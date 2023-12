Queste missioni scientifiche e di esplorazione del 2023 sembrano una finzione

Con il razzo di SpaceX su Marte che è esploso in una palla di fuoco sull'oceano (due volte) e una navicella spaziale che è passata dalla Terra per scaricare pezzi di un asteroide che potrebbe contenere segreti del sistema solare, alcuni eventi sono sembrati strappati dalle pagine di un romanzo di fantascienza.

Questi momenti si sono verificati quando l'umanità si è lanciata in una nuova esplorazione del cosmo, sia con strumenti scientifici a terra che con navicelle spaziali tra le stelle.

Il rinnovato impegno non proviene solo dalla NASA e dal governo degli Stati Uniti, ma anche da Paesi come l'India e la Cina. Anche le imprese private di tutto il mondo stanno investendo massicciamente, una caratteristica unica della corsa allo spazio del XXI secolo.

Ecco una carrellata di alcuni dei momenti più importanti nello spazio dal 2023.

Il razzo più potente mai costruito viene lanciato ed esplode. Due volte

La Starship di SpaceX, il sistema di razzi e navicelle spaziali che secondo l'amministratore delegato Elon Musk porterà i primi esseri umani su Marte, ha fatto due storici tentativi di volo quest'anno.

Il primo, in aprile, si è concluso quando il veicolo ha iniziato a cadere fuori controllo e SpaceX è stata costretta a distruggerlo.

Il secondo tentativo, a novembre, ha visto il veicolo di 120 metri arrivare molto più lontano, accendendo con successo tutti i motori e raggiungendo lo spazio. Ma sia la navicella Starship che il razzo di lancio sono esplosi.

Gli inconvenienti del lancio di prova non sono stati un grosso ostacolo per SpaceX. L'azienda è nota per i suoi fallimenti nelle prime fasi di sviluppo dei razzi.

Ma molto dipende dal successo finale di Starship.

SpaceX sta correndo per preparare il veicolo a far atterrare gli astronauti sulla Luna per conto della NASA già nel 2025. E Musk prevede che Starship metterà gli stivali su Marte entro il 2029.

L'astronave rimane controversa tra alcuni residenti del Texas meridionale, dove SpaceX ha uno spazioporto privato, dopo che le operazioni dell'azienda hanno sollevato preoccupazioni per il suo impatto ambientale. Nel frattempo, Musk - il proprietario e volto di SpaceX - si è ritrovato immerso in una controversia non correlata nel 2023.

Sbarchi sulla Luna: Fallimenti e successi

È in corso una nuova corsa alla Luna e i partecipanti sono stati finora robotici.

La folle corsa alla superficie lunare è iniziata ad aprile, quando una società privata giapponese, Ispace, ha tentato di far atterrare sulla Luna il primo veicolo commerciale, il lander Hakuto-R, che alla fine si è schiantato. Alla fine si è schiantato.

L'agenzia spaziale russa, Roscosmos, ha seguito con un altro impatto di forza contundente quando la sua missione Luna-25 si è schiantata sulla superficie lunare in agosto.

L'agenzia spaziale indiana è intervenuta pochi giorni dopo con il successo del lander lunare Chandrayaan-3 il 23 agosto.

L'India è diventata il quarto Paese a far atterrare con successo un veicolo spaziale sulla Luna, dopo gli Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina. L'India è anche il primo Paese a far atterrare un veicolo spaziale nella regione del polo sud della Luna.

Finora, nel 21° secolo, solo la Cina e l'India sono riuscite ad atterrare sulla Luna. (La Russia e gli Stati Uniti non tornano sulla Luna dagli anni '70).

Anche la Japan Aerospace Exploration Agency, o JAXA, ha un veicolo spaziale diretto verso la superficie lunare, con un tentativo di atterraggio previsto per l'inizio del prossimo anno.

