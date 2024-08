Indice dei contenuti

Mappa del Calore in Tempo Reale: Localizza i punti più caldi

Grafico delle Massime di Temperatura: Qual è la temperatura più alta oggi in diverse aree

Indice UV: Controlla il potere dannoso dei raggi solari

Avvisi di Tempeste: Rimanere informati sulle possibili tempeste severe

- Queste raffigurazioni indicano i punti caldi e le aree in cui è previsto un potenziale pericolo di temporale.

Venerdì, il luogo comune diventa realtà: "Un confine tra aria calda e umida nella parte sud-est e aria secca e più fresca a nord, due masse d'aria distinte, come previsto dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) venerdì mattina", ha annunciato il sito del DWD. Questo confine è previsto per innescare piogge e temporali locali dal Reno settentrionale e NRW fino alla Germania nord-orientale, come ulteriormente annunciato.

Mentre il DWD ha emesso un'allerta per il caldo per la maggior parte del sud e della Sassonia venerdì mattina, ha anche emesso un avviso per forti temporali nel nord-est. Questa previsione prevede una vasta gamma di temperature: tra 20 e 33 gradi Celsius, a seconda della regione.

Le mappe seguenti forniscono informazioni sulla situazione meteorologica attuale:

La mappa interattiva qui sotto mostra il tempo in tempo reale. La linea temporale sotto il grafico può anche essere utilizzata per trovare le previsioni per un momento futuro. Il livello visualizzato può essere commutato, ad esempio, per temporali, pioggia o neve.

Il grafico qui sotto mostra le massime previste per oggi.

La mappa qui sopra mostra l'indice UV previsto.

La mappa qui sopra fornisce gli avvisi di tempesta del DWD per oggi. Utilizza un sistema binario: le aree colorate di rosso indicano un avviso di tempesta, mentre l'assenza di colore indica l'assenza di avviso.

La previsione prevede l'iniziativa di piogge e temporali locali a causa del confine tra aria calda e umida e aria secca e più fresca. Gli avvisi di tempesta del DWD emettono un avviso per forti temporali nel nord-est, come mostrato sulla mappa degli Avvisi di Tempeste.

