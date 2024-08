Questa stazione di attracco carica e collega quasi tutto.

Per coloro che desiderano collegare più dispositivi al loro laptop sulla scrivania e caricarli contemporaneamente, il nuovo Anker Prime Ladedock potrebbe essere un vero piacere. Offre un totale di 14 porte, trasferimenti dati fino a 10 Gbit/s e una potenza totale di 160 watt.

Chiunque lavori con un laptop in un ufficio o a casa sa quanto possa essere fastidioso il disordine dei cavi sulla scrivania, specialmente quando si collegano dispositivi standard come un secondo monitor, una webcam o un mouse. Inoltre, molti laptop moderni hanno troppo poche porte e mancano di diverse connessioni. In questi casi, è necessario una stazione di docking o un hub aggiuntivo. Se si vuole anche caricare i dispositivi durante il lavoro, la scrivania può diventare rapidamente affollata. Il nuovo Anker Prime Ladedock A83B6 potrebbe essere la soluzione ideale in tali situazioni, poiché ha 14 porte in un elegante alloggiamento e carica i dispositivi con una potenza totale di 160 watt (W).

Elegante e compatto

La stazione non è destinata al viaggio, poiché pesa 888 grammi. Sulla scrivania, occupa poco spazio, poiché il dispositivo delle dimensioni di 140 × 97 × 47 millimetri si erge su quattro piedi in gomma antiscivolo e non ha un alimentatore esterno. L'alloggiamento ha un aspetto metallico, è fatto di plastica, ma è di alta qualità e ha un design di successo.

Il cavo di alimentazione è integrato, ma con circa 1,70 metri di lunghezza, è sufficientemente lungo per raggiungere una presa di corrente vicino alla scrivania. Le molte costole di raffreddamento sull'alloggiamento sono parte del sistema di "dissipazione intelligente del calore", che misura la temperatura più di tre milioni di volte al giorno e regola la potenza di uscita per proteggere la stazione e i dispositivi collegati.

Molte porte

Sul davanti, il dock ha due porte USB-C che forniscono fino a 100 W di potenza di carica e una porta USB-A che fornisce fino a 12 W. La stessa selezione di porte è disponibile per il trasferimento dei dati a velocità fino a 10 gigabit per secondo (Gbit/s). Inoltre, c'è una presa per cuffie sul davanti.

Sul retro, ci sono tre porte USB-A adatte per un mouse, tastiera, ecc. fino a un massimo di 480 megabit per secondo (Mbit/s). Accanto al cavo di alimentazione, c'è la porta USB-C che viene utilizzata per collegare un laptop o un altro PC. Può anche caricare i dispositivi con fino a 100 W.

Svantaggio per gli utenti Mac

Inoltre, c'è una porta LAN sul retro che raggiunge fino a 1 Gbit/s, nonché due porte HDMI 2.0 che possono gestire due monitor 4K a 60 Hertz (Hz). Tuttavia, c'è una limitazione che potrebbe essere problematica per alcuni utenti. Quando il dock viene utilizzato su un computer Mac, due monitor collegati mostreranno la stessa immagine (specchio). Non è il caso dei computer Windows.

È importante notare che sono disponibili in totale 160 W, quindi non tutte le porte possono fornire la potenza massima contemporaneamente. Tuttavia, non è facile spingere il dock Anker al limite, anche se un laptop richiede 80 W o più.

Gestione eccellente, display informativo

Molto elegante: un piccolo display a due colori mostra quanta potenza è disponibile in totale per il computer collegato e il Ladedock. Premendo il pulsante in alto si visualizzano il consumo per la porta USB e quali porte stanno attualmente trasferendo i dati.

Normalmente, il dock distribuisce la potenza "intelligentemente", che ha funzionato perfettamente in tutte le situazioni di test. Tuttavia, quando si utilizzano entrambe le porte USB-C sul davanti, è possibile effettuare impostazioni individuali. È possibile assegnare una "priorità di potenza" a una porta, che alloccherà un inferiore alla corrente di carica all'altra in "modalità risparmio energetico".

Non è possibile apportare queste modifiche sul dispositivo stesso; è necessario installare il software Anker Dock Manager (Windows/macOS). Qui troverai anche una guida dell'utente e potrai aggiornare il firmware.

Il dock di carica Anker funziona in modo efficiente. Nel test, ha passato circa il 90% dei circa 100 watt immessi. In standby, il dispositivo consuma poco, misurando circa 1 W.

Conclusione

L'Anker Prime Dock di Carica A83B6 costa 200 euro, che è una cifra significativa. Tuttavia, per quel prezzo, si ottiene un dispositivo combinato di alta qualità e relativamente unico che offre molto. Manca un lettore di schede e gli utenti Mac potrebbero essere infastiditi dal fatto che solo i display specchiati sono possibili su due monitor collegati.

Se si sta cercando una stazione di docking che possa gestire più dispositivi mentre fornisce anche una potenza di carica abbondante, l'Anker Prime Ladedock potrebbe essere un'ottima scelta, dati i suoi 14 porte e una potenza totale di 160 watt.

Quando è necessario regolare l'allocazione della potenza tra le porte USB-C sul davanti del dock, il software Anker Dock Manager è uno strumento essenziale, consentendo di impostare la priorità di potenza e di personalizzare altre funzioni.

