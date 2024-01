Queste crocchette di manzo giapponesi sono così popolari che c'è una lista d'attesa di 30 anni

Non è un errore di battitura. Trenta. Anni.

Fondata nel 1926, Asahiya ha venduto per decenni prodotti a base di carne provenienti dalla prefettura di Hyogo - compresa la carne di Kobe - prima di aggiungere le crocchette di manzo agli scaffali negli anni successivi alla seconda guerra mondiale.

Ma è stato solo all'inizio degli anni 2000 che questi gnocchi fritti di patate e manzo sono diventati un fenomeno di internet, dando vita alla ridicola e lunga attesa che gli acquirenti devono affrontare oggi.

Un'idea commerciale poco redditizia

Le ambitissime "Extreme Croquettes" sono uno dei quattro tipi di crocchette di manzo Kobe disponibili da Asahiya. Non potete aspettare tre decenni? Le Premier Kobe Beef Croquettes del negozio hanno attualmente una lista d'attesa più appetibile di quattro anni.

"Abbiamo iniziato a vendere i nostri prodotti attraverso lo shopping online nel 1999", spiega Shigeru Nitta, proprietario di terza generazione di Asahiya. "A quel tempo, abbiamo offerto le Extreme Croquettes come prova".

Cresciuto a Hyogo, Nitta ha visitato gli allevamenti locali e le aste di carne bovina con suo padre fin da giovane.

Ha rilevato il negozio dal padre nel 1994, quando aveva 30 anni.

Dopo aver sperimentato il commercio elettronico per alcuni anni, si è reso conto che i clienti esitavano a pagare una somma elevata per la carne di manzo di prima scelta online.

Fu allora che prese una decisione coraggiosa.

"Abbiamo venduto le Extreme Croquettes al prezzo di 270 JPY (1,8 dollari) al pezzo... La sola carne di manzo costa circa 400 JPY (2,7 $) al pezzo", racconta Nitta.

"Abbiamo preparato crocchette economiche e gustose che dimostrano il concetto del nostro negozio come strategia per far sì che i clienti apprezzino le crocchette e poi sperare che comprino il nostro manzo di Kobe dopo il primo assaggio".

Per limitare le perdite finanziarie all'inizio, Asahiya produceva solo 200 crocchette alla settimana nella propria cucina accanto al negozio.

"Vendiamo la carne allevata dalle persone che conosciamo. Il nostro negozio vende solo carne prodotta nella Prefettura di Hyogo, sia che si tratti di manzo Kobe, di maiale Kobe o di pollo Tajima. Questo è lo stile del negozio da prima che diventassi proprietario", dice Nitta.

Infatti, il nonno di Nitta era solito recarsi a Sanda - un'altra famosa zona di allevamento di Wagyu a Hyogo - in bicicletta con un carretto a mano per ritirare personalmente i prodotti.

"Da quel periodo il nostro negozio aveva collegamenti con i produttori locali di carne bovina, quindi non dovevamo procurarcela da fuori prefettura", aggiunge Nitta.

Produzione ridotta ma popolarità in crescita

Il prezzo economico delle Extreme Croquettes è in contrasto con la qualità degli ingredienti. Vengono preparate fresche ogni giorno, senza conservanti. Gli ingredienti includono manzo Kobe femmina di tre anni di categoria A5 e patate provenienti da un ranch locale.

Nitta dice di aver incoraggiato il ranch a utilizzare il letame di mucca per coltivare le patate. I gambi delle patate verranno poi dati in pasto alle mucche, creando un ciclo.

Alla fine, il suo concetto unico ha attirato l'attenzione della gente del posto e dei media. Quando all'inizio degli anni 2000 uscì un servizio sulle crocchette di Asahiya, la loro popolarità salì alle stelle.

"Nel 2016 abbiamo smesso di venderle perché i tempi di attesa erano diventati più di 14 anni. Stavamo pensando di interrompere gli ordini, ma abbiamo ricevuto molte chiamate che ci chiedevano di continuare a offrirle", racconta Nitta.

Asahiya ha ripreso ad accettare ordini per queste crocchette nel 2017, ma ha aumentato il prezzo.

"All'epoca abbiamo aumentato il prezzo a 500 JPY (3,4$) - 540 JPY (3,7$) con l'imposta sul consumo. Ma da quando è iniziata l'esportazione della carne di Kobe, i prezzi della carne di manzo sono raddoppiati, quindi il fatto che la produzione di crocchette sia in deficit non è cambiato", afferma Nitta.

Anche la produzione è stata incrementata, passando da 200 crocchette a settimana a 200 crocchette al giorno.

"In realtà, le Extreme Croquettes sono diventate molto più popolari di altri prodotti", dice Nitta ridendo della sua idea di business in perdita.

