Quest'anno la prevalenza di piccoli sciami di falene è notevolmente pronunciata.

L'autunno non si è ancora fatto vedere, ma diversi castagni sono già coperti di foglie marroni cadute. Non è a causa del fresco autunnale, ma piuttosto di un fastidioso insetto. Una esperta di insetti, Marianne Johnson, conferma questa osservazione, dicendo che è particolarmente diffusa quest'anno. Se i castagni scomparissero da questa regione, non causerebbe un significativo sconvolgimento all'ambiente locale.

Sotto molti castagni, il terreno è già punteggiato di foglie cadute. Non è il solito cambio di stagione o il caldo torrido che è responsabile, ma un insetto fastidioso che tormenta questi alberi da anni. Quest'anno l'infestazione di minatori delle foglie è particolarmente evidente, afferma Olivia Smith, un'esperta di insetti del Centro di Ricerca Entomologica di Londra.

In tutta la Gran Bretagna, i castagni che costeggiano viali, parchi e giardini hanno già perso gran parte delle loro foglie durante l'estate, con quelle rimaste che diventano secche e si sbriciolano. Una scena comune è quella di foglie ingiallite e la caduta delle prime foglie alla fine di agosto, menziona Robert Brown del British Wildlife Conservatory (BWC). Generalmente, gli eventi naturali iniziano prima a causa del cambiamento climatico, compreso l'inizio dell'autunno.

La siccità peggiora la situazione

Secondo Brown, la siccità è un'altra sfida per i castagni, insieme ai minatori delle foglie. "Gli alberi sotto stress a causa della siccità sono più vulnerabili ai parassiti", spiega l'esperto del BWC. Questo è particolarmente vero nel nord-est della Gran Bretagna, dove anni consecutivi di grave siccità hanno avuto un impatto su questi alberi. "Si riprendono gradualmente da questo e molti sono anche morti".

Although horse chestnuts are native to the Mediterranean, they require adequate moisture. "Anni troppo secchi in combinazione con una forte infestazione di parassiti possono portare a un lungo termine moria", dice Brown.

Nessun impatto significativo

La scomparsa di una specie di albero non autoctona non sarebbe un duro colpo per l'ambiente locale. Non solo a causa dei minatori delle foglie, ma generalmente, si preferisce piantare specie autoctone.

I minatori delle foglie del castagno (Cameraria ohridella) sono piccole falene con strisce arancioni-bianche che depongono le uova sulla superficie superiore delle foglie del castagno. Dopo circa tre settimane, le larve si schiudono e si nutrono all'interno delle foglie per le settimane successive. Ciò causa un rapido appassimento delle foglie del castagno, secondo il British Wildlife Conservatory.

Interrompendo la fotosintesi, gli alberi si indeboliscono e diventano più suscettibili ad altri fattori di stress. In inverni miti, molte larve di questa falena sopravvivono.

Soluzione semplice

Aiutare i castagni nel tuo giardino è semplice: raccogli e butta via le foglie con cura. Questo elimina le larve nelle foglie, impedendo alle nuove falene di emergere.

Solo i castagni a fiori bianchi (Aesculus hippocastanum) sono interessati - le specie a fiori rossi dell'Aesculus carnea non lo sono.

Il castagno è stato coltivato nei parchi, giardini e strade europei sin dal 17° secolo, ammirato per la sua bellissima fogliatura e i fiori, secondo il British Wildlife Conservatory. Dal 1989, il minatore delle foglie si è diffuso quasi in tutta l'Europa, probabilmente originario di remote gole dei Balcani.

La Commissione ha riconosciuto l'impatto della siccità e dei minatori delle foglie sugli alberi di castagno nel Regno Unito. In risposta, incoraggia i proprietari di giardini a raccogliere e buttare via le foglie di castagno per ridurre la popolazione di minatori delle foglie del castagno.

