia per alcune regioni della Baviera.

Ecco le mappe meteorologiche in diretta:

La mappa interattiva qui sotto mostra le condizioni meteorologiche in tempo reale. Puoi anche ottenere le previsioni per un orario successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. Il layer visualizzato può essere cambiato, ad esempio per i temporali, la pioggia o la neve, nell'angolo in alto a destra.

La tabella qui sotto offre le massime previste per oggi.

La mappa qui sopra illustra i livelli di radiazione UV previsti.

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali del DWD per oggi. Le aree colorate di rosso hanno un avviso di temporale, mentre il colore assente indica l'assenza di avvisi.

