Questa settimana, la Federal Reserve ha colto in sorpresa diversi investitori con un'ampia riduzione dei tassi di interesse.

Cosa rendeva questo scenario unico?

La riduzione di 0.5 punti base nei tassi di interesse che la Federal Reserve ha alla fine implementato non era in linea con le aspettative degli operatori di mercato una settimana prima. Invece, si prevedeva ampiamente una diminuzione di 0.25 punti base, come suggerito dai futures sui tassi fed, che riflettono le aspettative di mercato sulle azioni della banca centrale durante i prossimi incontri.

Man mano che si avvicinava l'incontro di politica monetaria della Fed di due giorni, venerdì, la probabilità di una riduzione di 0.5 punti base rispetto a una riduzione di 0.25 punti base era divisa a metà al 50-50. Tuttavia, lunedì le probabilità erano leggermente spostate verso una diminuzione di 0.5 punti base, anche se non nella misura tipica osservata poco prima di un incontro, indicando incertezza persistente sulle intenzioni della Federal Reserve.

L'incertezza degli investitori riguardo alla decisione imminente della Federal Reserve potrebbe essere stata un riflesso delle incertezze interne tra i funzionari prima dell'incontro. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che le future decisioni sui tassi saranno difficili da prevedere per i mercati.

Powell: i funzionari della Federal Reserve hanno lasciato la misura del taglio dei tassi aperta prima dell'incontro di settembre

Durante un importante discorso al simposio economico annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, Wyoming, lo scorso mese, Powell ha dichiarato che era "tempo di abbassare i tassi di interesse". Tuttavia, non ha specificato l'ampiezza o il ritmo dei tagli.

Mercoledì, Powell ha ammesso questo errore, riconoscendo che i funzionari della banca centrale avevano lasciato la questione in sospeso prima del periodo di blackout. I funzionari della Fed sono proibiti dal discutere la politica monetaria durante il periodo di blackout, che si estende prima e dopo ogni incontro.

Nelle settimane precedenti all'incontro della Federal Reserve di questo mese, sono stati pubblicati due importanti rapporti economici: l'Indice dei prezzi al consumo (CPI), una misura dei aumenti dei prezzi per i beni e servizi dei consumatori, e l'Indice dei prezzi alla produzione (PPI), che traccia i prezzi ai livelli all'ingrosso per le imprese.

Il rapporto CPI ha mostrato che l'inflazione annuale è diminuita al 2,5% ad agosto, il più basso aumento dal febbraio 2021. Nel frattempo, il rapporto PPI ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono rallentati ad agosto a un tasso del 1,7% rispetto all'aumento annuale del 2,1% di luglio.

Questi dati hanno apparentemente spinto alcuni funzionari della Federal Reserve a riconsiderare le loro posizioni. Ad esempio, il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato che i dati sull'inflazione lo hanno portato a sostenere una riduzione di 0.5 punti base, sebbene in precedenza avesse ritenuto che una riduzione di 0.25 punti base sarebbe stata appropriata.

Anche mentre la Federal Reserve si accingeva ad annunciare la sua decisione, molti importanti economisti delle istituzioni finanziarie credevano ancora che il tradizionalmente cauto Powell avrebbe optato per una riduzione di 0.25 punti base.

La riduzione di 0.5 punti base della Federal Reserve non è stata unanimemente approvata

Infine, tutti tranne uno dei 12 membri del comitato di politica monetaria della Fed hanno sostenuto la riduzione di 0.5 punti base che gli operatori di mercato si aspettavano. Si tratta del primo caso in oltre due anni in cui una decisione sui tassi di interesse non è stata unanime.

Il dissidente, il governatore della Fed Michelle Bowman, si è opposta a una riduzione più ampia di 0.5 punti base, sostenendo che potrebbe inutilmente aumentare la domanda e potenzialmente riaccendere l'inflazione. La sua posizione potrebbe offrire indizi sulle discussioni interne che i funzionari potrebbero avere durante i futuri incontri.

Bowman ha anche espresso preoccupazione che la riduzione più ampia approvata dal comitato potrebbe essere percepita come una vittoria prematura sul mandato di stabilità dei prezzi. Tuttavia, Powell ha sottolineato che nessuno stava festeggiando all'incontro, dicendo: "Non stiamo certo dicendo 'missione compiuta' o cose del genere".

In questo mese di incontro, Powell è probabile che abbia esercitato un "influenza più forte del solito" per convincere i membri del comitato ad approvare una riduzione più consistente. Powell ha cercato di sminuire le speculazioni che si trattasse di un movimento di recupero, affermando: "Non

