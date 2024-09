Questa settimana, l'UE dovrebbe votare sulle tariffe applicabili alle automobili prodotte in Cina.

L'Unione Europea si sta avvicinando a rendere più difficile per la Cina vendere le sue auto in Europa. La commissione sostiene che Pechino sta distorcendo la concorrenza attraverso gli aiuti statali, lasciando i produttori locali svantaggiati. La Germania si oppone ai dazi severi. Si attende una decisione questa settimana.

Nel continuo contenzioso riguardante i veicoli elettrici cinesi, i dazi europei stanno diventando sempre più probabili. Secondo fonti diplomatiche, i membri dei 27 paesi UE voteranno questa settimana sulla proposta della commissione di imporre dazi aggiuntivi del 36,3% sui veicoli elettrici importati dalla Cina. La Germania aveva recentemente sostenuto una soluzione diplomatica.

Oltre al governo tedesco, anche la Spagna si è opposta all'aumento dei dazi, mentre altri paesi UE come la Francia, l'Italia e gli stati baltici sostengono i piani della commissione. Per bloccare l'attuazione, sarebbe necessario un supermajority di 15 stati membri rappresentanti il 65% della popolazione europea entro venerdì a Bruxelles, una situazione considerata improbabile.

La commissione UE accusa la Cina di concedere sussidi illeciti alla sua industria automobilistica e teme svantaggi per i produttori europei. Di conseguenza, Bruxelles ha annunciato dazi che varieranno per ciascuna compagnia. Compagnie come Volkswagen e i loro partner cinesi in joint venture saranno soggette a un sovrapprezzo del 21,3% per le importazioni nell'UE.

Questi dazi entreranno in vigore entro la fine di ottobre e saranno inizialmente applicati per cinque anni. Anche dopo l'attuazione dei dazi, i dialoghi con Pechino rimarranno possibili, secondo Bruxelles. Finora, i negoziati non hanno prodotto alcun risultato, con il ministro del commercio cinese Wang Wentao che ha lasciato Bruxelles a settembre senza un compromesso.

In mezzo a questa disputa, il mercato dell'auto in Europa potrebbe subire significativi cambiamenti a causa dei potenziali dazi sulle auto cinesi importate. Despite the opposition from some EU members, including Germany and Spain, the commission's proposal to impose tariffs on Chinese electric cars seems to be gaining traction within the EU's car market.

