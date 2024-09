Queste rappresentazioni di violenza suscitano ricordi inquietanti di avvenimenti mortali.

Un incidente controversiale nella NFL sta causando scalpore: la star Tyreek Hill è sottoposta a trattamento duro da parte delle forze dell'ordine. La lega mantiene il silenzio mentre Hill chiede il licenziamento di un ufficiale. Questo incidente mette in evidenza la brutalità poliziesca in corso negli Stati Uniti e riaccende ricordi spiacevoli.

Immaginiamo che Robert Lewandowski stia guidando verso l'apertura della Bundesliga del Bayern Monaco. Poco prima dell'Allianz Arena, il professionista polacco supera il limite di velocità. La polizia lo ferma per emettere una multa per eccesso di velocità. Improvvisamente, gli ufficiali lo strattonano, lo tirano fuori dall'auto, lo spingono a terra, gli si siedono sulla schiena, lo ammanettano e lo strangolano da dietro.

Difficile da credere? Non negli Stati Uniti. Tyreek Hill, una figura celebrata della NFL, vive esattamente questa situazione. Il wide receiver dei Kansas City Chiefs viene brevemente trattenuto dalla polizia vicino allo stadio Arrowhead poco prima della partita della sua squadra. Le riprese delle telecamere del corpo rivelano un trattamento rude del 28enne, scatenando critiche diffuse negli Stati Uniti. Perché questo caso evidenzia: tiene l'attenzione sull'argomento della brutalità poliziesca e indica l'uso sproporzionato della forza contro i cittadini americani di colore.

"E se non fossi stato Tyreek Hill?" La dichiarazione di Hill dopo l'incontro brutale con la polizia è probabile che venga ricordata come una delle citazioni più significative di questa stagione della NFL, poiché le sue parole risuonano oltre il football. Otto anni dopo che Colin Kaepernick ha protestato per la prima volta contro la brutalità poliziesca con un ginocchio durante l'inno nazionale, e quattro anni dopo la morte di George Floyd ha attirato l'attenzione internazionale sull'argomento, gli sport americani sembrano fare un passo indietro. Nel frattempo, la NFL rimane in silenzio.

Smettetela di lamentarvi.

Gli fermi violenti non sono insoliti negli Stati Uniti. Questa volta è Tyreek Hill che viene beccato a guidare a 60 mph invece dei 40 consentiti. Dopo aver presentato i suoi documenti attraverso il finestrino dell'auto, un ufficiale domanda perché la star del football non indossa la cintura di sicurezza, e Hill alza il finestrino e chiede ripetutamente all'ufficiale di non bussare al suo finestrino. Gli ufficiali esigono che Hill abbassi il finestrino e scenda dall'auto. Quando lui apre solo slightly il finestrino, uno dei quattro ufficiali minaccia di romperlo. Quando Hill apre la porta, un ufficiale lo estrae violentemente dall'auto, lo getta a terra e lo ammanetta.

Le riprese mostrano che Hill non ha quasi il tempo di scendere, e sebbene non si opponga, viene costretto a terra, bloccato con un ginocchio sulla schiena e trattenuto da più ufficiali. Uno degli ufficiali dice a Hill di smetterla di lamentarsi e "Se vi diciamo di fare qualcosa, fatecela. Capito?"

Con le mani ammanettate dietro la schiena, Hill viene detto di sedersi sul ciglio della strada. Quando inizialmente si rifiuta, uno degli ufficiali lo costringe sul marciapiede con una presa alla gola da dietro. Alcuni giocatori dei Dolphins si fermano per sostenere Hill e uno di loro viene brevemente ammanettato.

Dopo la pubblicazione delle riprese, la sindaca di Miami-Dade County Daniella Levine Cava e i candidati democratici e repubblicani per la carica di sceriffo nelle elezioni di novembre criticano il modo in cui la polizia ha gestito Hill. Il dipartimento di polizia di Miami mette in leave uno degli ufficiali coinvolti e avvia un'indagine interna sull'incidente, ha dichiarato il capo della polizia Stephanie Daniels in una dichiarazione.

Hill festeggia con le manette

I Miami Dolphins esprimono preoccupazione per il "comportamento violento e aggressivo" degli ufficiali in una dichiarazione, definendolo "straziante e scandaloso" vedere "le stesse persone che ci si aspetta proteggano la nostra comunità" usare una violenza e un'ostilità così ingiustificate verso i giocatori.

Hill si presenta alla partita di domenica illeso e fa sette ricezioni per 130 yard contro i Jacksonville Jaguars, inclusa una spettacolare meta da 80 yard, portando i Dolphins alla vittoria. Conosciuto per le sue trovate spettacolari, Hill festeggia la vittoria con una celebrazione con le manette.

In seguito, dice ai giornalisti di essere "sorpreso" dalla situazione e esprime preoccupazione che le cose avrebbero potuto peggiorare se non fosse stato un famoso giocatore di football: "E se non fossi stato Tyreek Hill?" Dice poi alla NBC News: "Dio solo sa, avrei potuto essere sparato o incarcerato".

Non si sa se l'immagine di George Floyd sia passata per la mente di Hill mentre era a terra. Come Floyd, Hill è nero e gli ufficiali non lo sono. Hill è disarmato e non aggredisce nessuno degli ufficiali. Tuttavia, viene umanizzato e costretto a terra. Le riprese suggeriscono che gli ufficiali si sentono offesi e il loro ego è ferito, portandoli a esagerare ciò che sarebbe potuto essere un fermo di routine.

"Temeva per la sua vita"

Il sindacato di polizia locale afferma che il comportamento degli ufficiali è stato

Questa volta, è il calciatore di spicco che cerca di ridurre la tensione. Non si vendica contro le tattiche aggressive degli ufficiali, non provoca ulteriori problemi e risponde a insulti sussurrati con "Rilassati, amico". L'agente di Hill, Drew Rosenhaus, parla in seguito dell'incidente, menzionando l'intenzione di Hill di diventare un poliziotto dopo la carriera. Tuttavia, Rosenhaus ci dice anche che il team legale di Hill sta valutando di intraprendere azioni legali contro il dipartimento di polizia. "Si è sentito in pericolo di vita", dice il rappresentante. "È stato assolutamente ripugnante".

Il giovedì successivo, Hill richiede attraverso il suo avvocato e una dichiarazione che l'ufficiale "aggressivo" coinvolto venga rilasciato immediatamente a causa dell'incidente. "Ogni azione degli ufficiali è regolata dalle procedure standard", secondo la dichiarazione. "Crediamo che l'ufficiale abbia usato la forza in modo eccessivo, persistente e sconsiderato". Gli eventi ricordano amaramente le numerose ingiustizie che le persone di gruppo nero e sottorappresentati affrontano spesso a causa delle forze dell'ordine, come sottolineato nella dichiarazione. "Non stiamo accusando l'ufficiale di razzismo, ma stiamo accusando le tradizioni e le pratiche storiche delle forze dell'ordine di essere discriminatorie e oppressive nei confronti dei gruppi neri e sottorappresentati", continua la dichiarazione.

La NFL, che generalmente sostiene le questioni di giustizia sociale, in particolare poiché la lega è composta per il 70% da giocatori neri, non ha ancora espresso alcuna opinione sull'evento. Anche dopo la loro partita successiva contro i Buffalo Bills, che hanno perso in una sera di venerdì. Si potrebbe presumere che la NFL avrebbe tratto insegnamenti dal loro mancato sostegno a Colin Kaepernick otto anni prima. Ci sarà una risposta dalla NFL in futuro? Questo evento verrà descritto come un caso isolato o parte di un problema più ampio?

Thomas Müller probabilmente non ha mai incontrato la forza fisica della polizia o ha avuto la schiena bloccata a terra da un ginocchio. Vive altrove. "The Washington Post" ha notato che il caso di Hill dovrebbe preoccupare le persone con le chiavi dell'auto negli Stati Uniti. Secondo un articolo pubblicato dal giornale, 810 persone sono state uccise dalla polizia quest'anno, raggiungendo un record di 1163 nel 2023. I neri sono apparentemente più probabili che i bianchi americani di essere uccisi dalla polizia, secondo un articolo del giornale.

L'incidente di Hill illustra la diffusione della brutalità poliziesca

Secondo uno studio di Mapping Police Violence, un gruppo di ricerca no-profit, la polizia utilizza la forza contro almeno 300.000 persone all'anno. Questo include l'uso di taser, strangolamenti e attacchi di cani. Tuttavia, i dati sono incompleti poiché dipendono dalle informazioni dei dipartimenti di polizia che hanno risposto volontariamente alla richiesta di Mapping Police Violence. Il rapporto ha anche rivelato che i neri sono più di tre volte più probabili di essere vittime di violenza poliziesca rispetto ai bianchi.

La violenza contro Hill dimostra ancora una volta la diffusione della brutalità poliziesca e il razzismo sistemico, cercando di sottolineare il pericolo che gli fermi del traffico impongono ai cittadini neri degli Stati Uniti. Nel 2020, sono seguite proteste diffuse dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Questa dissidenza continua, con Sonya Massey e Roger Fortson che sono stati colpiti da ufficiali nello stesso anno. Tyreek Hill è fortunato ad essere sopravvissuto nonostante la violenza che ha subito. Probabilmente a causa del suo status di calciatore di spicco della NFL.

"Portiamo il cambiamento", ha scritto Hill su X dopo il suo breve arresto. Durante un'intervista a CNN, gli è stato chiesto di chiarire le sue intenzioni e ha detto che stava cercando di trovare una soluzione a questi problemi persistenti. "Abbiamo protestato. Abbiamo addirittura inginocchiato... Allora, cosa c'è dopo?"