"Si sente dire che dovremmo assumere più persone e produrre crocchette più velocemente, ma credo che non ci sia nessun proprietario di negozio che assuma dipendenti e produca di più per ottenere un maggiore deficit... Mi dispiace che debbano aspettare. Voglio fare le crocchette velocemente e spedirle il prima possibile, ma se lo faccio, il negozio andrà in bancarotta".

Fortunatamente, Nitta dice che circa la metà delle persone che provano le crocchette finiscono per ordinare il manzo di Kobe, quindi si tratta di una valida strategia di marketing.

La missione di Nitta: Far apprezzare il manzo di Kobe a più persone

Ogni confezione di Extreme Croquettes, che comprende cinque pezzi, viene venduta a 2.700 JPY (18,40 dollari).

Il negozio invia regolarmente una newsletter ai clienti in attesa, aggiornandoli sulle ultime stime di spedizione.

Una settimana prima della data di consegna, il negozio conferma nuovamente la consegna ai clienti pazienti.

"Naturalmente, alcune persone hanno cambiato il proprio indirizzo e-mail. Per queste persone, le chiamiamo direttamente e comunichiamo loro la data di consegna. Possono cambiare il loro indirizzo attraverso il nostro sito web o quando li chiamiamo, possono comunicarcelo", dice Nitta.

I clienti che ricevono le crocchette in questi giorni hanno effettuato i loro ordini circa 10 anni fa.

Avere una lista trentennale di ordini non redditizi da evadere può essere stressante, soprattutto perché il prezzo della carne di Kobe e della manodopera continua a salire.

Ma qualcosa di più importante ha incoraggiato Nitta ad andare avanti.

"Quando ho iniziato a vendere crocchette su Internet, ho ricevuto molti ordini da isole remote e isolate. La maggior parte di loro aveva sentito parlare del manzo di Kobe in TV, ma non l'aveva mai mangiato perché doveva andare in città per provarlo. Mi sono reso conto che c'erano così tante persone che non avevano mai provato il manzo di Kobe".

"Per questo motivo, ho continuato a proporre le crocchette come prova per ottenere più ordini di manzo Kobe se fosse piaciuto. È stato questo il motivo per cui ho iniziato, quindi non mi importava se si trattava di un deficit", dice Nitta.

Uno dei momenti più memorabili è stato quando hanno ricevuto un ordine da un paziente malato di cancro che stava per subire un intervento chirurgico mentre aspettava le sue Extreme Croquettes.

"Ho saputo che le nostre crocchette sono state la motivazione del paziente per affrontare l'intervento. Questo mi ha sorpreso molto", racconta Nitta.

Il paziente è sopravvissuto e da allora ha fatto diversi ordini.

Nitta ha ricevuto una telefonata dal paziente che, dopo aver assaggiato le sue crocchette, gli ha detto: "Spero di vivere a lungo senza che il cancro si ripresenti".

"Lo ricordo ancora. Il commento mi ha commosso", dice Nitta.

Consentendo a più persone di gustare la carne di Kobe, spera che la fama di queste crocchette contribuisca a promuovere l'industria locale.

"Sono grato. Diventando famoso, penso di poter aiutare l'intero settore, non solo il mio negozio, facendo sì che le persone che non si sono interessate al manzo di Kobe si interessino. Voglio che il maggior numero possibile di persone mangi il manzo di Kobe, non solo nel mio negozio", dice Nitta.

Come assaggiare le crocchette di manzo ora

Asahiya ha ora due sedi: il negozio originale a Takasago City e un negozio nella città di Kobe. Le crocchette di manzo surgelate vengono spedite solo sul territorio nazionale.

Sebbene Asahiya operi principalmente come macelleria, Nitta dice che i viaggiatori possono visitare il loro negozio di Kobe, dove vendono due tipi di snack pronti da asporto, chiamati "Tor Road" e "Kitanozaka", dal nome delle strade vicine.

Le crocchette "Kitanozaka" utilizzano carne di manzo magra e hanno un prezzo di 360 JPY (2,5 $) l'una. Le crocchette "Tor Road" utilizzano lombo corto e chuck e costano 460 JPY (3,1 $).

"Invecchiamo la carne per 40 giorni e le patate per un mese, in modo che siano più dolci", spiega Nitta.

Per quanto riguarda il futuro, il proprietario 58enne dice che sta pensando di espandersi.

"Mi piacerebbe creare un piccolo spazio dove la gente possa mangiare un po', magari. Il nostro negozio di Kobe è un luogo turistico", dice. "Ma se diventasse un ristorante, i ristoranti vicini potrebbero essere infastiditi perché forniamo la carne anche a loro".

Immagine in alto: Asahiya.

