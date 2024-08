Questa settimana alla Convenzione Nazionale Democratica, Ella Emhoff ha presentato la sua intera collezione di moda.

Non è inaspettato per coloro che hanno tenuto d'occhio Emhoff da quando Harris ha assunto l'incarico. Emhoff, sotto contratto con IMG Models, un'artista e una fashion designer, si è dimostrata utile per l'industria della moda di alta moda e sembra destinata a ampliare ulteriormente la sua influenza se si unirà alla vera prima famiglia.

Tuttavia, Emhoff è familiarmente chiamata la "Prima Figlia di Bushwick" - il quartiere di Brooklyn per i ventenni creativi e tatuati. Ha sfilato per designer come Proenza Schouler e Maisie Wilen, notoriamente al suo momento clou in un abito a quadretti di houndstooth con strass alla cerimonia di inaugurazione del Presidente Biden nel 2021.

Negli ultimi giorni, la 25enne ha fatto intuire il suo potenziale ruolo di "prima figlia" attraverso le sue scelte di moda. Ha indossato una maglia a sciarpa di Helmut Lang e pantaloni a pieghe con lo stile da caccia camouflage potenzialmente ispirato a Chappell Roan, seguiti da un classico completo a quadretti di Thom Browne con i ricci naturali raccolti, portando una borsa per cani del marchio cult Puppets and Puppets. Su Instagram, ha scritto una didascalia a una clip lacrimosa, "Se mi hai visto piangere in tv NO, NON L'HAI FATTO", lodando suo padre, il secondo gentleman Doug Emhoff.

Giovedì, Emhoff ha parlato alla convention, rivelando che "Momala" è entrata nella sua vita quando aveva 14 anni - "un periodo che è noto per essere difficile per un teenager", ha scherzato, prima di elogiare la vice presidente.

"Come molti giovani, non sempre capivo le mie emozioni, ma qualunque cosa fosse, Kamala è stata lì per me. È stata paziente, premurosa e ha sempre preso sul serio i miei sentimenti. Non ha mai smesso di ascoltarmi e non smetterà di ascoltare tutti noi."

Ha condiviso il palco con la nipote e figlioccia di Harris, sottolineando uno dei temi prioritari della convention: l'importanza della famiglia.

Per il suo discorso, ha indossato un abito asimmetrico a spalla singola di baby blue e bianco con vita bassa e gonna di tulle a balze. La convention ha mostrato diverse interpretazioni dell'eleganza femminile, ma questo abito ha mantenuto il suo fascino contemporaneo. Emhoff ha abbinato il look con il duo preferito dei Gen Z, calze bianche alte e Mary Jane nere, mentre il corpetto esibiva i suoi distintivi tatuaggi a patchwork.

Il vestito è stato creato dal potere dei social media, attore e designer Joe Ando; ha anticipato il vestito online e ha condiviso il suo video reazione entusiasta dopo il completamento. Ando ha scritto che la creazione ha richiesto tre giorni e che Emhoff stessa ha migliorato il dettaglio dei fiori sulla spallina.

Forse, questo abito offre un messaggio convincente ai designer di riconsiderare i codici di abbigliamento precedentemente adottati dalle leader femminili, dalle prime dame e dalle prime figlie, inaugurando così una nuova era di influenza politica giovanile e moderna.

