Il Dow ha registrato un aumento di 95 punti, pari allo 0,2%, mentre il S&P 500 ha guadagnato un modesto 0,1%. Tuttavia, il Nasdaq Composite ha registrato una lieve diminuzione dello 0,1%.

Questo mese ha visto il mercato finanziario globale sulle montagne russe. L'indice Nikkei 225 in Giappone è crollato e le azioni americane hanno subito un brusco calo all'inizio di agosto a causa del crollo del carry trade dello yen e di un deludente rapporto sull'occupazione USA, che ha alimentato le paure di una recessione economica. Anche i giganti della tecnologia che guidano il mercato hanno consegnato relazioni sui guadagni deludenti, tirando ulteriormente il mercato verso il basso.

Ma in poche settimane, la fortuna del mercato è cambiata drasticamente. I tre principali indici azionari USA hanno ora recuperato le loro perdite e le hanno superate, con il S&P 500 e il Dow che si avvicinano ai nuovi massimi storici. L'ottimismo deriva da una serie di rapporti che mostrano tassi di inflazione in calo, che hanno portato gli investitori a credere che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse in settembre per la prima volta in decenni.

La presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha confermato questo sentimento in una riunione economica a Jackson Hole, nel Wyoming, dichiarando che era il momento di rendere la politica monetaria più flessibile, praticamente garantendo un taglio dei tassi in settembre. Powell ha anche accennato alla possibilità di ottenere un "atterraggio morbido", una situazione in cui l'inflazione si riduce senza un significativo aumento della disoccupazione.

Secondo Katie Nixon, Chief Investment Officer di Northern Trust Wealth Management, questa è una posizione condivisa dagli economisti, dagli investitori e persino dall'America delle corporation.

Gli investitori ora si concentrano su Nvidia, che rilascerà i suoi guadagni mercoledì. Le azioni della società hanno registrato un'impressionante crescita del 181% quest'anno grazie all'entusiasmo crescente per l'intelligenza artificiale e le aziende che la rendono possibile.

Nvidia è prevista per segnalare ricavi del secondo trimestre di $28,7 miliardi e profitti di $15 miliardi, secondo le previsioni di FactSet. Il gigante della tecnologia, che è stato il maggiore beneficiario del boom dell'IA a Wall Street, ha costantemente superato le aspettative degli analisti nei trimestri recenti. Gli analisti vedono Nvidia in modo favorevole a causa dei suoi potenti processori comunemente utilizzati per alimentare l'IA, comprese le tecnologie dell'IA avanzate come ChatGPT.

Tuttavia, il scetticismo degli investitori è iniziato di recente riguardo al fatto che gli enormi investimenti nel settore dell'IA da parte dei colossi della tecnologia si tradurrebbero in effettivi aumenti dei profitti per le loro linee di fondo. Hanno dovuto affrontare la questione di sapere se l'IA potrebbe effettivamente portare a significativi miglioramenti dell'efficienza o se sarebbe solo un drenaggio di risorse.

Wall Street è stata ulteriormente turbata quando un giudice federale ha stabilito l'8 agosto che la attività di ricerca di Google aveva violato la legge antitrust USA. Questa decisione potrebbe disturbare la supremazia di Google nel mercato delle ricerche online e potrebbe avere implicazioni più ampie per altre società tecnologiche che affrontano richieste di consolidamento del mercato.

Tuttavia, alcuni analisti credono che i fondamentali dei grandi della tecnologia persistano nonostante le immense somme spese per la crescita. Nel solo ultimo trimestre, Apple, Google, Microsoft, Meta e Amazon hanno guadagnato un totale di $94 miliardi in profitti.

Per quanto riguarda Nvidia, Matthew Tuttle, CEO di Tuttle Capital Management, rimane ottimista e ha dichiarato che avrebbe acquistato qualsiasi calo delle azioni Nvidia.

Gli investitori esamineranno anche l'indice dei prezzi al consumo per le spese personali di luglio, in programma per venerdì mattina. L'indice ha mostrato tassi di inflazione in calo nelle ultime settimane e la Fed ha sottolineato l'importanza di mantenere la piena occupazione. Tuttavia, gli investitori monitoreranno da vicino questo indicatore di inflazione per confermare la tendenza verso tassi di inflazione più bassi.

Inoltre, gli investitori tengono d'occhio le ultime stime del PIL del secondo trimestre, l'indice S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price e i dati sulla fiducia del consumatore in programma per la release più tardi questa settimana.

Data la tendenza attuale del mercato e la possibilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, molte aziende stanno considerando di aumentare i loro investimenti in azioni. Questa strategia potrebbe potenzialmente generare rendimenti più elevati, specialmente se giganti della tecnologia come Nvidia continueranno a superare le aspettative. Tuttavia, il scetticismo degli investitori riguardo alla redditività degli investimenti nell'IA e le violazioni delle leggi antitrust da parte delle società tecnologiche come Google potrebbero influenzare le decisioni aziendali relative agli investimenti in azioni tecnologiche.

