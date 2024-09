- Queste celebrità hanno vietato l'uso delle loro canzoni per gli eventi di Donald Trump

Kamala Harris, candidata alla nomination del Partito Democratico per la presidenza degli Stati Uniti, ha avuto un inatteso compagno di festa alla fine di luglio. Questa persona non è stata assegnata per distribuire i posti a sedere o incollare manifesti della campagna per Harris. In un recente spot elettorale, Harris chiede: "Che tipo di nazione vogliamo abitare?", e la persona in questione, Beyoncé, fornisce una risposta: "Libertà, Libertà, liberami". Queste parole risuonano dal successo di Beyoncé del 2016, "Freedom", che è stato anche gridato in varie manifestazioni Black Lives Matter. L'inclusione di una figura musicale così importante come Beyoncé nella sua campagna senza dubbio rinforza le prospettive di Harris.

Le campagne politiche hanno da tempo riconosciuto il potere della musica per suscitare emozioni e consolidare i messaggi. Giganti come George Washington e Abraham Lincoln hanno utilizzato melodie popolari nelle loro campagne, e hanno anche avuto il sostegno di musicisti come Frank Sinatra, durante la campagna di John F. Kennedy.

Uso controverso della musica negli eventi politici americani

La musica può indurre sentimenti, amplificare i messaggi e persino stimolare la partecipazione degli elettori. Diversi media degli Stati Uniti vedono il seguito di massa delle star del pop come potenzialmente in grado di influenzare l'esito di un'elezione americana.

Donald Trump, candidato del Partito Repubblicano e rivale di Harris, non è ignaro di questo. Alle sue manifestazioni elettorali, brani familiari di artisti noti risuonano dagli altoparlanti, spesso contro il loro consenso. Tra le scelte passate ci sono "Start Me Up!", "We Are The Champions" o "Livin' On The Edge".

Di conseguenza, musicisti come i Rolling Stones, Adele e Neil Young hanno intentato azioni legali o proibito a Trump di utilizzare la loro musica negli eventi della campagna. Una raccolta di influenti musicisti i cui brani sono proibiti per Trump si può trovare in questa raccolta di foto.

