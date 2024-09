Questa si distingue per essere la pizza di prima qualità con il salami.

Pizza surgelata è ampiamente apprezzata, sia come pasto veloce, uno spuntino gustoso o una fonte di cibo di emergenza. Le pizze con salamino sono state un favorito per molti anni. Una pizza surgelata tipica è composta da farina di frumento, olio, sale, zucchero, lievito, pasta madre, salamino, formaggio, pomodori e un pizzico di spezie.

La Stiftung Warentest ha condotto un test su 21 pizze, con prezzi che variano da 3,80 a 16,40 euro al chilogrammo, comprese tre pizze vegane alla salamino. Il test ha rivelato che sei pizze hanno ottenuto il punteggio "eccellente" per il gusto, con una crosta croccante, salamino saporito o sugo di pomodoro dolce. Tuttavia, molte pizze non sono adatte al consumo quotidiano a causa di alti livelli di sale, grassi o calorie.

Dr. Jochen Wettach, responsabile del test, ha dichiarato che "alcune pizze del test superano già il consumo giornaliero raccomandato di sale da sole. La migliore pizza del test ha 1079 chilocalorie per pizza". Ciò significa che una donna moderatamente attiva consumerebbe più della metà del suo fabbisogno calorico giornaliero con una sola pizza.

Purtroppo, il Nutri-Score non fornisce la migliore guida per i consumatori, secondo il test. Molte persone erroneamente credono che un Nutri-Score di B o C indichi un profilo nutrizionale buono o medio. Il punteggio mostra solo come 100 grammi della pizza si confrontano in termini di valore nutrizionale con le altre pizze.

Nessuna pizza ha ricevuto un punteggio migliore di "buono", ma nessuna è stata valutata peggio di "soddisfacente". Le migliori pizze al salamino, secondo lo studio, sono la "Salami Sensation" di Freda (16,40 euro al chilogrammo più spese di spedizione) e "Die Backfrische Salami" di Original Wagner (10,90 euro). Tra le opzioni vegane, la migliore è la "Take It Veggie Vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt" del marchio Kaufland (3,40 euro, punteggio 2,4).

L'opzione economica per le "buone" pizze al salamino è Aldi ("Pizz'ah Steinofenpizza Salami"), Kaufland ("K-Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami") e Rewe "Ja Salami Steinofen Pizza" a 3,80 euro al chilogrammo.

I consumatori dovrebbero fare attenzione al contenuto di sale, grassi e calorie in molte pizze surgelate, poiché alcune possono superare il consumo giornaliero raccomandato con una singola porzione. Nonostante il Nutri-Score non fornisca la migliore guida, capire come 100 grammi di una pizza si confrontano con le altre può ancora aiutare i consumatori informati a fare scelte più consapevoli dal punto di vista della salute.

