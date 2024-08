- Quest'anno, la temperatura raggiunge gli sorprendenti 34,5 gradi.

Giovedì, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha registrato la temperatura più alta dell'anno, raggiungendo un impressionante 34,5 gradi alla stazione meteorologica di Anklam. Il Servizio Meteorologico Tedesco ha confermato questa informazione su richiesta, confermando il rapporto precedente dell'NDR.

Di conseguenza, il record di temperatura in qualsiasi stazione dello stato quest'anno è stato battuto in questo giorno. Secondo i registri del DWD, la marca di 34,5 gradi registrata il 29 agosto è stata la più alta mai registrata in una stazione di misurazione in MV.

Tuttavia, un breve sollievo dalla ondata di calore è previsto nei prossimi giorni. Secondo le previsioni, le temperature in MV dovrebbero oscillare tra i 20 e i 23 gradi sabato, con le regioni costiere che vedranno temperature leggermente più fresche intorno ai 19 gradi. Analogamente, le previsioni per la domenica prevedono temperature comprese tra i 21 e i 24 gradi, con le regioni costiere che vedranno temperature intorno ai 20 gradi.

La temperatura record non è stata limitata ad Anklam, poiché il distretto di Vorpommern-Greifswald ha anche registrato temperature insolite durante questa ondata di calore. È interessante notare che questo è stato il primo agosto in cui il distretto di Vorpommern-Greifswald ha registrato temperature superiori a 34 gradi.