Una perdita nella navicella ha costretto un astronauta a trascorrere un anno nello spazio

L'astronauta della NASA Frank Rubio si aspettava di trascorrere sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Ma la navicella russa Soyuz che ha trasportato lui e due cosmonauti nell'avamposto orbitante nel settembre 2022 ha avuto una perdita di refrigerante alla fine dell'anno. La Russia è stata costretta a inviare una navicella sostitutiva, ritardando il ritorno di Rubio di sei mesi.

A settembre è atterrato sulla terraferma, accumulando 371 giorni di permanenza in orbita, più a lungo di quanto qualsiasi astronauta statunitense sia mai rimasto in microgravità.

Rubio ha parlato con franchezza del difficile viaggio, affermando che "probabilmente avrebbe rifiutato" la missione se avesse saputo che sarebbe rimasto nello spazio così a lungo. Ma ha detto di aver trascorso solo un giorno a piangere il tempo perso sulla Terra prima di concentrarsi sulla missione.

Ormai entrato nella storia dei viaggi spaziali degli Stati Uniti, Rubio è stato anche al centro di uno scanzonato "scandalo". In primavera ha raccolto uno dei primi pomodori mai coltivati in orbita. Dopo averlo perso a bordo della stazione, ha dovuto affrontare alcuni sospetti sul fatto che avesse mangiato il prezioso prodotto.

I colleghi hanno scagionato Rubio a dicembre, mesi dopo la sua partenza, quando hanno rivelato di aver trovato il pomodoro mancante.

Il turismo spaziale entra nel vivo

Il mondo è entrato rapidamente in un'era in cui un viaggio nello spazio è possibile per chiunque possa permetterselo.

Il turismo spaziale ha preso il via nel 2023 con la missione Axiom-2, lanciata a maggio, che ha trasportato l'ex astronauta decorata della NASA Peggy Whitson e tre clienti sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'equipaggio comprendeva due astronauti dell'Arabia Saudita, che ha finanziato il viaggio, e John Shoffner, un americano che ha fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni internazionali.

Si tratta della seconda missione del settore privato nel laboratorio orbitante. Nei prossimi anni sono previsti viaggi analoghi, per un costo stimato di circa 55 milioni di dollari a posto.

Nel frattempo, Virgin Galactic, l'impresa di turismo spaziale fondata dal miliardario britannico Richard Branson, ha iniziato a offrire viaggi regolari ai confini dello spazio per ricchi amanti del brivido, mantenendo finalmente le sue promesse dopo due decenni.

Nel 2023, Virgin Galactic ha effettuato sei viaggi ai confini dello spazio con il suo aereo spaziale suborbitale alimentato da un razzo, trasportando dipendenti dell'azienda, piloti collaudatori e clienti. I suoi voli costano circa 450.000 dollari a posto (anche se alcuni primi acquirenti di biglietti hanno speso meno).

Nel frattempo, la compagnia di turismo spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, ha appena rimesso in volo il suo razzo suborbitale dopo il fallimento nel 2022 di un razzo senza equipaggio durante una missione scientifica.

La NASA ha scelto gli astronauti che voleranno sulla Luna

I quattro astronauti che guideranno la prima missione lunare con equipaggio in cinque decenni sono stati rivelati ad aprile. Lo storico flyby lunare Artemis II è previsto per il decollo nel novembre 2024.

Gli astronauti sono Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA e Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese.

"È molto di più dei quattro nomi che sono stati annunciati", ha detto Glover durante la cerimonia di annuncio del 3 aprile al Johnson Space Center della NASA a Houston. "Dobbiamo celebrare questo momento della storia umana. ... È il prossimo passo nel viaggio che porterà l'umanità su Marte".

Il flyby lunare Artemis II dovrebbe essere il primo viaggio con equipaggio di una lunga serie di missioni che la NASA ha pianificato, tra cui la creazione di un avamposto permanente sulla Luna dove gli astronauti possano vivere e lavorare. Alla fine, l'agenzia spaziale spera che questi sforzi aprano la strada a missioni con equipaggio su Marte.

La NASA rilascia il suo primo rapporto sugli UFO

L'agenzia spaziale statunitense è entrata nella storia quando ha istituito un team di esperti per studiare i fenomeni anomali non identificati, o UAP, più comunemente chiamati UFO. Il gruppo ha rivelato i suoi primi risultati in un rapporto di settembre.

Il gruppo ha cercato di determinare se e come i misteriosi fenomeni possano essere studiati scientificamente.

"Recentemente, molti testimoni credibili, spesso aviatori militari, hanno riferito di aver visto oggetti non riconosciuti sopra lo spazio aereo degli Stati Uniti", si legge nel rapporto. "La maggior parte di questi eventi è stata spiegata, ma una piccola parte non può essere immediatamente identificata come un fenomeno naturale o di origine umana".

Il gruppo non ha trovato prove concrete che gli eventi inspiegabili provengano da vita aliena intelligente.

Ma il rapporto afferma che la NASA dovrebbe utilizzare i satelliti e altri strumenti - tra cui l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico - per cercare maggiori informazioni sui fenomeni.

In risposta, la NASA ha annunciato la nomina del suo primo direttore della ricerca sugli UAP e il capo dell'agenzia ha dichiarato che si tratta del primo passo concreto che la NASA abbia mai compiuto per cercare una spiegazione agli UFO.

Questi sviluppi si sono verificati mentre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta cercando di capire il fenomeno e il Pentagono riceve decine di rapporti sugli UFO ogni settimana.

La consegna speciale di OSIRIS-REx

A settembre, una consegna fuori dal mondo è atterrata nel deserto dello Utah e il contenuto della capsula ha presentato agli astronomi un puzzle cosmico che dovranno ricomporre per anni.

Dopo aver raccolto con successo un campione dal quasi-asteroide Bennu nel 2020, la missione OSIRIS-REx della NASA ha consegnato in sicurezza la capsula contenente le preziose rocce e polveri al suo interno mentre volava vicino alla Terra il 24 settembre. Non è passato molto tempo prima che gli scienziati si rendessero conto che la capsula conteneva una quantità di materiale superiore ai loro obiettivi.

Un'analisi preliminare ha rivelato che le rocce e la polvere contengono acqua e una grande quantità di carbonio, suggerendo che gli asteroidi potrebbero aver portato sulla Terra i mattoni della vita.

E questa è solo la prima di molte intuizioni che attendono di essere estratte dal campione di asteroide. L'interno del contenitore contiene "un intero scrigno di materiale extraterrestre", ha dichiarato Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx.

Nel frattempo, la missione OSIRIS-APEX continua a volare nello spazio, pronta a incontrarsi con l'asteroide Apophis durante il suo avvicinamento alla Terra nel 2029.

Sorpresa di una roccia spaziale

Il piccolo asteroide Dinkinesh doveva servire solo a testare i sistemi a bordo della sonda Lucy della NASA, mentre la missione si dirige verso il rilevamento degli sciami di asteroidi troiani intorno a Giove alla fine del 2020. Ma la roccia spaziale era piena di sorprese che continuano a incuriosire gli astronomi.

Lucy ha sorvolato Dinkinesh, situato tra le orbite di Marte e Giove, il 1° novembre. Nei giorni successivi al flyby, le immagini catturate dalla sonda sono state riportate sulla Terra e hanno rivelato che Dinkinesh è orbitato da un asteroide più piccolo che è un binario di contatto, ovvero due piccole rocce spaziali che si toccano.

"È davvero meraviglioso quando la natura ci sorprende con un nuovo puzzle", ha dichiarato Tom Statler, scienziato del programma Lucy della NASA. "La grande scienza ci spinge a porre domande che non sapevamo di dover porre".

Dinkinesh, che significa "meraviglioso" nella lingua amarica dell'Etiopia, è davvero all'altezza del suo nome.

