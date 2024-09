Quest'anno, un elemento cruciale è stato assente dagli incendi boschivi della California. Gli specialisti esprimono la preoccupazione che la situazione potrebbe peggiorare se questo elemento si manifesti.

È a causa dell'aumento delle verifiche di eventi meteorologici estremi, sempre più diffusi in un mondo che si sta riscaldando, che assistiamo a questa situazione.

Attualmente, la stagione degli incendi in California è stata mediamente normale, con circa 6.000 incendi boschivi che infuriano su quasi 1 milione di acri, quasi raggiungendo la media annuale di circa 950.000 acri, secondo le statistiche della CAL FIRE.

Tuttavia, non tutti gli incendi sono stati tipici.

L'incendio del Park, divampato nella California settentrionale in luglio, è stato un'eccezione. Si è sviluppato rapidamente e intensamente, diventando il quarto più grande della storia dello stato. Il rogo ha devastato un'area delle dimensioni di San Diego, distrutto almeno 700 strutture e ferito almeno tre pompieri.

L'incendio del Line, ancora in corso, è diventato recentemente così violento da generare il suo proprio tempo. Vicino a esso, l'incendio del Bridge ha mostrato una crescita senza precedenti quando ha bruciato circa 12 miglia di terra in un solo giorno, secondo Tim Chavez, un ex assistente capo dei pompieri della CAL FIRE.

Incredibilmente, questi incendi sono divampati senza i venti stagionali che spesso esacerbano alcuni dei più distruttivi incendi dello stato, come riferito da Chavez.

I venti di Santa Ana e Diablo, originari del deserto, attraversano le montagne e si dirigono verso il mare. Questi venti creano combustibili altamente infiammabili, completamente asciutti e possono intensificare una piccola fiamma in un'enorme fornace.

È insolito per un incendio come quello del Bridge crescere così rapidamente senza i venti di Santa Ana, come ha sottolineato Chavez.

Tuttavia, sono le condizioni a terra che li stanno alimentando.

La crescita della vegetazione quest'anno in alcune parti dello stato è quasi doppia rispetto alla media annuale, principalmente a causa degli ultimi due inverni umidi dello stato. Nonostante i due inverni umidi, le ondate di calore durante l'estate hanno asciugato la crescita della vegetazione, rendendola estremamente infiammabile.

Nel 2020, le condizioni di secchezza anomala hanno interessato solo circa l'1% della California, secondo il monitoraggio della siccità degli Stati Uniti. Tuttavia, la situazione è cambiata e ora più del 70% dello stato sta vivendo condizioni di secchezza anomala o peggiori.

Questo passaggio da periodi umidi a secchi sta diventando più comune a causa del cambiamento climatico, ha spiegato Swain. Man mano che il mondo si riscalda, l'atmosfera assorbe più umidità, agendo come una spugna. Durante la stagione umida, questa spugna può rilasciare piogge torrenziali, ma durante la stagione secca, può anche assorbire più umidità dal terreno, rendendo il terreno più asciutto.

Questa sequenza di estati calde seguite da inverni umidi è altamente favorevole a stagioni degli incendi attive e ripetute poiché i combustibili per gli incendi si rigenerano solo per essere nuovamente asciugati e bruciati, secondo Swain.

Immagina un paesaggio desertico dove la crescita della vegetazione è solitamente scarsa.

"In un anno secco, è difficile diffondere un incendio boschivo in questo paesaggio a causa dei naturali spegnimenti ogni 5-10 piedi", ha spiegato Swain. "Una volta che un albero o un cespuglio prende fuoco, potrebbe bruciare solo alcuni cespugli adiacenti prima che l'incendio si fermi".

Tuttavia, questo cambia quando il paesaggio diventa umido.

"Dopo un inverno umido, potrebbe esserci una crescita abbondante di cespugli, compresi i prati invasivi che riempiono i vuoti, aumentando la quantità di potenziale combustibile", ha detto Swain.

Ora, qualsiasi incendio che inizia dopo una calda estate secca può diffondersi molto più lontano.

Dove il picco del pericolo di incendi potrebbe ancora arrivare

L'autunno è un punto di svolta cruciale nella stagione degli incendi della California a causa delle condizioni meteorologiche tipiche.

I venti di Santa Ana e Diablo solitamente iniziano ad aumentare in settembre e continuano fino a maggio. Una volta che tornano, la situazione per i pompieri cambia poiché gli incendi alimentati da questi venti possono improvvisamente spostarsi e diventare violenti, come ha avvertito Chavez.

Il National Interagency Fire Center ha segnalato la California meridionale come potenziale zona calda per l'attività degli incendi fino almeno a dicembre. Tuttavia, Chavez ha anche avvertito del potenziale pericolo sulla Costa centrale a causa delle immense fonti di combustibile che devono ancora bruciare.

Anche se i venti di Santa Ana ritardano il loro arrivo un po', le condizioni simili a quelle che hanno scatenato gli ultimi incendi della California meridionale potrebbero riapparire già alla fine di settembre, secondo Swain.

Swain è anche preoccupato per un'ondata di calore prevista da tarda settembre a inizio ottobre che potrebbe alzare le temperature in California e nel Sudovest e asciugare ulteriori fonti di combustibile.

Inoltre, Swain teme un ritardo nell'inizio della stagione delle piogge della California, che usually aiuta a placare l'attività degli incendi.

Il numero di giorni di autunno ad alto rischio di incendi in California è quasi raddoppiato rispetto agli anni '80, secondo uno studio co-firmato da Swain.

"Sia i venti che le piogge sono basically una corsa annuale che giochiamo", ha detto Swain. "Direi che quest'anno, con più probabilità, i venti vinceranno nella California meridionale".

Data la situazione attuale di asciugatura della crescita della vegetazione a causa delle ondate di calore durante l'estate, anche nelle aree con precipitazioni superiori alla media degli ultimi due inverni umidi, si può aspettare che il tempo continui a contribuire all'aumento del pericolo di incendi.

