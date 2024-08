Indice di Contenuti

Mappa del Calore in Tempo Reale: Scopri dove il sole sta bruciando in questo momento

Mappa delle Massime di Temperatura: Previsioni delle temperature massime odierne

Mappa dell'Indice UV: Capire la potenza del sole oggi

Mappa degli Allarmi per Tempeste: Zone a rischio di tempeste odierne

- Queste rappresentazioni grafiche indicano i luoghi previsti per il caldo estremo.

Mentre agosto volge al termine, le temperature rimangono ancora estremamente elevate, mantenendo vivo il calore dell'estate. Entro la metà della settimana, mercoledì 30, alcune aree potrebbero raggiungere la soglia dei 30 gradi. Il DWD prevede che giovedì sarà ancora più caldo, con l'emissione di un avviso di calore a livello nazionale sul loro sito, prevedendo temperature fino a 35 gradi. Tuttavia, alcune parti della Germania nordoccidentale e alcune regioni meridionali non sono incluse in questa previsione.

Il tempo sarà principalmente soleggiato e asciutto, con un minimo rischio di temporali nelle Alpi e nella Foresta Nera mercoledì, secondo il DWD. Le regioni costiere avranno venti leggeri a moderati. Giovedì, l'ovest e il nord-ovest saranno nuvolosi, e il DWD prevede isolati rovesci e temporali nelle regioni montuose nel pomeriggio, con occasionali raffiche. C'è anche un lieve rischio di rovesci e temporali nelle Alpi e in altre regioni meridionali della Germania.

Di seguito sono riportate le rappresentazioni visive delle condizioni meteorologiche attuali:

La mappa interattiva qui sotto fornisce aggiornamenti meteorologici in tempo reale. Inoltre, puoi utilizzare la timeline sotto il grafico per visualizzare le previsioni meteorologiche future. I dati visualizzati possono essere regolati nell'angolo in alto a destra, ad esempio per temporali, pioggia o neve.

La tabella qui sotto mostra le previsioni delle temperature massime giornaliere.

La mappa qui sopra mostra l'indice UV previsto per oggi.

La mappa qui sopra mostra le zone di allarme per temporali del DWD per oggi. Le regioni con un'allerta per temporali sono indicate in rosso, mentre l'assenza di colore indica che non c'è alcun avviso.

