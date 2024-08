- Quest'autunno la Germania sta sopportando condizioni meteorologiche estreme, tra cui inondazioni e uragani.

La temperatura dell'aria sulla Terra ha costantemente battuto record a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo. Tuttavia, il riscaldamento dei mari ha proceduto a un ritmo più lento fino allo scorso anno. Nel 2023, numerosi istituti in tutto il mondo hanno segnalato temperature record senza precedenti, in particolare nell'Atlantico del Nord.

I mari svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del tempo, poiché agiscono come enormi unità di accumulo di energia. Rispetto all'aria, l'acqua ha una capacità termica molto maggiore, richiedendo quattro volte più energia per riscaldarsi di un grado, che può quindi essere rilasciata quattro volte più intensamente.

Ci sono voluti diversi anni di peggioramento della crisi climatica per riscaldare i mari fino a questo punto. I record attuali del mare non sarebbero stati possibili senza il calore dello scorso anno. Inoltre, l'acqua calda in superficie viene mescolata sempre più in profondità, aumentando il serbatoio di energia.

Crescente pericolo di tempeste in Europa a causa dei mari più caldi

Quando questa energia viene rilasciata all'improvviso, rappresenta un rischio significativo. Questo è particolarmente vero quando le masse d'aria fredda si spostano verso sud in autunno e incontrano il mare, che è ancora circa 24°C in media (media del 1982-2011). A ottobre, è intorno a 22°C. Negli ultimi anni, il contrasto tra queste temperature è aumentato: circa 26°C a settembre e quasi 25°C a ottobre. Questi contrasti crescenti possono scatenare eventi meteorologici estremi.

Il mare riscalda l'atmosfera dal basso e aumenta l'evaporazione, portando a un aumento dell'umidità. Di conseguenza, gli strati atmosferici superiori rimangono freddi, causando intense dinamiche a causa della presenza di masse d'aria più calde e umide. Questo sollevamento porta a massicce tempeste elettriche con pioggia intensa, forti venti e occasionalmente, tornado. Se la corrente a getto è lontana dal Mediterraneo, queste tempeste possono evolversi in sistemi di bassa pressione, che possono svilupparsi in intense tempeste, note come Medicanes, simili agli uragani.

Questi sviluppi erano evidenti lo scorso anno, quando una tempesta severa nel Mediterraneo occidentale ha tenuto le nazioni costiere con il fiato sospeso. La Medican Daniel ha stabilito nuovi record con oltre 1000 litri di pioggia in poco tempo in Grecia e ha causato inondazioni mortali. Poco dopo, la stessa tempesta ha causato una storica catastrofe delle inondazioni in Libia.

Situazione critica con previsioni incerte dei modelli

La Germania ha recentemente stabilito un nuovo record per i dodici mesi più piovosi di fila a causa dei mari più caldi. L'umidità dal Mediterraneo aumenta anche il rischio di forti piogge in Germania. Nel frattempo, l'Atlantico troppo caldo gioca un ruolo significativo nel nostro tempo ventoso da ovest. L'acqua alta persistente durante l'inverno scorso in grandi parti della Germania del Nord è stata causata da una combinazione di aria atlantica più umida e schemi meteorologici bloccati.

Il momento esatto e il luogo degli estremi sono ancora incerti. Tuttavia, il rischio aumenta nel corso di settembre e raggiunge il culmine da ottobre a novembre. I modelli a lungo termine sperimentali forniscono una stima approssimativa per quest'anno. Il NOAA statunitense mostra aria più fredda dal nord-ovest al sud-ovest dell'Europa nella media mensile, portando a tempi più piovosi nel Mediterraneo, ma anche influenzando la Germania. Il modello EFFIS europeo mostra tendenze simili nei suoi ultimi calcoli.

Questa situazione potrebbe essere effettivamente pericolosa per la Germania. I sistemi di bassa pressione, noti come Vb-lows, raccolgono umidità nel Mediterraneo e si spostano verso l'Austria e l'Ungheria, dirigendosi verso la Repubblica Ceca e la Polonia. Ciò porta a piogge estreme nelle Alpi e nelle medie pianure orientali, sia lì che qui. Esempi di tali eventi includono l'inondazione del secolo sull'Elba e sull'Oder nel 2002 e l'inondazione del millennio sul Danubio nel 2013.

Minaccia di tempeste severe e inondazioni in Germania

Guardando più avanti nell'autunno, i modelli a lungo termine suggeriscono una stabilizzazione nel Mediterraneo. Tuttavia, è probabile che il clima sia molto instabile e piovoso in Europa centrale e settentrionale a causa dell'aria molto umida dall'Atlantico. Non è sorprendente se l'inverno successivo in Germania si svolge in modo simile a quello scorso. Allo stesso tempo, sono possibili sistemi di tempesta severi. Lo stesso vale per l'Atlantico e i mari del Nord e Baltico: più energia nel sistema, più forti le tempeste.

Quello che questo significa, lo abbiamo visto lo scorso anno sul Mar Baltico. Una bassa pressione si è intensificata all'improvviso così tanto sull'acqua calda da causare record di marea di tempesta con danni significativi in parti dello Schleswig-Holstein. Una tempesta dopo l'altra ha colpito dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. Il culmine sono state le tempeste "Dagmar" e "Ingunn", che hanno causato danni insoliti con velocità del vento record superiori a 200 chilometri orari anche in Norvegia. Se i calcoli dei modelli a lungo termine sono corretti, eventi simili sono da aspettarsi quest'inverno.

Questi semplici calcoli fisici sono stati effettuati dai scienziati per decenni. Hanno avvertito degli sviluppi ora diventati realtà misurabile. Se il cambiamento climatico indotto dall'uomo continuerà, gli impatti saranno molte volte peggiori. Molti processi energetici fisici non sono lineari ma esponenziali e hanno punti di non ritorno. Se non ci adattiamo abbastanza rapidamente al cambiamento climatico e alle sue conseguenze, le tempeste future colpiranno con tutta la loro forza e diventeranno nuove, più grandi catastrofi.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su ntv.de.

Leggi anche: