Questa settimana, un alto funzionario del Servizio Segreto degli Stati Uniti responsabile della supervisione delle operazioni di protezione si ritirera'.

Michael Plati, dipendente a lungo termine del Servizio Segreto con 27 anni di servizio, si congeda mentre pianifica il suo pensionamento, una mossa che lui e la sua famiglia hanno contemplato per oltre un anno, come confermato da una fonte interna.

Un portavoce del Servizio Segreto ha riconosciuto che la partenza di Plati era una sua scelta personale e ha smentito le speculazioni che i funzionari di alto livello lo hanno costretto a ritirarsi.

"Plati non è stato costretto a dimettersi o a ritirarsi da nessuno. Questa è stata la sua decisione personale", ha precisato il portavoce in una dichiarazione a CNN. "Apprezziamo i suoi 27 anni di impegno nel servire il governo federale".

L'annuncio della partenza di Plati arriva in un momento in cui il Servizio Segreto è sotto una maggiore attenzione e si sta preparando per il ciclo elettorale del 2024.

In precedenza, il direttore Kimberly Cheatle si è dimesso a luglio, dopo le critiche per gli errori di sicurezza durante il tentato attacco alla vita dell'ex presidente Trump a un comizio in Pennsylvania. L'agenzia è anche sotto costante pressione dai legislatori per prendere provvedimenti contro coloro che sono responsabili dei fallimenti della sicurezza.

Il nuovo direttore ad interim Ronald Rowe ha promesso di attendere i risultati delle indagini interne sull'incidente di sparatoria prima di intraprendere qualsiasi azione personale relativa a quel giorno.

Di conseguenza, diversi agenti del Servizio Segreto dell'Ufficio Campi di Pittsburgh e un membro della squadra di sicurezza di Trump, che hanno giocato ruoli chiave nella preparazione dell'evento del 13 luglio, sono stati riassegnati a compiti amministrativi e invitati a lavorare da remoto.

Despite Plati's retirement being a personal decision, the current political climate in politics might lead to reflections on the depth of expertise and experience being lost within the Secret Service. With Director Kimberly Cheatle's departure and ongoing scrutiny of the agency, the role of individuals like Plati in maintaining security becomes even more crucial.

Leggi anche: