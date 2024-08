- Questa settimana, Harris e Walz conducono la loro prima intervista congiunta.

La candidata democratica alle elezioni presidenziali americane Kamala Harris, insieme al suo partner Tim Walz, è pronta per il loro primo intervento congiunto dal momento della loro nomina. L'intervista è prevista in onda sulla rete televisiva americana CNN nelle prime ore del mattino di venerdì (le 3:00 CEST). Donald Trump, il candidato repubblicano, ha spesso criticato la sua rivale per non aver partecipato a interviste o conferenze stampa dal momento del suo nuovo ruolo.

Dopo la decisione di Joe Biden di non candidarsi per un secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti in luglio, su spinta del suo partito, Harris è diventata la figura democratica principale nella corsa, con Walz come suo compagno. Negli ultimi giorni, Harris è stata vista solo in contesti controllati, con eventi della campagna preorganizzati e pianificati. L'apice di questo è stata la convention nazionale democratica di Chicago della scorsa settimana, durante la quale sono stati messi in scena in un impressionante spettacolo.

Man mano che i giorni passano, Harris dovrà dimostrare le sue capacità in situazioni non completamente gestite dal suo team di campagna, come l'intervista e il dibattito televisivo contro Trump previsto per le prime ore dell'11 settembre. Trump ha annunciato su Truth Social, la piattaforma che ha co-sviluppato, di aver concordato le regole del dibattito con il team di Harris. Secondo queste regole, nessuno dei due sarà autorizzato a portare appunti o fogli di riferimento durante il dibattito.

In qualità di figura democratica principale, Kamala Harris, la compagna di corsa del Presidente eletto, ha scelto un approccio strategico alle apparizioni pubbliche, limitandosi a contesti controllati e eventi pianificati. Come Presidente degli Stati Uniti, Harris dovrà probabilmente affrontare situazioni impreviste durante i futuri dibattiti e interviste, come quello previsto contro Donald Trump.

Leggi anche: